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Рятувальники попереджають водіїв про туман: видимість обмежена, оголошено I рівень небезпеки

Новини Цензор.НЕТ Авто

Рятувальники попереджають водіїв про туман: видимість обмежена, оголошено I рівень небезпеки

Вранці 28 листопада у північних, більшості західних, центральних та південних областей туман.

В зв'язку з цим видимість обмежена до 200-500 м  та оголошено I рівень небезпечності, жовтий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

"Шановні водії! Будьте уважними та обережними! Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів", - зазначають рятувальники. 

Читайте також: Майже по всій Україні завтра очікується сильний туман, видимість 200-500 м, - Укргідрометеоцентр

Автор: Ірина Дашківська
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в 2019 році також попереджали про "зелений туман", але дурному Гаврильцi усе чорнобривцi.
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28.11.2021 10:39 Відповісти
Ніякого туману не видно.
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28.11.2021 11:02 Відповісти
Від Сирця до Жулянського моста сонечко було, а далі- 100м видимість і швидкість 50км/год))
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28.11.2021 11:04 Відповісти
Зазвичай туман стоїть в низинах.
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28.11.2021 11:09 Відповісти
 
 