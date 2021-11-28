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Велика Британія (3639) газ (2583) Росія (47112) санкції (6827) Північний потік (1369) Сіммонс Мелінда (113)

Найближчим часом Велика Британія не запроваджуватиме додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", - посол Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Найближчим часом Велика Британія не запроваджуватиме додаткових санкцій проти

Велика Британія у найближчому майбутньому не запроваджуватиме додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік 2".

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний та повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у Великій Британії розуміють, що РФ може спробувати послабити Україну і вже намагається це зробити багатьма способами.

"Це не тільки про військову силу, а й про постачання енергоносіїв. І саме тому ми стурбовані "Північним потоком 2", ми від початку пропонували відмовитися від розвитку цього газопроводу, бо бачили, як легко його можна використовувати, як зброю", - сказала Сіммонс.

Дипломат зазначила, що Велика Британія навряд чи запроваджуватиме санкції проти трубопроводу найближчим часом, оскільки їх "потрібно використовувати обережно, враховуючи обставини".

При цьому Мелінда Сіммонс запевнила, що для Великої Британії дуже важливо, щоби Україна стала енергонезалежною, особливо від постачання російського газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну не залишать віч-на-віч з Росією, - посол Великої Британії Сіммонс

Посол вважає, що для цього західні партнери мають інвестувати в зелену енергетику, що може допомогти Україні у довгостроковій перспективі.

"Україна має можливість у довгостроковій перспективі навіть стати провайдером, наприклад, зеленого водню. Тому для мене це саме той момент, де питання безпеки можуть стати економічними можливостями, – розповіла Сіммонс.

Автор: Ірина Дашківська
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Блаблабла...обеспокоены...блаблабла...озабочены...блаблабла...ну что поделаешь..
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28.11.2021 10:12 Відповісти
Суть виступу: інвестуйте в зєльоную єнергєтіку. А нащі інвестори прийдуть, щоб здирати з вас три шкури.
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28.11.2021 10:17 Відповісти
главное - "оставить сообщение, после сигнала"
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28.11.2021 10:18 Відповісти
Надоть россиянцам еще пару десятков граждан Британии отравить или вздернуть в душе. Тогда может что-то придет в голову сраным джентельменам.
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28.11.2021 10:21 Відповісти
Короче, "ну вы тут держитесь". Англия - мощный и непоколебимый гарант моральной поддержки папуасов. За деньги
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28.11.2021 10:22 Відповісти
Розумію обурення, але не слід недооцінювати британську дипломатію. Як варіант: сакції через цей поток вводити не будуть ("найближчим часом"), щоб росіяни його добудували, запустили, вклали купу грошей- а він виявився збитковим і непотрібним (як це експерти вважають).
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28.11.2021 10:38 Відповісти
"Зеленую" єлектроєнергию нужно как можно скорее убрать с Єнергорьінка Украиньі , пока она его окончательно не добила , и направить на єкспорт - в виде "зеленого" водорода . Тут можно согласиться с г-жой Симмонс . Для єкспорта можно использовать вьіход ГТСУ на Венгрию .
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28.11.2021 10:40 Відповісти
Дві зграї вовків загнали лосиху на лід,оточили,полягали і чекають,поки знесилена лосиха впаде...З нею вже все ясно,неясно з ними - хто перший буде рвати жертву...Тому на неї вже і не дивляться,скалять ікла одне на одного...
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28.11.2021 10:46 Відповісти
Ничего личного, просто бизнес...
Чехам тоже так "помогали" при Адольфе...
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28.11.2021 12:09 Відповісти
 
 