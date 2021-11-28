Новий штам COVID-19 "Омікрон": країнам ЄС рекомендують розглянути можливість бустерної вакцинації
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Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби європейського центру, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Експерти рекомендують:
- уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження;
- розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19;
- країнам Євросоюзу - розглянути можливість введення бустерної дози для осіб у віці 40 років і старше (почати з найбільш вразливих категорій, а потім щепити дорослих у віці від 18 років).
Топ коментарі
+31 Павло Дудра
показати весь коментар28.11.2021 12:04
+17 vitaliymkua
показати весь коментар28.11.2021 11:35
+15 viktor gugo
показати весь коментар28.11.2021 12:27
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Будь ласка, зачекайте...
Треба буде подивитися.
Дякую.
Великобритания стала первой западноевропейской страной, приступившей к массовой вакцинации против COVID-19. Тот факт, что в Соединенном Королевстве был выявлен мутировавший коронавирус, не говорит о том, что прививка от него теперь будет бесполезной. Все разработанные к сегодняшнему дню вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса так, что эти препараты стимулируют иммунную систему пациента, даже в случае заражения мутировавшим вирусом.
К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую иммунную защиту, ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.
https://www.dw.com/ru/koronavirus-mutiroval-pomozhet-li-teper-vakcina/a-55984713
Эксперты чего там в пресслужбе сидят ?
Как можно ссылаться на информационный мусор ?
Эксперты анонимные,без фамилий и должностей,
что наводит на подозрение, что они боятся ответственности.
Но - авторитетно продвигают бустерную дозу - что за маразм вообще ?.
Зазначивши, що вони не впевнені, чи будуть їхні вакцини працювати проти нового варіанту COVID-19 'Omicron, Pfizer і BioNTech пообіцяли розробити нову вакцину проти штаму протягом 100 днів.