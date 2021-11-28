Администрация Байдена блокирует ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2", - The Hill

Администрация президента США Джозефа Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном противодействует введению Конгрессом более жестких санкций в отношении российского энергетического проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что 22 ноября США ввели санкции против связанной с РФ компании и двух судов из-за участия в строительстве российского газопровода.

Но команда Байдена избегает более жестких действий, опасаясь противостоять Германии – важному союзнику в борьбе с изменением климата и ограничением растущего глобального влияния Китая.

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По информации The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен призывает сенаторов-демократов блокировать поправку к законопроекту об оборонном бюджете на следующий финансовый год, которую в начале ноября предложили шесть республиканцев во главе с главой комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем. Эта поправка предусматривает введение санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG и других участвующих в сертификации трубопровода компаний.