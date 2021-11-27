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В Великобритании из-за нового штамма коронавируса ужесточают карантинные ограничения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Великобритании из-за нового штамма коронавируса ужесточают карантинные ограничения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер пояснил, что не намерен ограничивать путешествия, однако при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата теста, отмечают британские СМИ.

Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок. Джонсон подчеркнул, что это временные меры.

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Также он заявил, что власти пересмотрят позицию по "бустерным" дозам вакцины, чтобы предоставить дополнительную защиту от вируса большему числу британцев.

Говоря о новом штамме, он предположил, что существующие вакцины дают от него определённую защиту.

"Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут, как минимум, какой-то уровень защиты", - сказал британский премьер.

Напомним, 27 ноября в Великобритании зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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Топ комментарии
+10
похоже совсем скоро все чатлане с зелеными штанами сертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
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28.11.2021 00:35
+8
Главный инфекционист США прогнозирует «практически без вариантов» повсеместное распространение нового штамма «омикрон» !? ..
- та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
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27.11.2021 23:46
+7
Ця маяня буде безперервна доти доки суспільство не усвідомить, що ковід аж нія не чума 21-го сторіччя, що він такий самий як іншв ГРВІ і нічим не різниця від них, що лікувати його можливо як всі інші подібні ГРВІ, що вакцини аж ніяк не панацея і від них більше шкоди ніж користі. Ось коли людство це усвідомить і почне діяти згідно цього усвідомленя, то тільки тоді отримаєм позитивний результат та почемо виходити з цієї прикрої ситуації. Та тільки чи буде політична воля для цього бозна. Я сподіваюсь що таки буде.
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28.11.2021 00:58
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И в Германии катастрофа! Больных на Корону военными самолётами развозят по разным землям -- аж 26 человек!
...бо в коридорах больниц койки ставить нельзя...
3 года тому назад, такая же хебня была из-за гриппа...
Страховая медицина -- она такая страшная! *)
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27.11.2021 23:28 Ответить
Є хтось на Цензорі з острова? Напишіть, як там.
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27.11.2021 23:28 Ответить
Тут я осторожно спросил, что слышно о Марафинах. "Марафины, говорят, сожгли, - охотно ответил Димант. - Звонили, говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие",©
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27.11.2021 23:58 Ответить
на острові все ОК!Майже 88% населення вакциновано двічі,йде бустерна вакцинація,люди хворіють в легкій формі,все працює!
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28.11.2021 00:00 Ответить
Дякую. У кремлівських антиваксів зараз буде припадок від вашого коментаря.
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28.11.2021 02:10 Ответить
Сейчас болеют
1 013 851
10,0 %

из них серье­зные
и крити­ческие случаи
925
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28.11.2021 17:17 Ответить
"в Багдаде все спокойно"? у 88% - 925 критических случая?? ну-ну
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28.11.2021 17:18 Ответить
Клево
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28.11.2021 09:10 Ответить
В Лондоні всьо тихо
маски вбирають тільки двинуті
самого Джонсона в газетах пісочили бо він в роз'їздах без маски ))
в т.ч. і в госпіталі
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28.11.2021 10:09 Ответить
Как вы запанахали с этими штамими!!
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27.11.2021 23:40 Ответить
Главный инфекционист США прогнозирует «практически без вариантов» повсеместное распространение нового штамма «омикрон» !? ..
- та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
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27.11.2021 23:46 Ответить
дарую бізнес-ідею
висока вірогідність фінансового успіху:
терміново позичайте грошей у антиваксерів!!!!
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27.11.2021 23:49 Ответить
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Чому завжди антіваксер=ватоголовий або Зебіл?
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27.11.2021 23:55 Ответить
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28.11.2021 00:12 Ответить
Позичу тобі на 10 років під заставу під сто відсотків річних)
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28.11.2021 00:23 Ответить
Одним словом говоря, готовьтесь к тому, что наши власти по-обезьянни скопирую действия тамошних властей, причём сделают всё максимально глупо.

Алисе пришлось пойти в медпункт, сделать уколы, проглотить восемь
таблеток и выпить страшно соленые капли от дрожалки Коса, удивительной
болезни, которой еще никто не болел, но все врачи считают, что кто-нибудь
ею обязательно заболеет.©
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28.11.2021 00:02 Ответить
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> "удивительной болезни, которой еще никто не болел"

Антиваксы, я не пойму, вы совсем дебилы? Или вы реально на моцкву работаете? Вон там вверху странички число людей, который за сегодня "не заболели", а также тех, кто "помер, не заболев".
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28.11.2021 01:55 Ответить
Даже один умерший вакцинированные имеется, чуть ли не первый, некий Омельченко, экс-мэр Киева. А теперь марш по своим норкам, сидеть и бояться, как Премудрый Пескарь у Салтыкова-Щедрина.
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28.11.2021 04:51 Ответить
так он-то не от ковида умер
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28.11.2021 17:20 Ответить
Они все не от ковида, а от последствий или сопуствующих заболеваний, но об этом обычно скромно умалчивают.
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28.11.2021 19:02 Ответить
На мой взгляд Джонсон наиболее вменяемый на фоне руководителей ЕС, которые кидаются из одной крайности в другую крайность. Принятие ими решений как-то вызывает недоумение, мягко говоря. Решение ситуации ими какое-то непостижимое.
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28.11.2021 00:06 Ответить
Штамм "омикрон" может быть более опасным, как вирус Эбола - глава ВОЗ
хм..ну блдь.. та у вас провайдер - Омикрон !!!
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28.11.2021 00:11 Ответить
Пфайзер в ответ создаст вакцину Omygod.
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28.11.2021 00:17 Ответить
ха.. та уже заявили что обнуляем всех уколотых и с нового года уже будет новая вакцина.. пздц
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28.11.2021 00:20 Ответить
Правильно?За мегого платите?за ётуб премиум платите?Платите за иммунитет путём регулярных прививок. А в том, что они вам необходимы-мы вас сейчас убедим, без регистрации и смс.
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28.11.2021 00:24 Ответить
За Мегого вот только заплатил 1819 за год. Черная пятница. Очень бы не хотелось еще прививку оплачивать каждые полгода. Тем более что она гораздо менее полезна чем мегого.
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28.11.2021 01:01 Ответить
сподіваюсь це не цитата
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28.11.2021 00:22 Ответить
Омикрон стер линию между вакс и не вакс.
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28.11.2021 00:11 Ответить
Это делают люди, которые его придумали.
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28.11.2021 00:56 Ответить
у кореї невакциновані будуть лікуватися за свій рахунок...
а нам пох, ми платимо полюбасу, навіть коли здорові
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28.11.2021 00:13 Ответить
то есть лечить вакцинированых будут за налоги невакцинированых? однако
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28.11.2021 01:08 Ответить
А не вопрос . Дайте невакцинированным возможность покупать ивермектин и никакиз пробелм с лечением .
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28.11.2021 03:42 Ответить
Кста.. просто в тему - "Швейцария продлила период, в течение которого постинфекционный иммунитет является твердым доказательством иммунитета, с 6 месяцев до одного года !!!
Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
Единственное пожалуй гос-во ( рук-во) во Всем Мире которое решило сказать правду людям.
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28.11.2021 00:15 Ответить
Так это вообще-то очевидно. Так было всегда. Все остальное политика - не более.
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28.11.2021 00:59 Ответить
Это публикация от 23 сентября 2021
Как долго действует швейцарский ковидный сертификат?
Для вакцинированных лиц - 365 дней с момента введения последней дозы вакцины. Для выздоровевших лиц срок действия начинается с 11-го дня после положительного результата теста и продолжается 180 дней. Для лиц с отрицательным результатом ПЦР-теста: 72 часа с момента взятия образца. Для экспресс-теста на антитела: 48 часов с момента взятия образца.

Выы мало того, что не дали ссылку на источник своего сообщения, так еще и уввержаешь, что когда действие сертификата переболевшим приравняли к сроку действия вакцинированных, Вы утверждаете, что это "Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
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28.11.2021 10:51 Ответить
моськовська церква головний антиваксер в Україні
моськовські попи постійно розказують про "жидкій чіп", який вводять в організм замість вакцини.
а хворобу визвала "умная пиль" яку прокляті американці розбризкали з літаків по всьому світі
якби сам особисто не чув, не повірив би, що це говориться на повному серйозу перед великою аудиторією
умная пиль і жідкій чіп...
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28.11.2021 00:27 Ответить
Я, разумеется не эксперт, да и по интернетам пишут всякое, потому честно говорю, что вычитал: у нас мол иной раз видят в антиваксерской риторике руку мацквы, а у них там пишут, что в подобном виновато какое-то движение CitizensGo (наверное это те, кого кацапы записали в иноганты). Подробно не стал вчитываться, но понял одно-каждый норовит обвинить кого-то стороннего.
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28.11.2021 04:56 Ответить
похоже совсем скоро все чатлане с зелеными штанами сертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
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28.11.2021 00:35 Ответить
Ку
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28.11.2021 00:38 Ответить
Ця маяня буде безперервна доти доки суспільство не усвідомить, що ковід аж нія не чума 21-го сторіччя, що він такий самий як іншв ГРВІ і нічим не різниця від них, що лікувати його можливо як всі інші подібні ГРВІ, що вакцини аж ніяк не панацея і від них більше шкоди ніж користі. Ось коли людство це усвідомить і почне діяти згідно цього усвідомленя, то тільки тоді отримаєм позитивний результат та почемо виходити з цієї прикрої ситуації. Та тільки чи буде політична воля для цього бозна. Я сподіваюсь що таки буде.
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28.11.2021 00:58 Ответить
Как процветает Корея после вакцинации 98% взрослого населения.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211125000624
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28.11.2021 01:03 Ответить
Смертність у вакцинованих вчетверо вища, ніж у невакцинованих - Агентство охорони здоров'я Великобритані (UKHSA)
https://dailyexpose.uk/2021/11/17/covid-deaths-ratio-vaxxed-to-unvaxxed-41-corporate-media-should-be-censored-for-spreading-disinformation/

Источник:Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании: Отчет о надзоре за вакцинами - неделя 45.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf
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28.11.2021 01:13 Ответить
Вотета у вжалених підгоріло))) ко ко ко))) Думали шо вже всьо а не))) Їх колоти по новій будуть))
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28.11.2021 02:33 Ответить
Файзер обещал вакцину от нового варианта для зависмых через сто дней . Дождетесь доходяги ?
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28.11.2021 03:45 Ответить
Ковидная афёра выходит из-под контроля авторов.
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28.11.2021 03:50 Ответить
может в итоге оно уничтожит их самих и человек нормально заживёт а не биороботы у власти
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28.11.2021 09:52 Ответить
В Штатах всё решается... Положительные перемены начнутся где-то через год, когда байденовский режим потеряет большинство в Конгрессе. Но, этот год ещё пережить надо.
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28.11.2021 10:04 Ответить
Реклама двигатель торговли и наркошиков
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28.11.2021 04:44 Ответить
...і знову про тріпер, що передається повітряно-крапельним шляхом. А є ж дурні, які цьому вірять...
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28.11.2021 04:56 Ответить
новый штамп
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28.11.2021 05:25 Ответить
Доктор Борменталь,мы с вам сделали Мировую революцию в медиине,придумали Шариковых...

Филипп Филиппыч,это было не сложно,мы еще придумаем новый способ,каким образом из быдла всех сделать не чЛенинскими тупыми ПРОЛЕТАЙРЯТАМИ...а миллиардерами...

Доктор Борменталь,из РАБссии США никогда не получится...
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28.11.2021 05:44 Ответить
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28.11.2021 05:47 Ответить
Что то явно пошло не ТАК...
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28.11.2021 07:59 Ответить
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28.11.2021 11:45 Ответить
Гениально! Обычное ОРВИ, вызываемое короновирусами возвести в ранг мировой пандемии!
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28.11.2021 13:56 Ответить
 
 