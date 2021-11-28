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Спасатели предупреждают водителей о тумане: видимость ограничена, объявлен I уровень опасности

Спасатели предупреждают водителей о тумане: видимость ограничена, объявлен I уровень опасности

Утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях туман.

В связи с этим видимость ограничена до 200-500 м и объявлен I уровень опасности - желтый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров", - отмечают спасатели.

Читайте также: Почти по всей Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, - Укргидрометцентр

погода (2819) туман (50) ГСЧС (4949)


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в 2019 році також попереджали про "зелений туман", але дурному Гаврильцi усе чорнобривцi.
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28.11.2021 10:39 Ответить
Ніякого туману не видно.
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28.11.2021 11:02 Ответить
Від Сирця до Жулянського моста сонечко було, а далі- 100м видимість і швидкість 50км/год))
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28.11.2021 11:04 Ответить
Зазвичай туман стоїть в низинах.
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28.11.2021 11:09 Ответить
 
 