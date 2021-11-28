Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитись від санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2". Це, нібито, може послабити довіру країни до США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.
У засекреченому документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина "повна рішучості" досягнути двосторонні домовленості з метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.
Однак, запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", послабить довіру до уряду США та поставить під загрозу положення про підтримку України.
Також у документі зазначається, які кроки Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю:
- застосовуватиме рішучі публічні заяви;
- оцінюватиме припинення майбутніх політичних зустрічей;
- розглядатиме обмеження на російські проєкти.
Водночас подробиці обмежень не вказані.
Будь ласка, зачекайте...
Причому вступ має йти першим, а вже потім, після вступу України в НАТО, - згода США на незапровадження санкцій!
Єврошльондри німецькі, блджад.
Щодо Меркель... ну, не здивуюсь, що подібно до Шрьодера вона заробляє собі на якусь посаду у "Газпромі" чи ще якійсь російській держкорпорації. Цікаво, що лист направляє уряд Меркель у статусі "кульгавої качки", боїться, що "Зелені" заблокують північний потік-2 навіть без санкції США?
заявлять, рассматривать, оценивать
очень действенно))
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Самое главное: не будет пацакгаза - их благополучие лопнет как мыльный пузырь
Германці досі підставляти зади кацапам!
Де ваш гордість! Ви може і підори, але ж не за брудні гроші виродка *********!
и как видим это отражается не только на качестве их жизни и нашей, а и на соседних странах тоже
Зато у нас главная проблема что теперь и Бутусов насрал Вове в штаны