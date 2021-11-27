Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Оба они связаны между собой и с поездками в Южную Африку.
Об этом министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Нам стало известно о двух случаях инфицирования штаммом "Омикрон" в Великобритании. Эти случаи связаны между собой и с поездками в Южную Африку. Сейчас эти два человека находятся на самоизоляции со своими семьями, продолжаются дальнейшие тестирования и отслеживание контактов", - отметил Джавид.
Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Королевства Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут прекращены с полудня 26 ноября из-за нового штамма COVID-19.
Он отметил, что шесть этих стран будут внесены в "красный" список. Все граждане и жители Великобритании, а также Ирландии, прибывающие домой из этих пунктов отправления, должны пройти 10-дневный гостиничный карантин за свой счет.
"UKHSA (Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства. - Ред.) изучает новый штамм вируса. Нужно больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности", - сказал Джавид, добавив, что вариант, обнаруженный в Южной Африке, "может передаваться более активно", чем штамм "Дельта", и что "вакцины, которые мы имеем сейчас, могут быть менее эффективными".
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Из-за роста заражений Португалия с 1 декабря вводит "режим бедствия" - максимальный уровень чрезвычайной ситуации в невоенное время !!! ..
Короче обнуляем все и всех - у нас новая тема с новым штаммом, с новыми вакцинами и уколами !!! ****** !!! Скоро достанут видосики с падающими замертво больными и с толпами у крематория.
БЕРЕЖІТЬ НЕРВИ!
Поки не подихатимуть, здебільшого старші їх родичі... Але мене це навіть не дивує... Здатність спостерігати щось довкола себе за рамками власних інтересів, це рідкість.. Не тільки в Україні, і в Європі та на в США.. Але там саме ті хто здатні -- працюють в урядових чи інших владних установах.. а піпл на них плюється, що вони бариги..
Хто у дурці навчив заходити на цензор.нет?
КАЦАПСЬКИЙ ПІ...ДЬОЖ.
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В Ірландії провакциновано 77(76) відсотків.
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
- Спасибо доктор, отлично, палец не успеваю вытащить.
И он на многие годы. Врач Анатолий Якименко в ютубе даёт массу информации по данному вопросу.