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Великобритания созывает министров здравоохранения G7, чтобы обсудить шаги касательно нового штамма COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Великобритания созывает министров здравоохранения G7, чтобы обсудить шаги касательно нового штамма COVID-19

Распространение штамма коронавируса Оmicron должно стать предметом рассмотрения на заседании руководителей Минздрава стран G7. Его созывают власти Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран "Большой семерки" (G7) для обсуждения распространения нового Omicron-варианта коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лондон уже объявил о мерах по противодействию распространению штамма Оmicron. В частности, каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и находиться на изоляции до получения результатов.

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Топ комментарии
+7
Бред в чистом виде. Даже для того чтобы установить что имеет место быть новый штамм, а не необычная симптоматика у некоторых заболевших, нужно до полутора месяцев на секвенирование генома. Далее, нужно полученные данные распространить всем правительствам в мире. Они должны провести подготовку своих лабораторий для тестирования на новый штамм.
Сказочники.
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29.11.2021 00:36
+6
Вирус опасен или не очень, люди болеют или не болеют, НО на всякий случай нужно еще всех проколоть "хуже не будет" ! Где то это уже звучало.
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29.11.2021 01:47
+5
> "Он "хакнул" часть мРНК человека и встроил ее в свою последовательность !!! "

Мб2$#@%!!! Ну пойди попытайся хоть что-то почитать про то, что такое мРНК, какова её роль и почему фраза "встроить последовательность в мРНК человека" показывает уровень образования бабки на лавке. Видосы на ютубе посмотри, если с чтением и пониманием туго.
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29.11.2021 01:14
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Британия проводит сборище евро-ляшков ?
Или в Европе нормальные министры ?
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29.11.2021 06:37 Ответить
судя по тому, что происходит, это "эффективные менеджеры", не имеющие к медицине в целом и к вирусологии в частности, никакого отношения.
в принципе все уже решено, опасность определена - ревакцинировать! в действительности на исследования и какие-либо выводы нужно несколько недель, но...а поговорить?
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29.11.2021 09:00 Ответить
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