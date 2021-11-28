Спасатели предупреждают водителей о тумане: видимость ограничена, объявлен I уровень опасности

Утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях туман.

В связи с этим видимость ограничена до 200-500 м и объявлен I уровень опасности - желтый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров", - отмечают спасатели.

Читайте также: Почти по всей Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, - Укргидрометцентр