Рятувальники попереджають водіїв про туман: видимість обмежена, оголошено I рівень небезпеки

Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман.

В зв'язку з цим видимість обмежена до 200-500 м та оголошено I рівень небезпечності, жовтий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

"Шановні водії! Будьте уважними та обережними! Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів", - зазначають рятувальники.

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