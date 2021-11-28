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Байден (2373) санкции (10609) США (23153) Северный поток (1428)

Администрация Байдена блокирует ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2", - The Hill

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Администрация Байдена блокирует ужесточение санкций в отношении

Администрация президента США Джозефа Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном противодействует введению Конгрессом более жестких санкций в отношении российского энергетического проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что 22 ноября США ввели санкции против связанной с РФ компании и двух судов из-за участия в строительстве российского газопровода.

Но команда Байдена избегает более жестких действий, опасаясь противостоять Германии – важному союзнику в борьбе с изменением климата и ограничением растущего глобального влияния Китая.

Читайте также: Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"

По информации The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен призывает сенаторов-демократов блокировать поправку к законопроекту об оборонном бюджете на следующий финансовый год, которую в начале ноября предложили шесть республиканцев во главе с главой комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем. Эта поправка предусматривает введение санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG и других участвующих в сертификации трубопровода компаний.
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Топ комментарии
+12
А що ви хочете з ліваків? А багато українців аж стрибали від радощів за Бідона. придурки.
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28.11.2021 21:03
+11
Сектанти не повірять все одно.
У них - одна мантра.

Але цікаво, що заспівають, коли цей великий дружок України вкотре наплює на Конгрес.
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28.11.2021 21:02
+10
Трамп вводив санкції Байден блокує Продажність політиків була є і буде
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28.11.2021 20:57
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Трамп вводив санкції Байден блокує Продажність політиків була є і буде
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28.11.2021 20:57 Ответить
Ти за кого голосував у 2019 році?
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28.11.2021 21:02 Ответить
Байден на словах Рейган а на ділі цінічне брехло
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28.11.2021 21:04 Ответить
зразу не бачили? чекаємо на реакцію Пороха. це ж за його словами "бідон- кращий друг України"..
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28.11.2021 21:19 Ответить
Знову порох?
Якийсь всемогутній екс-президент
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28.11.2021 21:25 Ответить
нехай признає, що або помилявся, або обманули, або шантажували
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29.11.2021 01:32 Ответить
ага, причому маразматичний бідон обісцяв "санкції з ада", а трамп- "друг путена". дивіться не перепутайте
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28.11.2021 21:18 Ответить
Трамп хотел свой газ продавать - сланцевый и этот северный поток ему не нужен был. Байден если кто забыл в июне о чём то договаривался с путиным и озвучил что у того время до декабря выполнить какое-то условие . Видно выполнил , ну а что именно тут только гадать можно - от Китая до Ковида
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28.11.2021 23:56 Ответить
убоге віруюче...
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29.11.2021 01:38 Ответить
Сывачелый казав, что Байден кращий друзяка Украйны! Как можно не поверить и усомнится в словах честнейшего человека.
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29.11.2021 03:18 Ответить
Автори статті з посиланням на низку джерел (зокрема, серед персоналу Конгресу) повідомляють про тиск, який чинить адміністрація Джо Байдена на сенаторів з метою змусити їх виключити із проєкту оборонного бюджету положення про санкції щодо "Північного потоку-2".

За словами співрозмовників FP, безпосередньо держсекретар Ентоні Блінкен та його помічники обдзвонювали сенаторів минулого тижня.
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28.11.2021 21:00 Ответить
Але команда Байдена уникає жорсткіших дій, побоюючись протистояти Німеччині - важливому союзнику в боротьбі зі зміною клімату та обмеження зростаючого глобального впливу Китаю. Джерело: https://censor.net/ua/n3302091


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28.11.2021 21:02 Ответить
грета, ти?
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28.11.2021 21:20 Ответить
Так,я.
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28.11.2021 21:22 Ответить
головка від....
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29.11.2021 01:39 Ответить
Сектанти не повірять все одно.
У них - одна мантра.

Але цікаво, що заспівають, коли цей великий дружок України вкотре наплює на Конгрес.
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28.11.2021 21:02 Ответить
а ссиктанти будуть і далі волати "трампдругпутена"
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28.11.2021 21:21 Ответить
А що ви хочете з ліваків? А багато українців аж стрибали від радощів за Бідона. придурки.
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28.11.2021 21:03 Ответить
Байден на словах Рейган а на ділі цинічне брехло
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28.11.2021 21:05 Ответить
и шож тут зрадного?США-это последний аргумент,третейский судья...
а так байден одновременно дает шанс вновь сформированному правительству Германии и не портит отношения с важным европейским союзником
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28.11.2021 21:05 Ответить
Трампісти-путіністи вже виблювались. Хто б сумнівався.
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28.11.2021 21:10 Ответить
Зато дмитрий иванов не цей матюк, якими він розмовляє на сайті, де матюкатися заборонено.
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28.11.2021 21:19 Ответить
Байден дозволив путлеру добудувати "Північний потік",а тепер блокує посилення санкцій.Найймовірніше путлер має компромат на сина байдена,який колись мав деякі справи в Україні,а може й на самого Байдена."Північний потік-2" 100% запрацює.Їхня підтримка України - стурбованість.
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28.11.2021 21:11 Ответить
Дональд Трамп пришел в Белый дом в 2016 году и паралельено начали строить Северное дерьмо Путлера...вопрос простой...какие санкции ввел Трамп?
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28.11.2021 21:13 Ответить
мозгів явно бракує тоб
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29.11.2021 01:34 Ответить
Партия зеленых Германии и новый глава МИД Германии Аналена Бербок завалят это дерьмо Путлера,АНАЛЕНА вали этих мавзолейных баранов КГБистов...
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28.11.2021 21:18 Ответить
ТРУС!!!!
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28.11.2021 21:20 Ответить
Байден в реанимации...,решение принимал кто то из крыс Путлера..наверняка Керри, крыса Путлера...
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28.11.2021 21:22 Ответить
напевно, може "трампдругпутена"
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28.11.2021 21:25 Ответить
За последние 4 дня Байден на публику не вылазил...кажуть что забрала спецмашина одного из военных госпиталей...
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28.11.2021 21:27 Ответить
БАЙДЕН получил от Германии обещание что компания которая получит сертификат как посредник по продаже газа РФ в европу - будет фирма принадлежащая семье Байдена.
Поэтому Байдену выгодно чтобы СП-2 запустили.
БАБЛО побеждает Зло
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28.11.2021 21:28 Ответить
охоче віриться
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29.11.2021 01:34 Ответить
Тем временем Норвегия увеличила поставки газа в ЕС до 331 миллиона кубиков сутки и обошла РАБссию...у Миллера вентили в ГрязьПроме кто повредил
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28.11.2021 21:32 Ответить
Байден правильно делает. После того как контроль украинской трубы получил Беня, и назвали это реформой госкорпорации в Украине, ему ничего не оставалось делать как разрешить наравне с Беней заработать немного и немецким шульцам. Уж они в сравнении с Беней совсем не преступники происхождение их денег понятно.
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28.11.2021 21:35 Ответить
На РАБссии полный завал..Индексы РТС упали на 5,2%,рубль упал на 5,25%,крупнейшая компания РОСНАНО разорилась до ноля...бедный Чубайс...,акции десятка компаний на 5-10 %...упали...Путлер ..Астанавитесь...завтра понедельник..
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28.11.2021 21:39 Ответить
Гугл говорит про падение РТС на ~7,5% за 5 дней.
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28.11.2021 23:17 Ответить
а вище у статті - перепис путінфершиеєрів

...Білому Дому критично необхідно запобігти союзу між Кремлем та Китаєм. Особливо у світлі підписання двома державами «дорожньої карти» більш тісних зв'язків у військовій сфері.

Враховуючи драматичне падіння політичних рейтингів Джо Байдена, отримати ще одну зовнішньополітичну поразку після провалу політики у Афганістані нинішня адміністрація Білого Дому просто не може собі дозволити.

Водночас нескінченне підняття ставок у грі з Кремлем також дуже втомлює і нічого хорошого не обіцяє, оскільки на реальний конфлікт із потенційним залученням загрози використання ядерної зброї західні політики ніколи не підуть, бо їх розірве власний електорат.

Шляхом досягнення домовленостей з Володимиром Путіним, за умови прийняття Володимиром Зеленським хоча б частини сценарію, написаного у Москві та Вашингтоні, усі (крім України, звісно) отримують жаданий win-win у конструюванні статус кво.

Джо Байден зможе доповісти своїм виборцям і конгресменам, що закрив проблему конфлікту на порозі Європи. Франція та Німеччина нарешті зможуть повернутися до більш масштабних та перспективних бізнес-проектів з Кремлем. Володимир Путін отримає фактично конфедеративний поділ України з необмеженим контролем над одним із суб'єктів конфедерації, який забезпечить йому «блокуючий пакет акцій» у будь-яких питаннях, що стосуються зовнішньої політики України, а потім, згодом, і у сфери культури та інформаційної політики.
https://detector.media/infospace/article/194253/2021-11-28-yak-gotuyutsya-zlyvaty-ukrainu-komu-i-navishcho-potriben-derzhavnyy-perevorot/
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28.11.2021 21:45 Ответить
таке win-win рішення і може бути запропоноване Джо Байдену на потенційній зустрічі з Володимиром Путіним у січні 2022 року. Для того, щоб він його прийняв, потрібно до того часу досягти двох масштабних ключових цілей.

По-перше, створити видимість безальтернативності такого виходу. А саме змусити всіх повірити, що єдиною альтернативою буде війна з потенційним застосуванням ядерної зброї. Саме з цією метою Кремль забезпечив реальну підготовку до війни, шляхом не тільки фізичного стягнення військ (що, до речі, є не завжди обов'язковим для початку війни), але й шляхом проведення масштабних підготовчих заходів, які, скоріше за все, «вловила» американська розвідка. Ймовірно, що почуті від американської розвідспільноти факти цих приготувань могли нагадати Джо Байдену неприємні моменти лютого-березня 2014 року, коли американська адміністрація попросту проспала анексію Криму і війну на Донбасі. А тому, щоб європейські лідери переконалися у серйозності ситуації завчасно, ключові американські таблоїди, як за командою, почали сипати інсайдами з анонімних джерел у розвідувальних органах та збройних силах. Особисто для мене це є єдиним логічним поясненням причин тієї істерики, яка вже три тижні несеться західними медіа.

По-друге, для досягнення цілей під час січневого саміту Путіна-Байдена необхідно або спонукати Зеленського прийняти неприємний сценарій, який поховає не тільки його політичне майбутнє, але й зробить парією у власній країні. Або ж, за умови відмови Зеленського піти на такий варіант, переконати Джо Байдена, що рівень суб'єктності України впав до критичної позначки, і в цій державі більше просто ні з ким говорити. Якщо Зеленський нібито неспроможний ухвалювати і втілювати політичні рішення, навіть за умов стабільного рейтингу, що переважає інших політиків, то й ніхто з його наступників не зможе це змінити, бо повторення ситуації з «монобільшістю» і такою концентрацією влади в одних руках можна більше не очікувати.

Ось для забезпечення цієї другої умови і потрібен «державний переворот» в Україні, або хоча б його видимість. Саме для цього дехто з оточення Володимира Зеленського може лякати його загрозами життю і здоров'ю його родини та його самого. І це очікувано призводить до того, що президент зривається на журналістові, який фактично стежить за кожним його пересуванням, чим ще більше поглиблює кризу своєї легітимності. https://detector.media/infospace/article/194253/2021-11-28-yak-gotuyutsya-zlyvaty-ukrainu-komu-i-navishcho-potriben-derzhavnyy-perevorot/
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28.11.2021 21:47 Ответить
Тобто слова якогось медіаексперта це істина? Ці експерти вже наговорили маячні.Казали,що Байден поховає північний потік,практично одразу.
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28.11.2021 21:57 Ответить
То це Україна і українці винні у драматичному падінні рейтингу "козака" (с) ?
І у ганьбі з Афганістаном - теж ?

Притомним і тим, хто здатен думати,викладене в статті зрозуміло вже давно, тлумачень не потребують. А до пастви святого не дійде.
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28.11.2021 21:56 Ответить
Акции компании ГрязбПром кпали на 5,8%...чуваки вы шо делаете...где ж Европа харчевацца будет? Норвегия не выдержит такого наплыва бабла...
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28.11.2021 21:46 Ответить
Вот и усьо. Германия За северный поток. Администрация Байдена блокирует санкции против северного потока.
Зато у нас главная проблема что теперь и Бутусов насрал Вове в штаны
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28.11.2021 21:52 Ответить
Вони скоріше за все перевзуються, якщо буде нагода. Наразі, гадаю, як досвідчені політики вони у США вичікують голосування за новий уряд у Бундесі і перші кроки цього уряду.
А риторика там ніби помінялась на 180 градусів. Якщо самі німці втоплять цей проект, то можливо і санкції не ************, а так буде передчасний недружній крок.
Коротше, не поспішаємо з висновками!
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28.11.2021 22:11 Ответить
Прочитав усі коментарі до повідомлення. Тепер добре розумію, чому 73% виборців України голосували за зЕ.
У США дещо інша ситуація щодо відносин Президента та Конгресу.

СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗОПРОВОДА ВСЕ ЕЩЕ СТОИТ ПОД ВОПРОСОМ

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПООБЕЩАЛИ И ДАЛЬШЕ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНУ В ОТНОШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2". ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США НЕДА ПРАЙСА.

ОН СКАЗАЛ, ЧТО ВАШИНГТОН НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ "О ЗАЩИТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ", КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИНЯТ ОТ 2019 ГОДА (PROTECTING EUROPEAN ENERGY SECURITY ACT, PEESA).

"МЫ ПРОДОЛЖИМ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ PEESA НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА", - СКАЗАЛ ОН.

РАНЕЕ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ВВЕЛО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2".

В ЧАСТНОСТИ, ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ПОПАЛИ КОМПАНИЯ TRANSADRIA LTD И НАХОДЯЩИЙСЯ В ЕЕ СОБСТВЕННОСТИ КОРАБЛЬ "МАРЛИН".

СОГЛАСНО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКОГО ВЕДОМСТВА, КОМПАНИЯ TRANSADRIA LTD БАЗИРУЕТСЯ НА КИПРЕ. В ТО ВРЕМЯ КАК СУДНО "МАРЛИН" ХОДИТ ПОД ФЛАГОМ РОССИИ.
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28.11.2021 22:40 Ответить
убоге віруюче....
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29.11.2021 01:37 Ответить
ну получите теперь рьяно рвущие жопы за байдена, все только начинается
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28.11.2021 23:59 Ответить
кожна держава відстоює свої інтереси і вони не завжди можуть співпадати з нашими
ніхто нам нічого не "винен" й "не повинен"...
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29.11.2021 08:26 Ответить
Та нехай відстоюють на догоду нашим ворогам - їхнє суверенне право. Тільки для чого лицемірити та звиздіти, що вони наші друзі?
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29.11.2021 09:05 Ответить
дуже влучне питання....(
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29.11.2021 09:09 Ответить
Это так Байден давит ***** и защищает Украину!
У них своя стратегия.
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29.11.2021 10:02 Ответить
 
 