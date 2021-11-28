Великобритания созывает министров здравоохранения G7, чтобы обсудить шаги касательно нового штамма COVID-19
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Распространение штамма коронавируса Оmicron должно стать предметом рассмотрения на заседании руководителей Минздрава стран G7. Его созывают власти Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран "Большой семерки" (G7) для обсуждения распространения нового Omicron-варианта коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лондон уже объявил о мерах по противодействию распространению штамма Оmicron. В частности, каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и находиться на изоляции до получения результатов.
Топ комментарии
+7 Alexander Tsvelikh
показать весь комментарий29.11.2021 00:36
+6 viktor gugo
показать весь комментарий29.11.2021 01:47
+5 Bogdan Resvii
показать весь комментарий29.11.2021 01:14
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Или в Европе нормальные министры ?
в принципе все уже решено, опасность определена - ревакцинировать! в действительности на исследования и какие-либо выводы нужно несколько недель, но...а поговорить?