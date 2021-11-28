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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украину не оставят лицом к лицу с Россией, - посол Великобритании Симмонс

Украину не оставят лицом к лицу с Россией, - посол Великобритании Симмонс

Великобритания и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии как в военной, так и в экономической сферах.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Соединенное Королевство будет поднимать украинский вопрос на дипломатическом уровне и не оставит Украину лицом к лицу с Россией. В то же время дипломат уточнила, что сейчас отправлять 600 британских военных в Украину, как писал ряд иностранных СМИ, в планах нет.

"Мне кажется, это лишь предположение военного корреспондента, ведь на самом деле Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, и эти войска можно отправить в любую часть мира. Однако пока нет планов отправлять их в Украину. Хочу отметить, что обеспокоенность из-за военного наращивание - это лишь один из аспектов российской агрессии. Поэтому вопрос, что Великобритания или другие страны могут сделать, чтобы помочь Украине? Это должны быть разговоры не только о военной угрозе, но и гибридной", - сказала она.

Читайте также: "Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг

Великобритания (4927) россия (95365) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+10
Нагадую Зебанатам що офіс президента просив заступника директора британської розвідки Лоуренса і посла Сіммонс зупинити вихід фільму про Вагнергейт
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28.11.2021 02:07
+8
Я думаю, что поляки в 39 году тоже выслушивали такие же заявления от британцев и французов. Чем это для них, поляков, кончилось все помнят..Потом пришла очередь французов, потом британцев
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28.11.2021 10:45
+5
Щось дуже важко в це віриться. Скоріше ******* як колись грузинів.
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28.11.2021 06:59
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Умивають руки? - Це не гідно для спадників Велінгтона та Черчиля.
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28.11.2021 01:49 Ответить
Ні!!! В 2027 році продадуть Україні три ракети.
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28.11.2021 11:15 Ответить
Нагадую Зебанатам що офіс президента просив заступника директора британської розвідки Лоуренса і посла Сіммонс зупинити вихід фільму про Вагнергейт
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28.11.2021 02:07 Ответить
схоже британці слідом за американцями вмивають руки...
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28.11.2021 02:37 Ответить
Скоріше намагаются зменьшити градус напруги, бо Путіна, Патрушева, Бортнікова та Шойгу, чвно клинить і вони дійсно можуть вдарити по нам ракетами та авіаційними вдарами, а ми всі 8 років до цього майже не готувалися, тай союзники, ще з часів чмо-Обами не дуже допомогали. На жаль.
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28.11.2021 14:01 Ответить
Щось дуже важко в це віриться. Скоріше ******* як колись грузинів.
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28.11.2021 06:59 Ответить
Они выразят глубокую озабоченность.
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28.11.2021 09:01 Ответить
брехня - ви нас заспокоюєте за для нашої бездіяльність і щоб ми не створювали опір окупантам. коли сніжний ком війни вийде на простори України - ви євпропейці занурите у пісок голову як страус. а росіянські апетити приходять під час самої цієї дії. . .. потік крові вже не зупине ніхто.
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28.11.2021 10:44 Ответить
Я думаю, что поляки в 39 году тоже выслушивали такие же заявления от британцев и французов. Чем это для них, поляков, кончилось все помнят..Потом пришла очередь французов, потом британцев
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28.11.2021 10:45 Ответить
Ні англійці, ні американці не будуть допомогати тим, хто налагоджує торгівлю з ворогами.
Як вазелінський дерьмак з фуйловим кизяком ордло годували.

Маски сброшены: Ермак "Тимофеич" - рука Кремля в ОПе Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=ot6pklGbOhk
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28.11.2021 10:47 Ответить
Странное утверждение. Они нисколько не против что бы Украина торговала с Россией под разговоры о войне. Это помогает им экономить деньги и не содержать Украину, а переложить это на плечи России , опять таки под разговоры о войне...
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28.11.2021 13:51 Ответить
Дійсно. Навіщо їм бути проти торгівлі з кацапами? Тим більше в ордло ж "нашилюди" і вони не повинні страждати. Під цю торгівлю і вони ( захід) санкції зніме. Навіщо втрачати заробіток на мокшанах?
"Мир. Дружба. Кукуруза"
Не намагайтесь маніпулювати, по меншій мірі, мною.
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28.11.2021 13:57 Ответить
Санкции не снимут а вот требовать от россии поставлять газ через Украину , как раз и укладывается в эту логику. Тем более , что и топливо на Украину поставляется процентов на 80 или из России или от Батьки и прибалтов из российской же нефти. А насчет манипуляции , то поздняк метаться - тобой уже манипулируют..
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28.11.2021 16:41 Ответить
Перекачувати газ і брати гроші за перекачку- це чистий заробіток на ворогові. І це не те ж саме, що годувати ворога і поліпшувати життя окупантам. Може ще й водички в крим продати, щоб окуповані території могли розвиватись і процвітати.

Тому ще раз, не намагайтесь мною маніпулювати. Кишка тонка.
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28.11.2021 16:57 Ответить
Поулчать деньги от России за перекачку газа для тебя нормально, а почему не нормально платить за покупки в Росси дизеля и бензина или у Беларуси и Литвы того же сделанного из Российской нефти не нормально... У тебя похоже логика сломалась
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28.11.2021 17:11 Ответить
Різницю між поповненням власної скарбниці і скарбниці ворога, самостійно знайдеет, чи допомогти?
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28.11.2021 17:14 Ответить
Ну раз ты все так хорошо , как тебе кажеться , понимаешь , то может объяснишь мне - закупка в России примерно 70% ТВЭЛов для АЭС это как ? Пополнение чьей скарбниці?
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28.11.2021 17:21 Ответить
Та не переживайте ви так. Все йде, як має йти, всупереч вашим бажанням. І від цього лайна відмовимось.

"Контракт на поставку топлива американской компанией для украинских реакторов экономист Алексей Лупоносов называет «большим прорывом», который удалось совершить вопреки усилиям России."

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28.11.2021 17:36 Ответить
Ну так я и написал , что примерно 70% ТВЭЛ поступают из России , а остальные это Вестингауз, но ты мне так не объяснил , как понимать оплату украинским Энергоатомом поставок на Украину российских ТВЭЛО это Зрада или Пэрэмога? А насчет ЛАЙНА , то отказаться ты не можешь т.к. Вестингауз в отличии от России ядерные отходы не забирает...
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28.11.2021 17:41 Ответить
Українська ядерна енергетика, яка забезпечує близько половини потреб держави в електроенергії, досі залежить від Росії і витрачає чималі кошти на оплату російського палива, технологій і послуг. Це визнають і експерти, і низка посадовців. Якщо постачання ядерного палива Україна змогла диверсифікувати і близько половини паливних збірок для АЕС замовляє на Заході, то ситуація зі зберіганням відпрацьованого палива - значно складніша. Воно або тимчасово залишається на самих електростанціях, або ж вивозиться до Росії. Ця послуга є досить дорогою, визнають у НАЕК «Енергоатом» та в інших профільних відомствах. Втім, у найближчий рік ситуація може змінитися: днями почало роботу нове сховище, здатне 100 років зберігати все паливо, яке накопичилося на зупиненій Чорнобильській АЕС. Аналогічне сховище, але значно більше, добудовується у Чорнобильській зоні, і воно зможе забезпечити сторічне зберігання відпрацьованих паливних збірок із Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС, наголошують представники «Енергоатому».
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28.11.2021 17:47 Ответить
Насчет того , что уже построили есть большие сомнения и есть сильные подозрения, что там будут храниться , но не перерабатываться не только наши отходы.. Так что там насчет зрады/ перемогы по поводу оплаты россиянам за ТВЭЛы? Шо то у тебя затык , как только тебя загоняешь на скользкое или опять будешь мне рассказывать о манипуляциях? Похоже над твоим сознанием кто-то хорошо поработал до меня...
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28.11.2021 18:29 Ответить
Я все намагаюсь осягнути зв'язок між залишаками постсовкового обладнання, яке змушує купувати у кацапів паливо і співпраці зЕ-рамака з окупантами і забезпечення комфортного проживання на окупованих територіях?
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28.11.2021 18:37 Ответить
Это хорошо, что ты себе ставишь такие задачи, хоть они и выходят за рамки твоего понимания.. Ты попробуй начать с более простых задач таких как кардинальное отличие реальности от того, что тебе пихают в голову порох и др включая зеленского. В первую очередь это ситуация в энергетике и сотрудничество России и Украины в этой сфере..
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28.11.2021 18:46 Ответить
Я не зна, що в вас пихає *****, та мені не цікаві ваші фантазії. про співпрацю з біснуватим вбивцею.
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28.11.2021 19:35 Ответить
Ты уже с ним сотрудничаешь как и я потребляя российский газа, днровский уголь, российский бензин и дизель, и пользуясь эл.энергией произведенной с помощью российских ТВЭЛов, а также при угрозах веерных отключений начнутся поставки эл энергии из россии, а не только из Белоруссии
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28.11.2021 19:44 Ответить
верим
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28.11.2021 10:53 Ответить
Там вообще то отдают себе отчёт, что будет если московия подомнёт Украину. Наглядный пример - Беларусь с беженцами на границе с Польшей. Будут постоянно терроризировать Европу удовлетворяя свои хотелки.
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28.11.2021 11:03 Ответить
Вот тебе на,приехали.Впрочем мы так и думали.
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28.11.2021 11:20 Ответить
Не, ну командировать 600 бойцов в Украину - то такое. Ну, на месяц-два. Послаживаться, побегать, пострелять по полигонам. Побухать, само собой Дружба, friendly ))
У SAS классная подготовка, но у нас в ССО не хуже. А боевое слаживание без знания языка - не гут ))
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28.11.2021 11:21 Ответить
окозамыливание и очковтирательство
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28.11.2021 11:23 Ответить
Пані Сіммонс чомусь вважає, що її брехня стосовно того, що нас не залишать один на один з Росією може ввести когось в оману. Залишите так само, як залишили нас і в 2014 - вчергове висловите "глубокаю абєспакоєнасть", а з допомоги - надішлете онучі б/в. Путінські підніжки - ось що таке ******** Захід вкупі з Америкою.
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28.11.2021 11:45 Ответить
Ага, Польшу тоже не оставили один на один с СССР и Германией - круто заявили об объявлении войны! На которую явились через 10 месяцев и в другом конце Европы.
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28.11.2021 12:07 Ответить
Это так, но почему тогда об этом забыли начиная с Майдана и под разговор " весь мир с вами" мы выполняем западные хотелки и себе во вред?
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28.11.2021 13:53 Ответить
Значит - оставят.
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28.11.2021 18:16 Ответить
 
 