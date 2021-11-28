Україну не залишать віч-на-віч з Росією, - посол Великої Британії Сіммонс
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Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії як у військовій, так і в економічній сферах.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, передает Цензор.НЕТ.
За її словами, Сполучене Королівство порушуватиме українське питання на дипломатичному рівні і не залишить Україну віч-на-віч з Росією. Водночас, дипломатка уточнила, що наразі відправляти 600 британських військових до України, як писала низка іноземних ЗМІ, у планах немає.
"Мені здається, це лише припущення військового кореспондента, адже насправді Велика Британія, як і багато інших держав, має війська, і ці війська можна відправити у будь-яку частину світу. Однак наразі немає планів відправляти їх в Україну. Хочу зазначити, що занепокоєність через військове нарощування - це лише один з аспектів російської агресії. Тож питання, що Велика Британія чи інші країни можуть зробити, аби допомогти Україні? Це мають бути розмови не лише про військову загрозу, а й гібридну", - сказал вона.
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Не намагайтесь маніпулювати, по меншій мірі, мною.
Тому ще раз, не намагайтесь мною маніпулювати. Кишка тонка.
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У SAS классная подготовка, но у нас в ССО не хуже. А боевое слаживание без знания языка - не гут ))