Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Германии призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода "Северный поток-2". Это якобы может ослабить доверие страны к США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.
В засекреченном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится, что Германия "полна решимости" достичь двусторонних договоренностей с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы. В то же время, страна планирует удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом.
Однако введение санкций против "Северного потока-2" ослабит доверие к правительству США и поставит под угрозу положение о поддержке Украины.
Также в документе отмечается, какие шаги Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие:
- будет применять решительные публичные заявления;
- будет оценивать прекращение будущих политических встреч;
- будет рассматривать ограничения на российские проекты.
В то же время подробности ограничений не указаны.
Пожалуйста, подождите...
Причому вступ має йти першим, а вже потім, після вступу України в НАТО, - згода США на незапровадження санкцій!
Єврошльондри німецькі, блджад.
Щодо Меркель... ну, не здивуюсь, що подібно до Шрьодера вона заробляє собі на якусь посаду у "Газпромі" чи ще якійсь російській держкорпорації. Цікаво, що лист направляє уряд Меркель у статусі "кульгавої качки", боїться, що "Зелені" заблокують північний потік-2 навіть без санкції США?
заявлять, рассматривать, оценивать
очень действенно))
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Самое главное: не будет пацакгаза - их благополучие лопнет как мыльный пузырь
Германці досі підставляти зади кацапам!
Де ваш гордість! Ви може і підори, але ж не за брудні гроші виродка *********!
и как видим это отражается не только на качестве их жизни и нашей, а и на соседних странах тоже
Зато у нас главная проблема что теперь и Бутусов насрал Вове в штаны