Спасатели предупреждают водителей о тумане: видимость ограничена, объявлен I уровень опасности
Утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях туман.
В связи с этим видимость ограничена до 200-500 м и объявлен I уровень опасности - желтый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров", - отмечают спасатели.
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Muron
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Владислав Носковский
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