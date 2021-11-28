Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"

Правительство Германии призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода "Северный поток-2". Это якобы может ослабить доверие страны к США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В засекреченном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится, что Германия "полна решимости" достичь двусторонних договоренностей с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы. В то же время, страна планирует удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом.

Однако введение санкций против "Северного потока-2" ослабит доверие к правительству США и поставит под угрозу положение о поддержке Украины.

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Также в документе отмечается, какие шаги Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие:

будет применять решительные публичные заявления;

будет оценивать прекращение будущих политических встреч;

будет рассматривать ограничения на российские проекты.

В то же время подробности ограничений не указаны.

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