Администрация Байдена блокирует ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2", - The Hill
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Администрация президента США Джозефа Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном противодействует введению Конгрессом более жестких санкций в отношении российского энергетического проекта "Северный поток-2".
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Издание напоминает, что 22 ноября США ввели санкции против связанной с РФ компании и двух судов из-за участия в строительстве российского газопровода.
Но команда Байдена избегает более жестких действий, опасаясь противостоять Германии – важному союзнику в борьбе с изменением климата и ограничением растущего глобального влияния Китая.
По информации The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен призывает сенаторов-демократов блокировать поправку к законопроекту об оборонном бюджете на следующий финансовый год, которую в начале ноября предложили шесть республиканцев во главе с главой комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем. Эта поправка предусматривает введение санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG и других участвующих в сертификации трубопровода компаний.
Пожалуйста, подождите...
Якийсь всемогутній екс-президент
За словами співрозмовників FP, безпосередньо держсекретар Ентоні Блінкен та його помічники обдзвонювали сенаторів минулого тижня.
У них - одна мантра.
Але цікаво, що заспівають, коли цей великий дружок України вкотре наплює на Конгрес.
а так байден одновременно дает шанс вновь сформированному правительству Германии и не портит отношения с важным европейским союзником
Поэтому Байдену выгодно чтобы СП-2 запустили.
БАБЛО побеждает Зло
...Білому Дому критично необхідно запобігти союзу між Кремлем та Китаєм. Особливо у світлі підписання двома державами «дорожньої карти» більш тісних зв'язків у військовій сфері.
Враховуючи драматичне падіння політичних рейтингів Джо Байдена, отримати ще одну зовнішньополітичну поразку після провалу політики у Афганістані нинішня адміністрація Білого Дому просто не може собі дозволити.
Водночас нескінченне підняття ставок у грі з Кремлем також дуже втомлює і нічого хорошого не обіцяє, оскільки на реальний конфлікт із потенційним залученням загрози використання ядерної зброї західні політики ніколи не підуть, бо їх розірве власний електорат.
Шляхом досягнення домовленостей з Володимиром Путіним, за умови прийняття Володимиром Зеленським хоча б частини сценарію, написаного у Москві та Вашингтоні, усі (крім України, звісно) отримують жаданий win-win у конструюванні статус кво.
Джо Байден зможе доповісти своїм виборцям і конгресменам, що закрив проблему конфлікту на порозі Європи. Франція та Німеччина нарешті зможуть повернутися до більш масштабних та перспективних бізнес-проектів з Кремлем. Володимир Путін отримає фактично конфедеративний поділ України з необмеженим контролем над одним із суб'єктів конфедерації, який забезпечить йому «блокуючий пакет акцій» у будь-яких питаннях, що стосуються зовнішньої політики України, а потім, згодом, і у сфери культури та інформаційної політики.
https://detector.media/infospace/article/194253/2021-11-28-yak-gotuyutsya-zlyvaty-ukrainu-komu-i-navishcho-potriben-derzhavnyy-perevorot/
По-перше, створити видимість безальтернативності такого виходу. А саме змусити всіх повірити, що єдиною альтернативою буде війна з потенційним застосуванням ядерної зброї. Саме з цією метою Кремль забезпечив реальну підготовку до війни, шляхом не тільки фізичного стягнення військ (що, до речі, є не завжди обов'язковим для початку війни), але й шляхом проведення масштабних підготовчих заходів, які, скоріше за все, «вловила» американська розвідка. Ймовірно, що почуті від американської розвідспільноти факти цих приготувань могли нагадати Джо Байдену неприємні моменти лютого-березня 2014 року, коли американська адміністрація попросту проспала анексію Криму і війну на Донбасі. А тому, щоб європейські лідери переконалися у серйозності ситуації завчасно, ключові американські таблоїди, як за командою, почали сипати інсайдами з анонімних джерел у розвідувальних органах та збройних силах. Особисто для мене це є єдиним логічним поясненням причин тієї істерики, яка вже три тижні несеться західними медіа.
По-друге, для досягнення цілей під час січневого саміту Путіна-Байдена необхідно або спонукати Зеленського прийняти неприємний сценарій, який поховає не тільки його політичне майбутнє, але й зробить парією у власній країні. Або ж, за умови відмови Зеленського піти на такий варіант, переконати Джо Байдена, що рівень суб'єктності України впав до критичної позначки, і в цій державі більше просто ні з ким говорити. Якщо Зеленський нібито неспроможний ухвалювати і втілювати політичні рішення, навіть за умов стабільного рейтингу, що переважає інших політиків, то й ніхто з його наступників не зможе це змінити, бо повторення ситуації з «монобільшістю» і такою концентрацією влади в одних руках можна більше не очікувати.
Ось для забезпечення цієї другої умови і потрібен «державний переворот» в Україні, або хоча б його видимість. Саме для цього дехто з оточення Володимира Зеленського може лякати його загрозами життю і здоров'ю його родини та його самого. І це очікувано призводить до того, що президент зривається на журналістові, який фактично стежить за кожним його пересуванням, чим ще більше поглиблює кризу своєї легітимності. https://detector.media/infospace/article/194253/2021-11-28-yak-gotuyutsya-zlyvaty-ukrainu-komu-i-navishcho-potriben-derzhavnyy-perevorot/
І у ганьбі з Афганістаном - теж ?
Притомним і тим, хто здатен думати,викладене в статті зрозуміло вже давно, тлумачень не потребують. А до пастви святого не дійде.
Зато у нас главная проблема что теперь и Бутусов насрал Вове в штаны
А риторика там ніби помінялась на 180 градусів. Якщо самі німці втоплять цей проект, то можливо і санкції не ************, а так буде передчасний недружній крок.
Коротше, не поспішаємо з висновками!
У США дещо інша ситуація щодо відносин Президента та Конгресу.
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗОПРОВОДА ВСЕ ЕЩЕ СТОИТ ПОД ВОПРОСОМ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПООБЕЩАЛИ И ДАЛЬШЕ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНУ В ОТНОШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2". ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США НЕДА ПРАЙСА.
ОН СКАЗАЛ, ЧТО ВАШИНГТОН НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ "О ЗАЩИТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ", КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИНЯТ ОТ 2019 ГОДА (PROTECTING EUROPEAN ENERGY SECURITY ACT, PEESA).
"МЫ ПРОДОЛЖИМ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ PEESA НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА", - СКАЗАЛ ОН.
РАНЕЕ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ВВЕЛО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2".
В ЧАСТНОСТИ, ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ПОПАЛИ КОМПАНИЯ TRANSADRIA LTD И НАХОДЯЩИЙСЯ В ЕЕ СОБСТВЕННОСТИ КОРАБЛЬ "МАРЛИН".
СОГЛАСНО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКОГО ВЕДОМСТВА, КОМПАНИЯ TRANSADRIA LTD БАЗИРУЕТСЯ НА КИПРЕ. В ТО ВРЕМЯ КАК СУДНО "МАРЛИН" ХОДИТ ПОД ФЛАГОМ РОССИИ.
ніхто нам нічого не "винен" й "не повинен"...
У них своя стратегия.