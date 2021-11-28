Рятувальники попереджають водіїв про туман: видимість обмежена, оголошено I рівень небезпеки
Новини Цензор.НЕТ Авто
Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман.
В зв'язку з цим видимість обмежена до 200-500 м та оголошено I рівень небезпечності, жовтий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.
"Шановні водії! Будьте уважними та обережними! Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів", - зазначають рятувальники.
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Muron
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