В Великобритании из-за нового штамма коронавируса ужесточают карантинные ограничения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма COVID-19 "Омикрон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Премьер пояснил, что не намерен ограничивать путешествия, однако при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата теста, отмечают британские СМИ.
Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок. Джонсон подчеркнул, что это временные меры.
Также он заявил, что власти пересмотрят позицию по "бустерным" дозам вакцины, чтобы предоставить дополнительную защиту от вируса большему числу британцев.
Говоря о новом штамме, он предположил, что существующие вакцины дают от него определённую защиту.
"Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут, как минимум, какой-то уровень защиты", - сказал британский премьер.
Напомним, 27 ноября в Великобритании зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Пожалуйста, подождите...
...бо в коридорах больниц койки ставить нельзя...
3 года тому назад, такая же хебня была из-за гриппа...
Страховая медицина -- она такая страшная! *)
1 013 851
10,0 %
из них серьезные
и критические случаи
925
маски вбирають тільки двинуті
самого Джонсона в газетах пісочили бо він в роз'їздах без маски ))
в т.ч. і в госпіталі
- та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
висока вірогідність фінансового успіху:
терміново позичайте грошей у антиваксерів!!!!
Алисе пришлось пойти в медпункт, сделать уколы, проглотить восемь
таблеток и выпить страшно соленые капли от дрожалки Коса, удивительной
болезни, которой еще никто не болел, но все врачи считают, что кто-нибудь
ею обязательно заболеет.©
Антиваксы, я не пойму, вы совсем дебилы? Или вы реально на моцкву работаете? Вон там вверху странички число людей, который за сегодня "не заболели", а также тех, кто "помер, не заболев".
хм..ну блдь.. та у вас провайдер - Омикрон !!!
а нам пох, ми платимо полюбасу, навіть коли здорові
Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
Единственное пожалуй гос-во ( рук-во) во Всем Мире которое решило сказать правду людям.
Как долго действует швейцарский ковидный сертификат?
Для вакцинированных лиц - 365 дней с момента введения последней дозы вакцины. Для выздоровевших лиц срок действия начинается с 11-го дня после положительного результата теста и продолжается 180 дней. Для лиц с отрицательным результатом ПЦР-теста: 72 часа с момента взятия образца. Для экспресс-теста на антитела: 48 часов с момента взятия образца.
Выы мало того, что не дали ссылку на источник своего сообщения, так еще и уввержаешь, что когда действие сертификата переболевшим приравняли к сроку действия вакцинированных, Вы утверждаете, что это "Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
моськовські попи постійно розказують про "жидкій чіп", який вводять в організм замість вакцини.
а хворобу визвала "умная пиль" яку прокляті американці розбризкали з літаків по всьому світі
якби сам особисто не чув, не повірив би, що це говориться на повному серйозу перед великою аудиторією
умная пиль і жідкій чіп...
штанамисертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211125000624
https://dailyexpose.uk/2021/11/17/covid-deaths-ratio-vaxxed-to-unvaxxed-41-corporate-media-should-be-censored-for-spreading-disinformation/
Источник:Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании: Отчет о надзоре за вакцинами - неделя 45.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf
Филипп Филиппыч,это было не сложно,мы еще придумаем новый способ,каким образом из быдла всех сделать не чЛенинскими тупыми ПРОЛЕТАЙРЯТАМИ...а миллиардерами...
Доктор Борменталь,из РАБссии США никогда не получится...