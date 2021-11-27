У Великій Британії через новий штам коронавірусу посилюють карантинні обмеження
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про посилення правил в'їзду в країну у зв'язку з поширенням штаму COVID-19 "омікрон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прем'єр пояснив, що не має наміру обмежувати подорожі, проте при в'їзді до Великої Британії всім людям, включно з вакцинованими, потрібно буде скласти тест на коронавірус і самоізолюватись до отримання негативного результату тесту, зазначають британські ЗМІ.
Крім того, у транспорті та магазинах стане обов'язковим носіння масок. Джонсон наголосив, що це тимчасові заходи.
Також він заявив, що влада перегляне позицію щодо "бустерних" доз вакцини, щоб надати додатковий захист від вірусу більшій кількості британців.
Говорячи про новий штам, він припустив, що активні вакцини дають від нього певний захист.
"Ми не знаємо, наскільки вакцини будуть ефективні проти нового штаму. Але ми маємо вагомі причини вважати, що вакцини дадуть, як мінімум, якийсь рівень захисту", - сказав британський прем'єр.
Нагадаємо, 27 листопада у Великій Британії зафіксували перші випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон".
Будь ласка, зачекайте...
...бо в коридорах больниц койки ставить нельзя...
3 года тому назад, такая же хебня была из-за гриппа...
Страховая медицина -- она такая страшная! *)
1 013 851
10,0 %
из них серьезные
и критические случаи
925
маски вбирають тільки двинуті
самого Джонсона в газетах пісочили бо він в роз'їздах без маски ))
в т.ч. і в госпіталі
- та ни такой он уже и новый !!! он в планах вспышки стоял в ВОЗ только на следующий год... видать спешат.. (кста - кто сомневается зайдите на сайт ВОЗа и посмотрите - там все есть с графиками, датами, названиями штаммов)
висока вірогідність фінансового успіху:
терміново позичайте грошей у антиваксерів!!!!
Алисе пришлось пойти в медпункт, сделать уколы, проглотить восемь
таблеток и выпить страшно соленые капли от дрожалки Коса, удивительной
болезни, которой еще никто не болел, но все врачи считают, что кто-нибудь
ею обязательно заболеет.©
Антиваксы, я не пойму, вы совсем дебилы? Или вы реально на моцкву работаете? Вон там вверху странички число людей, который за сегодня "не заболели", а также тех, кто "помер, не заболев".
хм..ну блдь.. та у вас провайдер - Омикрон !!!
а нам пох, ми платимо полюбасу, навіть коли здорові
Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
Единственное пожалуй гос-во ( рук-во) во Всем Мире которое решило сказать правду людям.
Как долго действует швейцарский ковидный сертификат?
Для вакцинированных лиц - 365 дней с момента введения последней дозы вакцины. Для выздоровевших лиц срок действия начинается с 11-го дня после положительного результата теста и продолжается 180 дней. Для лиц с отрицательным результатом ПЦР-теста: 72 часа с момента взятия образца. Для экспресс-теста на антитела: 48 часов с момента взятия образца.
Выы мало того, что не дали ссылку на источник своего сообщения, так еще и уввержаешь, что когда действие сертификата переболевшим приравняли к сроку действия вакцинированных, Вы утверждаете, что это "Они признают очевидный факт, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, обеспечиваемый вакцинацией."
моськовські попи постійно розказують про "жидкій чіп", який вводять в організм замість вакцини.
а хворобу визвала "умная пиль" яку прокляті американці розбризкали з літаків по всьому світі
якби сам особисто не чув, не повірив би, що це говориться на повному серйозу перед великою аудиторією
умная пиль і жідкій чіп...
штанамисертификатами опять будут разжалованы в пацаков.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211125000624
https://dailyexpose.uk/2021/11/17/covid-deaths-ratio-vaxxed-to-unvaxxed-41-corporate-media-should-be-censored-for-spreading-disinformation/
Источник:Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании: Отчет о надзоре за вакцинами - неделя 45.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf
Филипп Филиппыч,это было не сложно,мы еще придумаем новый способ,каким образом из быдла всех сделать не чЛенинскими тупыми ПРОЛЕТАЙРЯТАМИ...а миллиардерами...
Доктор Борменталь,из РАБссии США никогда не получится...