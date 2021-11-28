6 198 125
Новый штамм COVID-19 "омикрон": странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность бустерной вакцинации
Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний заявил, что новый штамм коронавируса Omicron, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы европейского центра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Эксперты рекомендуют:
избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения;
расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;
странам Евросоюза – рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).
Топ комментарии
+31 Павло Дудра
показать весь комментарий28.11.2021 12:04
+17 vitaliymkua
показать весь комментарий28.11.2021 11:35
+15 viktor gugo
показать весь комментарий28.11.2021 12:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба буде подивитися.
Дякую.
Великобритания стала первой западноевропейской страной, приступившей https://www.dw.com/ru/britancy-potoropilis-s-vakcinaciej-chto-pishut-nemeckie-smi/a-55811884 к массовой вакцинации против COVID-19 . Тот факт, что в Соединенном Королевстве был выявлен мутировавший коронавирус, не говорит о том, что https://www.dw.com/ru/preduprezhdenie-dlja-allergikov-chem-mozhet-byt-opasna-privivka-ot-covid-19/a-55910537 прививка от него теперь будет бесполезной. Все разработанные к сегодняшнему дню вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса так, что эти https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B/a-55872238 препараты стимулируют иммунную систему пациента , даже в случае заражения мутировавшим вирусом.
К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую https://www.dw.com/ru/mozhno-li-povtorno-zabolet-covid-19-glavnoe-ob-immunitete/a-55438642 иммунную защиту , ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.
https://www.dw.com/ru/koronavirus-mutiroval-pomozhet-li-teper-vakcina/a-55984713
Эксперты чего там в пресслужбе сидят ?
Как можно ссылаться на информационный мусор ?
Эксперты анонимные,без фамилий и должностей,
что наводит на подозрение, что они боятся ответственности.
Но - авторитетно продвигают бустерную дозу - что за маразм вообще ?.
Зазначивши, що вони не впевнені, чи будуть їхні вакцини працювати проти нового варіанту COVID-19 'Omicron, Pfizer і BioNTech пообіцяли розробити нову вакцину проти штаму протягом 100 днів.