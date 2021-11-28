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Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти

Уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитись від санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2". Це, нібито, може послабити довіру країни до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

У засекреченому документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина "повна рішучості" досягнути двосторонні домовленості з метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.

Однак, запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", послабить довіру до уряду США та поставить під загрозу положення про підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про новий уряд Німеччини: Працюватимемо над усуненням загроз від "Північного потоку – 2"

Також у документі зазначається, які кроки Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю:

  • застосовуватиме рішучі публічні заяви;
  • оцінюватиме припинення майбутніх політичних зустрічей;
  • розглядатиме обмеження на російські проєкти.

Водночас подробиці обмежень не вказані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Велика Британія не запроваджуватиме додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", - посол Сіммонс
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Топ коментарі
+21
"застосовуватиме рішучі публічні заяви" остановите мо ор!!!
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28.11.2021 19:02
+13
Дякуйте фрау Ріббентроп, яка, як і наркоман, приймає з усіх боків.
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28.11.2021 19:06
+11
А те, що відбувається зараз вже використання газу як зброї, чи ще ні?
Єврошльондри німецькі, блджад.
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28.11.2021 19:07
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"застосовуватиме рішучі публічні заяви" остановите мо ор!!!
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28.11.2021 19:02 Відповісти
Намагаються отримати кожному максимальний пакет акцій мокшанського газпрому, або й якусь посаду у кацапів на пенсію. Блді звичайні.
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28.11.2021 19:05 Відповісти
Лише взамін згоди Німеччини і її васалів на вступ України в НАТО.
Причому вступ має йти першим, а вже потім, після вступу України в НАТО, - згода США на незапровадження санкцій!
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28.11.2021 19:22 Відповісти
НЕМЦЕВ ничему не учит ни 1 МВ ни 2 МВ германия побеждала и терпела поражения несла огромные человеческие жертвы и экономические утраты но выводов не сделала ее разделили в августе 1945 года потом опять слили и они опять взаос целуются с теми кто приносил им горе.... Украина после 1 Мировой войны несла бремя ответственности перед Германией за кредиты взятые царями и признанные в Брест Литовском позорном мире Лениным но стрелки были переведены на Украины ее Ленин и кацапы сдали как стеклотару германия 3 года собирала с Украины чернозем по 30-40 см срезала и завозила в Фаттерлчяйнд все что выращивалось кровью и потом у селян отбиралось безщ всякой антимонии.. пока не появилась АРМИЯ БАТЬКО МАХНО И НЕМЧУР СЛЕГКА ПРИБИЛИ В ЗЕМЛЮ.. кчтобы скрыть следы предательства и был еще Лениным сотворен искуственный Голодомор в Украине 1921 году.... причина разхмазать что украли немцы что украли большивеки и заставить крестьян эмигрировать в депрессивные районы России поднимать землю и производство....1932-933 год Второй самый страшный Голодомор и германия не чуразалась получать хлебушек и иные продукты питания забранные у украинцев как впрочем их получала и Каналда и Франция и Европа и США... Сталину и его банде потекли евро бонды валюта трактора самолеты поезда техника метал и прочее кровью и жизнями уплачено Украиной за светлое будущее Москвы и пьяниц кацапов... ГОЛОД 1946-1947 ГОДОВ был спровоцирован тем что обобрав Украину надо было покзаать полдные прилавки в магазинах Москвы....и ни сомтря на голод в Украину бежали сотни тысяч русских из вечно голодной тупой и нищей РСФСР.... СЕГОДНЯ ВСЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ИНОМ ВАРИАНТЕ А ЦЕЛЬ ОДНА УКРАИНА РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ВСЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ЗАПАДА И РОССИИ.... да еще власть у нас прости Господи придуркоато маланская пришла малоросская что хуже даже магометан и цыган вместе взятых...
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28.11.2021 19:56 Відповісти
Це вже новий уряд, чи ще старий?
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28.11.2021 19:03 Відповісти
Ясно. Ще старий, новий планують голосувати тільки 6 грудня
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28.11.2021 19:04 Відповісти
консерва меркельша уже вскрылась
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28.11.2021 19:36 Відповісти
А при чем тут уряд Германии? Ведь немчуры говорили что это частный бизнес
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28.11.2021 19:04 Відповісти
Дякуйте фрау Ріббентроп, яка, як і наркоман, приймає з усіх боків.
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28.11.2021 19:06 Відповісти
А уряд что? Не частный бизнес? ))
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28.11.2021 19:50 Відповісти
А те, що відбувається зараз вже використання газу як зброї, чи ще ні?
Єврошльондри німецькі, блджад.
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28.11.2021 19:07 Відповісти
А хо їм забороняє публічно занепокоюватись і публічно стурбовуватись після того як штати введуть санкції і поховають ту кляту трубу?
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28.11.2021 19:10 Відповісти
Від повномасштабного вторгнення РФ утримує лише те, що подібна дія зразу пошкодить у багатьох місцях "трубу". Введення у дію північного потоку-2 - пряме запрошення х...йла до повномасштабного вторгнення.

Щодо Меркель... ну, не здивуюсь, що подібно до Шрьодера вона заробляє собі на якусь посаду у "Газпромі" чи ще якійсь російській держкорпорації. Цікаво, що лист направляє уряд Меркель у статусі "кульгавої качки", боїться, що "Зелені" заблокують північний потік-2 навіть без санкції США?
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28.11.2021 19:29 Відповісти
Не варто панікувати. В випадку наступу кацапів ми можемо знищити СП2 військовими засобами і нанести удари в багатьох місцях, що повністю зупинить надходження газу і коштів від його продажу. Це створить прецедент. Далі можна продовжувати на всіх напрямках, особливо на Далекому Сході та в Сибіру знищуючи сировинну та промислову базу **********.
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28.11.2021 19:58 Відповісти
Поставить під загрозу положення про підтримку України. В чем заключается поддержка Украины? Германия только палки в колеса нам вставляет,блокирует вступление в НАТО,оружие не дает,в чем поддержка?
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28.11.2021 19:31 Відповісти
дойчегросфатеры в гробах от такого позора переворачиваются.
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28.11.2021 19:33 Відповісти
почему? Германия - это "мама" Пацакстана.
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28.11.2021 19:42 Відповісти
прикольно
заявлять, рассматривать, оценивать
очень действенно))
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28.11.2021 19:35 Відповісти
Правительство Германии призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода "Северный поток-2". Это якобы может ослабить доверие страны к США. Источник: https://censor.net/ru/n3302082
____________________________________
Самое главное: не будет пацакгаза - их благополучие лопнет как мыльный пузырь
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28.11.2021 19:39 Відповісти
Парадокс 21 века. Потомки приведших Гитлера к власти защищают фюрера, пришедшего к власти в рабссии...
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28.11.2021 19:41 Відповісти
Тоже мне парадокс. 300 лет парадоксом не было, с момента прихода Гольштейн-Готторпов в цари, а тут - пожалуйста. Да и хулио тоже в Германии не зря "служил".
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28.11.2021 20:02 Відповісти
Північний потік на металобрухт!
Германці досі підставляти зади кацапам!
Де ваш гордість! Ви може і підори, але ж не за брудні гроші виродка *********!
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28.11.2021 19:41 Відповісти
Німеччина типова країна-проститутка....
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28.11.2021 19:44 Відповісти
Але дорога, єлітна...
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28.11.2021 20:05 Відповісти
хорошую "энергетическую безопасность" немцы "достигли" - газ за 2000$ этих идиотов ничему не научил((((((((((((((
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28.11.2021 19:45 Відповісти
да поняятно, не те уже немцы, продались кацапне, забыли как их в 45-м унижали, всё проглатывают
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28.11.2021 19:45 Відповісти
Ну що, ікони Св. Джо вже зі стін познімали?
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28.11.2021 19:46 Відповісти
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28.11.2021 20:06 Відповісти
Надіюсь,ми як країна, вийдемо з всіх криз і зробимо так, щоб такі країни як Німеччина і їм подібні московські шлюшки цьомали нам дупу!!!
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28.11.2021 19:47 Відповісти
Кто бы сомневался. СССР и Германия были союзниками и СССР поставлял сырье и продукты в Германию до конца июля 1941 года, когда уже шла вторая мировая война и полтора месяца так называемой Великой отечественной
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28.11.2021 19:48 Відповісти
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28.11.2021 20:15 Відповісти
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28.11.2021 20:15 Відповісти
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28.11.2021 20:16 Відповісти
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28.11.2021 20:17 Відповісти
мы живём сегодня так, как 73% дебилов проголосовало вчера...
и как видим это отражается не только на качестве их жизни и нашей, а и на соседних странах тоже
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28.11.2021 20:24 Відповісти
и нахрена эти 73% было доводить до такого состояния, что они проголосовали за Бубу ?
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28.11.2021 21:37 Відповісти
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28.11.2021 20:47 Відповісти
Германия как чужой игрок в команде.
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28.11.2021 20:53 Відповісти
Шаги, которые Германские власти планируют применять к Мордору, просто потрясают своей суровостью !
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28.11.2021 21:34 Відповісти
Вот и усьо. Германия За северный поток. Администрация Байдена блокирует санкции против северного потока.
Зато у нас главная проблема что теперь и Бутусов насрал Вове в штаны
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28.11.2021 21:48 Відповісти
Сильнейший ход нового правительства для защиты Украины.
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29.11.2021 10:04 Відповісти
 
 