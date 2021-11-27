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У Великій Британії через новий штам коронавірусу посилюють карантинні обмеження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Великій Британії через новий штам коронавірусу посилюють карантинні обмеження

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про посилення правил в'їзду в країну у зв'язку з поширенням штаму COVID-19 "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр пояснив, що не має наміру обмежувати подорожі, проте при в'їзді до Великої Британії всім людям, включно з вакцинованими, потрібно буде скласти тест на коронавірус і самоізолюватись до отримання негативного результату тесту, зазначають британські ЗМІ.

Крім того, у транспорті та магазинах стане обов'язковим носіння масок. Джонсон наголосив, що це тимчасові заходи.

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Також він заявив, що влада перегляне позицію щодо "бустерних" доз вакцини, щоб надати додатковий захист від вірусу більшій кількості британців.

Говорячи про новий штам, він припустив, що активні вакцини дають від нього певний захист.

"Ми не знаємо, наскільки вакцини будуть ефективні проти нового штаму. Але ми маємо вагомі причини вважати, що вакцини дадуть, як мінімум, якийсь рівень захисту", - сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, 27 листопада у Великій Британії зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон".

Також читайте: Зарано говорити про бустерну вакцинацію від COVID-19 в Україні, - Ляшко

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Топ коментарі
+10
похоже совсем скоро все чатлане с зелеными штанами сертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
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28.11.2021 00:35
+8
Главный инфекционист США прогнозирует «практически без вариантов» повсеместное распространение нового штамма «омикрон» !? ..
- та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
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27.11.2021 23:46
+7
Ця маяня буде безперервна доти доки суспільство не усвідомить, що ковід аж нія не чума 21-го сторіччя, що він такий самий як іншв ГРВІ і нічим не різниця від них, що лікувати його можливо як всі інші подібні ГРВІ, що вакцини аж ніяк не панацея і від них більше шкоди ніж користі. Ось коли людство це усвідомить і почне діяти згідно цього усвідомленя, то тільки тоді отримаєм позитивний результат та почемо виходити з цієї прикрої ситуації. Та тільки чи буде політична воля для цього бозна. Я сподіваюсь що таки буде.
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28.11.2021 00:58
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И в Германии катастрофа! Больных на Корону военными самолётами развозят по разным землям -- аж 26 человек!
...бо в коридорах больниц койки ставить нельзя...
3 года тому назад, такая же хебня была из-за гриппа...
Страховая медицина -- она такая страшная! *)
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27.11.2021 23:28 Відповісти
Є хтось на Цензорі з острова? Напишіть, як там.
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27.11.2021 23:28 Відповісти
Тут я осторожно спросил, что слышно о Марафинах. "Марафины, говорят, сожгли, - охотно ответил Димант. - Звонили, говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие",©
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27.11.2021 23:58 Відповісти
на острові все ОК!Майже 88% населення вакциновано двічі,йде бустерна вакцинація,люди хворіють в легкій формі,все працює!
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28.11.2021 00:00 Відповісти
Дякую. У кремлівських антиваксів зараз буде припадок від вашого коментаря.
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28.11.2021 02:10 Відповісти
Сейчас болеют
1 013 851
10,0 %

из них серье­зные
и крити­ческие случаи
925
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28.11.2021 17:17 Відповісти
"в Багдаде все спокойно"? у 88% - 925 критических случая?? ну-ну
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28.11.2021 17:18 Відповісти
Клево
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28.11.2021 09:10 Відповісти
В Лондоні всьо тихо
маски вбирають тільки двинуті
самого Джонсона в газетах пісочили бо він в роз'їздах без маски ))
в т.ч. і в госпіталі
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28.11.2021 10:09 Відповісти
Как вы запанахали с этими штамими!!
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27.11.2021 23:40 Відповісти
Главный инфекционист США прогнозирует «практически без вариантов» повсеместное распространение нового штамма «омикрон» !? ..
- та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
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27.11.2021 23:46 Відповісти
дарую бізнес-ідею
висока вірогідність фінансового успіху:
терміново позичайте грошей у антиваксерів!!!!
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27.11.2021 23:49 Відповісти
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Чому завжди антіваксер=ватоголовий або Зебіл?
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27.11.2021 23:55 Відповісти
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28.11.2021 00:12 Відповісти
Позичу тобі на 10 років під заставу під сто відсотків річних)
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28.11.2021 00:23 Відповісти
Одним словом говоря, готовьтесь к тому, что наши власти по-обезьянни скопирую действия тамошних властей, причём сделают всё максимально глупо.

Алисе пришлось пойти в медпункт, сделать уколы, проглотить восемь
таблеток и выпить страшно соленые капли от дрожалки Коса, удивительной
болезни, которой еще никто не болел, но все врачи считают, что кто-нибудь
ею обязательно заболеет.©
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28.11.2021 00:02 Відповісти
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> "удивительной болезни, которой еще никто не болел"

Антиваксы, я не пойму, вы совсем дебилы? Или вы реально на моцкву работаете? Вон там вверху странички число людей, который за сегодня "не заболели", а также тех, кто "помер, не заболев".
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28.11.2021 01:55 Відповісти
Даже один умерший вакцинированные имеется, чуть ли не первый, некий Омельченко, экс-мэр Киева. А теперь марш по своим норкам, сидеть и бояться, как Премудрый Пескарь у Салтыкова-Щедрина.
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28.11.2021 04:51 Відповісти
так он-то не от ковида умер
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28.11.2021 17:20 Відповісти
Они все не от ковида, а от последствий или сопуствующих заболеваний, но об этом обычно скромно умалчивают.
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28.11.2021 19:02 Відповісти
На мой взгляд Джонсон наиболее вменяемый на фоне руководителей ЕС, которые кидаются из одной крайности в другую крайность. Принятие ими решений как-то вызывает недоумение, мягко говоря. Решение ситуации ими какое-то непостижимое.
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28.11.2021 00:06 Відповісти
Штамм "омикрон" может быть более опасным, как вирус Эбола - глава ВОЗ
хм..ну блдь.. та у вас провайдер - Омикрон !!!
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28.11.2021 00:11 Відповісти
Пфайзер в ответ создаст вакцину Omygod.
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28.11.2021 00:17 Відповісти
ха.. та уже заявили что обнуляем всех уколотых и с нового года уже будет новая вакцина.. пздц
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28.11.2021 00:20 Відповісти
Правильно?За мегого платите?за ётуб премиум платите?Платите за иммунитет путём регулярных прививок. А в том, что они вам необходимы-мы вас сейчас убедим, без регистрации и смс.
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28.11.2021 00:24 Відповісти
За Мегого вот только заплатил 1819 за год. Черная пятница. Очень бы не хотелось еще прививку оплачивать каждые полгода. Тем более что она гораздо менее полезна чем мегого.
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28.11.2021 01:01 Відповісти
сподіваюсь це не цитата
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28.11.2021 00:22 Відповісти
Омикрон стер линию между вакс и не вакс.
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28.11.2021 00:11 Відповісти
Это делают люди, которые его придумали.
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28.11.2021 00:56 Відповісти
у кореї невакциновані будуть лікуватися за свій рахунок...
а нам пох, ми платимо полюбасу, навіть коли здорові
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28.11.2021 00:13 Відповісти
то есть лечить вакцинированых будут за налоги невакцинированых? однако
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28.11.2021 01:08 Відповісти
А не вопрос . Дайте невакцинированным возможность покупать ивермектин и никакиз пробелм с лечением .
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28.11.2021 03:42 Відповісти
Кста.. просто в тему - "Швейцария продлила период, в течение которого постинфекционный иммунитет является твердым доказательством иммунитета, с 6 месяцев до одного года !!!
Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
Единственное пожалуй гос-во ( рук-во) во Всем Мире которое решило сказать правду людям.
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28.11.2021 00:15 Відповісти
Так это вообще-то очевидно. Так было всегда. Все остальное политика - не более.
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28.11.2021 00:59 Відповісти
Это публикация от 23 сентября 2021
Как долго действует швейцарский ковидный сертификат?
Для вакцинированных лиц - 365 дней с момента введения последней дозы вакцины. Для выздоровевших лиц срок действия начинается с 11-го дня после положительного результата теста и продолжается 180 дней. Для лиц с отрицательным результатом ПЦР-теста: 72 часа с момента взятия образца. Для экспресс-теста на антитела: 48 часов с момента взятия образца.

Выы мало того, что не дали ссылку на источник своего сообщения, так еще и уввержаешь, что когда действие сертификата переболевшим приравняли к сроку действия вакцинированных, Вы утверждаете, что это "Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
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28.11.2021 10:51 Відповісти
моськовська церква головний антиваксер в Україні
моськовські попи постійно розказують про "жидкій чіп", який вводять в організм замість вакцини.
а хворобу визвала "умная пиль" яку прокляті американці розбризкали з літаків по всьому світі
якби сам особисто не чув, не повірив би, що це говориться на повному серйозу перед великою аудиторією
умная пиль і жідкій чіп...
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28.11.2021 00:27 Відповісти
Я, разумеется не эксперт, да и по интернетам пишут всякое, потому честно говорю, что вычитал: у нас мол иной раз видят в антиваксерской риторике руку мацквы, а у них там пишут, что в подобном виновато какое-то движение CitizensGo (наверное это те, кого кацапы записали в иноганты). Подробно не стал вчитываться, но понял одно-каждый норовит обвинить кого-то стороннего.
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28.11.2021 04:56 Відповісти
похоже совсем скоро все чатлане с зелеными штанами сертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
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28.11.2021 00:35 Відповісти
Ку
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28.11.2021 00:38 Відповісти
Ця маяня буде безперервна доти доки суспільство не усвідомить, що ковід аж нія не чума 21-го сторіччя, що він такий самий як іншв ГРВІ і нічим не різниця від них, що лікувати його можливо як всі інші подібні ГРВІ, що вакцини аж ніяк не панацея і від них більше шкоди ніж користі. Ось коли людство це усвідомить і почне діяти згідно цього усвідомленя, то тільки тоді отримаєм позитивний результат та почемо виходити з цієї прикрої ситуації. Та тільки чи буде політична воля для цього бозна. Я сподіваюсь що таки буде.
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28.11.2021 00:58 Відповісти
Как процветает Корея после вакцинации 98% взрослого населения.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211125000624
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28.11.2021 01:03 Відповісти
Смертність у вакцинованих вчетверо вища, ніж у невакцинованих - Агентство охорони здоров'я Великобритані (UKHSA)
https://dailyexpose.uk/2021/11/17/covid-deaths-ratio-vaxxed-to-unvaxxed-41-corporate-media-should-be-censored-for-spreading-disinformation/

Источник:Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании: Отчет о надзоре за вакцинами - неделя 45.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf
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28.11.2021 01:13 Відповісти
Вотета у вжалених підгоріло))) ко ко ко))) Думали шо вже всьо а не))) Їх колоти по новій будуть))
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28.11.2021 02:33 Відповісти
Файзер обещал вакцину от нового варианта для зависмых через сто дней . Дождетесь доходяги ?
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28.11.2021 03:45 Відповісти
Ковидная афёра выходит из-под контроля авторов.
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28.11.2021 03:50 Відповісти
может в итоге оно уничтожит их самих и человек нормально заживёт а не биороботы у власти
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28.11.2021 09:52 Відповісти
В Штатах всё решается... Положительные перемены начнутся где-то через год, когда байденовский режим потеряет большинство в Конгрессе. Но, этот год ещё пережить надо.
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28.11.2021 10:04 Відповісти
Реклама двигатель торговли и наркошиков
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28.11.2021 04:44 Відповісти
...і знову про тріпер, що передається повітряно-крапельним шляхом. А є ж дурні, які цьому вірять...
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28.11.2021 04:56 Відповісти
новый штамп
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28.11.2021 05:25 Відповісти
Доктор Борменталь,мы с вам сделали Мировую революцию в медиине,придумали Шариковых...

Филипп Филиппыч,это было не сложно,мы еще придумаем новый способ,каким образом из быдла всех сделать не чЛенинскими тупыми ПРОЛЕТАЙРЯТАМИ...а миллиардерами...

Доктор Борменталь,из РАБссии США никогда не получится...
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28.11.2021 05:44 Відповісти
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28.11.2021 05:47 Відповісти
Что то явно пошло не ТАК...
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28.11.2021 07:59 Відповісти
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28.11.2021 11:45 Відповісти
Гениально! Обычное ОРВИ, вызываемое короновирусами возвести в ранг мировой пандемии!
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28.11.2021 13:56 Відповісти
 
 