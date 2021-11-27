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Великобритания (1488) коронавирус (16340)

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Общество

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании

В Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Оба они связаны между собой и с поездками в Южную Африку.

Об этом министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Нам стало известно о двух случаях инфицирования штаммом "Омикрон" в Великобритании. Эти случаи связаны между собой и с поездками в Южную Африку. Сейчас эти два человека находятся на самоизоляции со своими семьями, продолжаются дальнейшие тестирования и отслеживание контактов", - отметил Джавид.

Читайте также: Первый случай нового опасного COVID-штамма обнаружили в Европе.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Королевства Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут прекращены с полудня 26 ноября из-за нового штамма COVID-19.

Он отметил, что шесть этих стран будут внесены в "красный" список. Все граждане и жители Великобритании, а также Ирландии, прибывающие домой из этих пунктов отправления, должны пройти 10-дневный гостиничный карантин за свой счет.

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"UKHSA (Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства. - Ред.) изучает новый штамм вируса. Нужно больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности", - сказал Джавид, добавив, что вариант, обнаруженный в Южной Африке, "может передаваться более активно", чем штамм "Дельта", и что "вакцины, которые мы имеем сейчас, могут быть менее эффективными".

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Топ комментарии
+22
Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову (с)
Тепер нагнітатимуть істерику за цей, дельта вже не вставляє.

Якщо він - найнебезпечніший, як повідомляли вчора, і воозка скликала через це екстрене збіговисько, то вже мали б бути сотні тисяч заражених і з них - половина трупів. Я - не людожер і не фахівець - як, до речі, фактично всі "борці", але якщо мислити логічно (чого якраз бракує "борцям") то саме такий висновок випливає.

Знайшли 10 людей на цілий світ і тепер тріщатимуть 24/7, бо піпл розслабився і готується до Різдва та Нового Року.
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27.11.2021 18:21
+21
пфайзер с модерной радостно потирают потные ручонки! миру нужно больше вакцин, поновее и побустернее
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27.11.2021 18:17
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Шмурдяк "спутнік 5 чи то V" розумні люди собі не колють. Ти даремно писав Українською кацапчег, пиши це на срюсскіх ресурсах.
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27.11.2021 20:23 Ответить
Здрисни. У вас як проти ЛгБТ чи вакцини, то вже агент кремля.
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29.11.2021 20:15 Ответить
нічого не знайшов, може спробувати яндексом?
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27.11.2021 20:23 Ответить
Шмурдяк у тебя на России, скоро как в Австрии не вакцинируешся, выбросят из Испании к чертовой матери
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27.11.2021 20:28 Ответить
Шо ти можеш знати, узькомовне?…
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29.11.2021 20:16 Ответить
Люди не слухайте ідіотів, провокаторів різних , що ковід "вигадка" вакцина "нічого не дає" . вакцинуйтеся й будьте обережні.
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27.11.2021 20:21 Ответить
Одна из самых провaкцuнuрованных стран мира (86% населения) окончательно поломалась.
Из-за роста заражений Португалия с 1 декабря вводит "режим бедствия" - максимальный уровень чрезвычайной ситуации в невоенное время !!! ..
Короче обнуляем все и всех - у нас новая тема с новым штаммом, с новыми вакцинами и уколами !!! ****** !!! Скоро достанут видосики с падающими замертво больными и с толпами у крематория.
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27.11.2021 20:38 Ответить
Не дивись кацапський зомбоТВ, може ще є шанс у тебе не стати повним ідіотгм.
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27.11.2021 21:17 Ответить
викидуйте на...уй у спам планих антивакцинаторів.

БЕРЕЖІТЬ НЕРВИ!
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27.11.2021 21:37 Ответить
Здається, ти живеш у ідеальнім світі. І сцяки в очі за божу росу маєш.
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29.11.2021 20:18 Ответить
Але такі закиди (заклики) не дієві, для "інаковрних" (а мова не про віру а про "тупу" науку.. Доведено вашим сраним сересер навіть!..
Поки не подихатимуть, здебільшого старші їх родичі... Але мене це навіть не дивує... Здатність спостерігати щось довкола себе за рамками власних інтересів, це рідкість.. Не тільки в Україні, і в Європі та на в США.. Але там саме ті хто здатні -- працюють в урядових чи інших владних установах.. а піпл на них плюється, що вони бариги..
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27.11.2021 22:42 Ответить
Новые штаммы будут появляться очень долго, пока не станет извесно кто создал коронавирус. В природе не существует столь эффективных вирусов, как коронавирус. Вирус содержит елементы ВИЧ, а так же коронавирус не найден у животных, в том числе летучих мышах. Вирус появился в городе, где находится биолаборатория исследующая коронавирусы. Он либо случайно сбежал с лаборатории в Ухане, либо могла подбросить другая страна что б экономически ослабить Китай.
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27.11.2021 20:29 Ответить
Миравойзагавар. Насвсєххатятубіть.....
Хто у дурці навчив заходити на цензор.нет?
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27.11.2021 21:18 Ответить
Какой еще заговор? Это бизнес.
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27.11.2021 21:22 Ответить
ДАЮ ПЕРШОДЖЕРЕЛО.

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27.11.2021 21:39 Ответить
короновирус который заражает летучих мышей не передается человеку .
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28.11.2021 03:49 Ответить
Давно уже известно откуда он сбежал и как его создавали . Летучие мыши тут ни при чем .
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28.11.2021 03:48 Ответить
В ирландии вакцинированы практически все (93%)кроме младенцев. И там сейчас объявляют карантин с комендатской годыной. Так что миф о вакцинации как панацее рушится на глазах. ( Хотя собственно я не антиваксер я лишь против принудиловки и нарушения всех прав прикрываясь шо это для моего же блага)
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27.11.2021 20:34 Ответить
Вакцинация помогает максимум на пол года, это если она вообще помогает. У всех иммунитет разный, вакцина одним может помочь, другим нет.
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27.11.2021 21:06 Ответить
В ирландии вакцинированы практически все (93%)кроме младенцев

КАЦАПСЬКИЙ ПІ...ДЬОЖ.

-----------------------------

В Ірландії провакциновано 77(76) відсотків.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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27.11.2021 21:47 Ответить
- Как вам новые свечи от безсонницы?
- Спасибо доктор, отлично, палец не успеваю вытащить.
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27.11.2021 21:36 Ответить
Всім антивакцінаторам пропоную на волонтерских засадах піти попрацювати у COVIDну реанімацію один день. Вас же не бере COVID-19, що вам хвилюватися. Чи хвилюєтесь що вас там чіпірують? Бо х...ю пишете. Чи сьогодні повний Місяць і вас ковбасить?
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27.11.2021 21:46 Ответить
антивакцинаторів-пропагандистів не переконувати,а пора пи..дити..(
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27.11.2021 21:48 Ответить
ні, це просто показує що ******** світ з усіма інста, блого та всією "цифровізацією" -- дичавіє...
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27.11.2021 22:49 Ответить
Так ты вакцинированный сходи . Не хочешь испытать не себе эффективность вакцины ?
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28.11.2021 03:50 Ответить
ось один з "невіруючих" -- https://censor.net/ru/video_news/3301767/burba_prines_mne_informatsiyu_s_formuloyi_kovida_i_formuloyi_vaktsiny_zelenskiyi_video
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27.11.2021 22:50 Ответить
Природный иммунитет переболевших самый мощный.
И он на многие годы. Врач Анатолий Якименко в ютубе даёт массу информации по данному вопросу.
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28.11.2021 00:41 Ответить
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