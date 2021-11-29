Федерация работодателей призывает Раду не возвращаться к рассмотрению "ресурсного" законопроекта №5600
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Федерация работодателей Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу критических рисков для развития бизнеса, инвестиционного климата и экономического развития в целом, связанных с возможным возвратом к рассмотрению и принятием проекта Закона № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении ФРУ к президенту Украины, правительству и Верховной Раде.
"18 ноября Верховная Рада Украины приняла решение о снятии с рассмотрения проекта Закона № 5600. ФРУ и другие общенациональные объединения бизнеса неоднократно обращались в Правительство и парламент относительно доработки наиболее негативных для бизнеса положений законопроекта № 5600, которые усилят давление на легальный бизнес и будут создавать предпосылки для тенизации предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.
Так, работодатели не соглашаются с неучтением большинства предложений украинского бизнеса, в первую очередь – производителей относительно ключевых откровенно фискальных, но малоэффективных положений законопроекта.
"Более чем неприятной неожиданностью для бизнеса, работающего в Украине, стало включение в Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ декларации намерений Правительства по принятию основных положений законопроекта № 5600", - подчеркнули в Федерации.
Там отметили, что принятие таких обязательств страной без попыток поиска консенсуса относительно баланса интересов бизнеса и государства не будет способствовать восприятию обществом и других чувствительных законодательных изменений, прорабатываемых Правительством и парламентом.
Бизнес настаивает на доработке:
- сокращение срока на включение сумм НДС в налоговый кредит по зарегистрированным налоговым накладным с 1095 до 180 календарных дней;
- ограничение права выезда руководителя налогоплательщика за границу при наличии налогового долга более 1 млн грн;
- ограничение 50 процентами суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет, которую можно включить в финансовый результат в налогообложение для крупных налогоплательщиков - особенно после сложного 2020 года, связанного с пандемией и карантинными ограничениями;
- трехкратное увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода и другие загрязняющие вещества;
- налогообложение доходов фермеров от реализации сельскохозяйственной продукции;
- неурегулированность вопросов налогообложения закупки у граждан вторичного сырья (макулатуры, стеклобоя, пластика и т.п.);
- введение необоснованного налогообложения продаж фактически обесцененного и списанного имущества в виде металлолома.
"Федерация отмечает, что законопроект не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости налоговой политики и окажет негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков", - подытожили в ФРУ и призвали Раду не возвращаться к рассмотрению законопроекта № 5600.
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Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.