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Адміністрація Байдена блокує посилення санкцій щодо "Північного потоку-2", - The Hill

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Адміністрація Байдена блокує посилення санкцій щодо

Адміністрація президента США Джозефа Байдена на чолі із держсекретарем Ентоні Блінкеном протидіє запровадженню Конгресом жорсткіших санкцій щодо російського енергетичного проєкту "Північний потік-2".

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що 22 листопада США запровадили санкції проти пов'язаної з РФ компанії та двох суден через участь у будівництві російського газогону.

Але команда Байдена уникає жорсткіших дій, побоюючись протистояти Німеччині - важливому союзнику в боротьбі зі зміною клімату та обмеження зростаючого глобального впливу Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"

За інформацією The Hill, держсекретар США Ентоні Блінкен закликає сенаторів-демократів блокувати поправку до законопроєкту про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік, яку на початку листопада запропонували шестеро республіканців на чолі з очільником комітету Сенату США з міжнародних відносин Джеймсом Рішем. Ця поправка передбачає запровадження санкцій проти оператора проєкту Nord Stream 2 AG та інших компаній, які беруть участь у сертифікації трубопроводу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
А що ви хочете з ліваків? А багато українців аж стрибали від радощів за Бідона. придурки.
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28.11.2021 21:03
+11
Сектанти не повірять все одно.
У них - одна мантра.

Але цікаво, що заспівають, коли цей великий дружок України вкотре наплює на Конгрес.
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28.11.2021 21:02
+10
Трамп вводив санкції Байден блокує Продажність політиків була є і буде
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28.11.2021 20:57
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Трамп вводив санкції Байден блокує Продажність політиків була є і буде
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28.11.2021 20:57 Відповісти
Ти за кого голосував у 2019 році?
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28.11.2021 21:02 Відповісти
Байден на словах Рейган а на ділі цінічне брехло
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28.11.2021 21:04 Відповісти
зразу не бачили? чекаємо на реакцію Пороха. це ж за його словами "бідон- кращий друг України"..
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28.11.2021 21:19 Відповісти
Знову порох?
Якийсь всемогутній екс-президент
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28.11.2021 21:25 Відповісти
нехай признає, що або помилявся, або обманули, або шантажували
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29.11.2021 01:32 Відповісти
ага, причому маразматичний бідон обісцяв "санкції з ада", а трамп- "друг путена". дивіться не перепутайте
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28.11.2021 21:18 Відповісти
Трамп хотел свой газ продавать - сланцевый и этот северный поток ему не нужен был. Байден если кто забыл в июне о чём то договаривался с путиным и озвучил что у того время до декабря выполнить какое-то условие . Видно выполнил , ну а что именно тут только гадать можно - от Китая до Ковида
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28.11.2021 23:56 Відповісти
убоге віруюче...
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29.11.2021 01:38 Відповісти
Сывачелый казав, что Байден кращий друзяка Украйны! Как можно не поверить и усомнится в словах честнейшего человека.
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29.11.2021 03:18 Відповісти
Автори статті з посиланням на низку джерел (зокрема, серед персоналу Конгресу) повідомляють про тиск, який чинить адміністрація Джо Байдена на сенаторів з метою змусити їх виключити із проєкту оборонного бюджету положення про санкції щодо "Північного потоку-2".

За словами співрозмовників FP, безпосередньо держсекретар Ентоні Блінкен та його помічники обдзвонювали сенаторів минулого тижня.
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28.11.2021 21:00 Відповісти
Але команда Байдена уникає жорсткіших дій, побоюючись протистояти Німеччині - важливому союзнику в боротьбі зі зміною клімату та обмеження зростаючого глобального впливу Китаю. Джерело: https://censor.net/ua/n3302091


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28.11.2021 21:02 Відповісти
грета, ти?
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28.11.2021 21:20 Відповісти
Так,я.
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28.11.2021 21:22 Відповісти
головка від....
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29.11.2021 01:39 Відповісти
Сектанти не повірять все одно.
У них - одна мантра.

Але цікаво, що заспівають, коли цей великий дружок України вкотре наплює на Конгрес.
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28.11.2021 21:02 Відповісти
а ссиктанти будуть і далі волати "трампдругпутена"
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28.11.2021 21:21 Відповісти
А що ви хочете з ліваків? А багато українців аж стрибали від радощів за Бідона. придурки.
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28.11.2021 21:03 Відповісти
Байден на словах Рейган а на ділі цинічне брехло
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28.11.2021 21:05 Відповісти
и шож тут зрадного?США-это последний аргумент,третейский судья...
а так байден одновременно дает шанс вновь сформированному правительству Германии и не портит отношения с важным европейским союзником
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28.11.2021 21:05 Відповісти
Трампісти-путіністи вже виблювались. Хто б сумнівався.
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28.11.2021 21:10 Відповісти
Зато дмитрий иванов не цей матюк, якими він розмовляє на сайті, де матюкатися заборонено.
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28.11.2021 21:19 Відповісти
Байден дозволив путлеру добудувати "Північний потік",а тепер блокує посилення санкцій.Найймовірніше путлер має компромат на сина байдена,який колись мав деякі справи в Україні,а може й на самого Байдена."Північний потік-2" 100% запрацює.Їхня підтримка України - стурбованість.
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28.11.2021 21:11 Відповісти
Дональд Трамп пришел в Белый дом в 2016 году и паралельено начали строить Северное дерьмо Путлера...вопрос простой...какие санкции ввел Трамп?
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28.11.2021 21:13 Відповісти
мозгів явно бракує тоб
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29.11.2021 01:34 Відповісти
Партия зеленых Германии и новый глава МИД Германии Аналена Бербок завалят это дерьмо Путлера,АНАЛЕНА вали этих мавзолейных баранов КГБистов...
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28.11.2021 21:18 Відповісти
ТРУС!!!!
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28.11.2021 21:20 Відповісти
Байден в реанимации...,решение принимал кто то из крыс Путлера..наверняка Керри, крыса Путлера...
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28.11.2021 21:22 Відповісти
напевно, може "трампдругпутена"
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28.11.2021 21:25 Відповісти
За последние 4 дня Байден на публику не вылазил...кажуть что забрала спецмашина одного из военных госпиталей...
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28.11.2021 21:27 Відповісти
БАЙДЕН получил от Германии обещание что компания которая получит сертификат как посредник по продаже газа РФ в европу - будет фирма принадлежащая семье Байдена.
Поэтому Байдену выгодно чтобы СП-2 запустили.
БАБЛО побеждает Зло
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28.11.2021 21:28 Відповісти
охоче віриться
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29.11.2021 01:34 Відповісти
Тем временем Норвегия увеличила поставки газа в ЕС до 331 миллиона кубиков сутки и обошла РАБссию...у Миллера вентили в ГрязьПроме кто повредил
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28.11.2021 21:32 Відповісти
Байден правильно делает. После того как контроль украинской трубы получил Беня, и назвали это реформой госкорпорации в Украине, ему ничего не оставалось делать как разрешить наравне с Беней заработать немного и немецким шульцам. Уж они в сравнении с Беней совсем не преступники происхождение их денег понятно.
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28.11.2021 21:35 Відповісти
На РАБссии полный завал..Индексы РТС упали на 5,2%,рубль упал на 5,25%,крупнейшая компания РОСНАНО разорилась до ноля...бедный Чубайс...,акции десятка компаний на 5-10 %...упали...Путлер ..Астанавитесь...завтра понедельник..
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28.11.2021 21:39 Відповісти
Гугл говорит про падение РТС на ~7,5% за 5 дней.
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28.11.2021 23:17 Відповісти
а вище у статті - перепис путінфершиеєрів

...Білому Дому критично необхідно запобігти союзу між Кремлем та Китаєм. Особливо у світлі підписання двома державами «дорожньої карти» більш тісних зв'язків у військовій сфері.

Враховуючи драматичне падіння політичних рейтингів Джо Байдена, отримати ще одну зовнішньополітичну поразку після провалу політики у Афганістані нинішня адміністрація Білого Дому просто не може собі дозволити.

Водночас нескінченне підняття ставок у грі з Кремлем також дуже втомлює і нічого хорошого не обіцяє, оскільки на реальний конфлікт із потенційним залученням загрози використання ядерної зброї західні політики ніколи не підуть, бо їх розірве власний електорат.

Шляхом досягнення домовленостей з Володимиром Путіним, за умови прийняття Володимиром Зеленським хоча б частини сценарію, написаного у Москві та Вашингтоні, усі (крім України, звісно) отримують жаданий win-win у конструюванні статус кво.

Джо Байден зможе доповісти своїм виборцям і конгресменам, що закрив проблему конфлікту на порозі Європи. Франція та Німеччина нарешті зможуть повернутися до більш масштабних та перспективних бізнес-проектів з Кремлем. Володимир Путін отримає фактично конфедеративний поділ України з необмеженим контролем над одним із суб'єктів конфедерації, який забезпечить йому «блокуючий пакет акцій» у будь-яких питаннях, що стосуються зовнішньої політики України, а потім, згодом, і у сфери культури та інформаційної політики.
https://detector.media/infospace/article/194253/2021-11-28-yak-gotuyutsya-zlyvaty-ukrainu-komu-i-navishcho-potriben-derzhavnyy-perevorot/
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28.11.2021 21:45 Відповісти
таке win-win рішення і може бути запропоноване Джо Байдену на потенційній зустрічі з Володимиром Путіним у січні 2022 року. Для того, щоб він його прийняв, потрібно до того часу досягти двох масштабних ключових цілей.

По-перше, створити видимість безальтернативності такого виходу. А саме змусити всіх повірити, що єдиною альтернативою буде війна з потенційним застосуванням ядерної зброї. Саме з цією метою Кремль забезпечив реальну підготовку до війни, шляхом не тільки фізичного стягнення військ (що, до речі, є не завжди обов'язковим для початку війни), але й шляхом проведення масштабних підготовчих заходів, які, скоріше за все, «вловила» американська розвідка. Ймовірно, що почуті від американської розвідспільноти факти цих приготувань могли нагадати Джо Байдену неприємні моменти лютого-березня 2014 року, коли американська адміністрація попросту проспала анексію Криму і війну на Донбасі. А тому, щоб європейські лідери переконалися у серйозності ситуації завчасно, ключові американські таблоїди, як за командою, почали сипати інсайдами з анонімних джерел у розвідувальних органах та збройних силах. Особисто для мене це є єдиним логічним поясненням причин тієї істерики, яка вже три тижні несеться західними медіа.

По-друге, для досягнення цілей під час січневого саміту Путіна-Байдена необхідно або спонукати Зеленського прийняти неприємний сценарій, який поховає не тільки його політичне майбутнє, але й зробить парією у власній країні. Або ж, за умови відмови Зеленського піти на такий варіант, переконати Джо Байдена, що рівень суб'єктності України впав до критичної позначки, і в цій державі більше просто ні з ким говорити. Якщо Зеленський нібито неспроможний ухвалювати і втілювати політичні рішення, навіть за умов стабільного рейтингу, що переважає інших політиків, то й ніхто з його наступників не зможе це змінити, бо повторення ситуації з «монобільшістю» і такою концентрацією влади в одних руках можна більше не очікувати.

Ось для забезпечення цієї другої умови і потрібен «державний переворот» в Україні, або хоча б його видимість. Саме для цього дехто з оточення Володимира Зеленського може лякати його загрозами життю і здоров'ю його родини та його самого. І це очікувано призводить до того, що президент зривається на журналістові, який фактично стежить за кожним його пересуванням, чим ще більше поглиблює кризу своєї легітимності. https://detector.media/infospace/article/194253/2021-11-28-yak-gotuyutsya-zlyvaty-ukrainu-komu-i-navishcho-potriben-derzhavnyy-perevorot/
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28.11.2021 21:47 Відповісти
Тобто слова якогось медіаексперта це істина? Ці експерти вже наговорили маячні.Казали,що Байден поховає північний потік,практично одразу.
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28.11.2021 21:57 Відповісти
То це Україна і українці винні у драматичному падінні рейтингу "козака" (с) ?
І у ганьбі з Афганістаном - теж ?

Притомним і тим, хто здатен думати,викладене в статті зрозуміло вже давно, тлумачень не потребують. А до пастви святого не дійде.
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28.11.2021 21:56 Відповісти
Акции компании ГрязбПром кпали на 5,8%...чуваки вы шо делаете...где ж Европа харчевацца будет? Норвегия не выдержит такого наплыва бабла...
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28.11.2021 21:46 Відповісти
Вот и усьо. Германия За северный поток. Администрация Байдена блокирует санкции против северного потока.
Зато у нас главная проблема что теперь и Бутусов насрал Вове в штаны
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28.11.2021 21:52 Відповісти
Вони скоріше за все перевзуються, якщо буде нагода. Наразі, гадаю, як досвідчені політики вони у США вичікують голосування за новий уряд у Бундесі і перші кроки цього уряду.
А риторика там ніби помінялась на 180 градусів. Якщо самі німці втоплять цей проект, то можливо і санкції не ************, а так буде передчасний недружній крок.
Коротше, не поспішаємо з висновками!
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28.11.2021 22:11 Відповісти
Прочитав усі коментарі до повідомлення. Тепер добре розумію, чому 73% виборців України голосували за зЕ.
У США дещо інша ситуація щодо відносин Президента та Конгресу.

СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗОПРОВОДА ВСЕ ЕЩЕ СТОИТ ПОД ВОПРОСОМ

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПООБЕЩАЛИ И ДАЛЬШЕ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНУ В ОТНОШЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2". ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США НЕДА ПРАЙСА.

ОН СКАЗАЛ, ЧТО ВАШИНГТОН НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ "О ЗАЩИТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ", КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИНЯТ ОТ 2019 ГОДА (PROTECTING EUROPEAN ENERGY SECURITY ACT, PEESA).

"МЫ ПРОДОЛЖИМ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ PEESA НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА", - СКАЗАЛ ОН.

РАНЕЕ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ВВЕЛО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2".

В ЧАСТНОСТИ, ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ ПОПАЛИ КОМПАНИЯ TRANSADRIA LTD И НАХОДЯЩИЙСЯ В ЕЕ СОБСТВЕННОСТИ КОРАБЛЬ "МАРЛИН".

СОГЛАСНО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКОГО ВЕДОМСТВА, КОМПАНИЯ TRANSADRIA LTD БАЗИРУЕТСЯ НА КИПРЕ. В ТО ВРЕМЯ КАК СУДНО "МАРЛИН" ХОДИТ ПОД ФЛАГОМ РОССИИ.
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28.11.2021 22:40 Відповісти
убоге віруюче....
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29.11.2021 01:37 Відповісти
ну получите теперь рьяно рвущие жопы за байдена, все только начинается
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28.11.2021 23:59 Відповісти
кожна держава відстоює свої інтереси і вони не завжди можуть співпадати з нашими
ніхто нам нічого не "винен" й "не повинен"...
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29.11.2021 08:26 Відповісти
Та нехай відстоюють на догоду нашим ворогам - їхнє суверенне право. Тільки для чого лицемірити та звиздіти, що вони наші друзі?
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29.11.2021 09:05 Відповісти
дуже влучне питання....(
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29.11.2021 09:09 Відповісти
Это так Байден давит ***** и защищает Украину!
У них своя стратегия.
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29.11.2021 10:02 Відповісти
 
 