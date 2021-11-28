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Новости Происшествия
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Найдено тело третьего погибшего в пятиэтажке в Новой Одессе, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Найдено тело третьего погибшего в пятиэтажке в Новой Одессе, - ГСЧС

28 ноября в 16:10 в г. Новая Одесса спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Подчеркивается, что тело мужчины было извлечено из-под завалов в 16:10. Таким образом, в настоящее время вследствие взрыва погибли три человека.

Отмечается, что в настоящее время подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана ГСЧС) продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможного заблокированного человека. Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно (личный состав меняется через каждые полчаса). На месте развернуто две палатки ГСЧС (палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации) и палатка Красного Креста (обеспечивают питание). Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

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Напомним, утром 27 ноября в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. Частично разрушены 4 и 5 этажи. Обнаружены пять пострадавших, трое из них умерли.
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Пичина взрыва?
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28.11.2021 17:23 Ответить
Да виновен какой-то дядя Ваня,не смотря на стояк газопровода на уровне первого подезда дома где нарушены на все 10000% нормы газовыми поставщиками.И это только то что видимо по фото,а то что творилось в самом доме только одному Богу известно.
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28.11.2021 17:37 Ответить
А всё потому что срок эксплуатации панельных домов был 25 лет, потом продлили на 50 лет, кто ж будет выгонять людей и куда их всех девать, пенелек то ого сколько при совке настроили. Вот они и рушатся как карточный домик
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28.11.2021 17:53 Ответить
Специалист. Дом кирпичный, построен в 1989 году.
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28.11.2021 18:12 Ответить
Сорян, я спутал с другой ситуацией которая была недавно с панелькой
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28.11.2021 18:43 Ответить
Дом кирпичный с прекрасной планировкой, по две квартиры на этаже: двух- и трехкомнатные квартиры. Этот дом сдан в эксплуатацию в 1986 году.
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28.11.2021 19:50 Ответить
 
 