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Новости Коронавирус и карантин
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Новый штамм COVID-19 "омикрон": странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность бустерной вакцинации

Новый штамм COVID-19

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний заявил, что новый штамм коронавируса Omicron, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы европейского центра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Эксперты рекомендуют:

избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения;

расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;

странам Евросоюза – рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).

Читайте также: Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Германии и Италии

карантин (16729) Евросоюз (17061) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
Valeriy | https://defence-line.org/2021/11/v-teni-omikrona-chast-2/#comment-390986 28 Листопада, 2021 at 11:10

"«Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Мы спокойны и верим, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе…»."
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28.11.2021 12:04
+17
Ну нарешті! Бо вже зачекалися!
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28.11.2021 11:35
+15
Протесты будут только усиливаться, так как многие из тех кого вынудили сделать прививки (работа и др.) сейчас себя чувствуют конкретно лохами, так как приходит понимание, что прививки нужно будет постоянно делать! По этому люди и привитые и не привитые будут все больше не довольны. Мягко говоря. Нельзя принуждать к медицинским процедурам, люди это люди!✊
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28.11.2021 12:27
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всё к этому и идёт, фильм Эквилибриум в реальности
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28.11.2021 13:27 Ответить
Как Эквилибриум это еще пол беды. Их просто попустило как только перестали ширятся! А как обстоят дела с этой субстанцией? Может через несколько лет иммунитета не будет даже от простуды и "поголовье" начнет резко редеть!😐
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28.11.2021 14:11 Ответить
Все может быть, а может и не быть, вот проверять на себе и тем более не своих детях не хочется ну никак. Но добровольцев хватает, в принципе.
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28.11.2021 21:49 Ответить
Уже полтора года всем советую его посмотреть, некоторые да прозрели, увидели недалёкую реальность.
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28.11.2021 15:19 Ответить
Я, видно, пропустила.
Треба буде подивитися.
Дякую.
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28.11.2021 19:04 Ответить
Посмотрите, кино не новое совсем уж, да и аналоги непрямые, но все очень похоже.
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28.11.2021 23:28 Ответить
скорее "Остання любов на землі"
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28.11.2021 16:43 Ответить
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28.11.2021 13:31 Ответить
Поможет ли вакцина от мутировавшего коронавируса?

Великобритания стала первой западноевропейской страной, приступившей https://www.dw.com/ru/britancy-potoropilis-s-vakcinaciej-chto-pishut-nemeckie-smi/a-55811884 к массовой вакцинации против COVID-19 . Тот факт, что в Соединенном Королевстве был выявлен мутировавший коронавирус, не говорит о том, что https://www.dw.com/ru/preduprezhdenie-dlja-allergikov-chem-mozhet-byt-opasna-privivka-ot-covid-19/a-55910537 прививка от него теперь будет бесполезной. Все разработанные к сегодняшнему дню вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса так, что эти https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B/a-55872238 препараты стимулируют иммунную систему пациента , даже в случае заражения мутировавшим вирусом.


К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую https://www.dw.com/ru/mozhno-li-povtorno-zabolet-covid-19-glavnoe-ob-immunitete/a-55438642 иммунную защиту , ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.

https://www.dw.com/ru/koronavirus-mutiroval-pomozhet-li-teper-vakcina/a-55984713
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28.11.2021 22:56 Ответить
О,ясно нащо їм був дядько Омікрон? Бо населення не хоче бустерною дозою травитись. А коли проколяться всі , то скажуть-ну, не подіяло, знов змутував . І так то повного прорідження Планети від людей.
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28.11.2021 15:49 Ответить
Сообщение! Пресслужбы ! Европейского центра !
Эксперты чего там в пресслужбе сидят ?
Как можно ссылаться на информационный мусор ?
Эксперты анонимные,без фамилий и должностей,
что наводит на подозрение, что они боятся ответственности.
Но - авторитетно продвигают бустерную дозу - что за маразм вообще ?.
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28.11.2021 16:57 Ответить
Якщо врахувати, що зараз вакцини штампуються для надання відсталим країнам, типу нашої і українська влада за кредит МВФ пообіцяла їх всі проколоти, а вже через кілька тижнів почнуть виробляти нові версії для Omicron, які нам будуть надавати тільки тоді, коли вакцинують розвинені країни, то можна припустити, що в нас вакцини для Omicron почнуть купувати десь на осінь 2022, коли вже буде новий штам, а в Україні від Omicron будуть колоти застаріли недіючі вакцини, замість їх утилізації, бо готові прийняти будь-що, невідомо що з усіх боків в будь-якій кількості.
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28.11.2021 17:22 Ответить
на якій вакцині вказано,що вона "заточена" під певну мутацію?
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28.11.2021 22:52 Ответить
Виробники найбільш використовуваних в Америці вакцин проти COVID-19 наполягають на тому, що у них є плани швидко адаптуватися до потенційних проблем, представлених новим варіантом для омікрона.https://nypost.com/2021/11/27/vaccine-makers-set-to-adapt-for-omicron-covid-variant/ NEW YORK POST
Зазначивши, що вони не впевнені, чи будуть їхні вакцини працювати проти нового варіанту COVID-19 'Omicron, Pfizer і BioNTech пообіцяли розробити нову вакцину проти штаму протягом 100 днів.
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28.11.2021 23:32 Ответить
Зелене чмо вже й цілий МІЛЬЙОН обіцяло і доступ до "формули ковіда", з його слів, мало, а за 2 роки пандемії профінансувати українських вчених для розробки українських вакцин не спромоглося, бо "діджиталізація" йому більше подобається. Вже міністр охорони здоров'я доповідає як натиснути кнопки і ставити галочки на смартфоні і вказує громадянам, щоб вони чипали інших людей, вимагаючи показати смартфон, щоб його просканувати своїм смартфоном - ТЬФУ, ГАНЬБА, мабуть ідіотизм заразний.
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28.11.2021 23:45 Ответить
Ляшко краще виллє мільони вакцин.
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28.11.2021 18:57 Ответить
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