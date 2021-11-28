Новий штам COVID-19 "Омікрон": країнам ЄС рекомендують розглянути можливість бустерної вакцинації

Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби європейського центру, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Експерти рекомендують:

уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження;

розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19;

країнам Євросоюзу - розглянути можливість введення бустерної дози для осіб у віці 40 років і старше (почати з найбільш вразливих категорій, а потім щепити дорослих у віці від 18 років).

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