Адміністрація Байдена блокує посилення санкцій щодо "Північного потоку-2", - The Hill

Адміністрація президента США Джозефа Байдена на чолі із держсекретарем Ентоні Блінкеном протидіє запровадженню Конгресом жорсткіших санкцій щодо російського енергетичного проєкту "Північний потік-2".

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що 22 листопада США запровадили санкції проти пов'язаної з РФ компанії та двох суден через участь у будівництві російського газогону.

Але команда Байдена уникає жорсткіших дій, побоюючись протистояти Німеччині - важливому союзнику в боротьбі зі зміною клімату та обмеження зростаючого глобального впливу Китаю.

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За інформацією The Hill, держсекретар США Ентоні Блінкен закликає сенаторів-демократів блокувати поправку до законопроєкту про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік, яку на початку листопада запропонували шестеро республіканців на чолі з очільником комітету Сенату США з міжнародних відносин Джеймсом Рішем. Ця поправка передбачає запровадження санкцій проти оператора проєкту Nord Stream 2 AG та інших компаній, які беруть участь у сертифікації трубопроводу.