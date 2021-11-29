Федерація роботодавців закликає Раду не повертатись до розгляду "ресурсного" законопроєкту №5600
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Федерація роботодавців України висловлює глибоке занепокоєння щодо критичних ризиків для розвитку бізнесу, інвестиційного клімату та економічного розвитку в цілому, пов’язаних із можливим поверненням до розгляду та прийняттям проєкту Закону № 5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні ФРУ до президента України, уряду та Верховної Ради.
"18 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про зняття з розгляду проекту Закону № 5600. ФРУ та інші загальнонаціональні об’єднання бізнесу неодноразово звертались до Уряду і парламенту стосовно доопрацювання найбільш негативних для бізнесу положень законопроєкту № 5600, які посилять тиск на легальний бізнес та створюватимуть передумови для тінізації підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.
Так, роботодавці не погоджуються із неврахуванням більшості пропозицій українського бізнесу, насамперед – виробників, щодо ключових відверто фіскальних, але малоефективних положень законопроєкту.
"Більше ніж неприємною несподіванкою для бізнесу, що працює в Україні, стало включення до Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ декларації намірів Уряду щодо прийняття основних положень законопроєкту № 5600", - наголосили у Федерації.
Там зауважили, що взяття таких зобов’язань країною без спроб пошуку консенсусу щодо балансу інтересів бізнесу і держави не спрятиме сприйняттю суспільством й інших чутливих законодавчих змін, які опрацьовуються Урядом та в парламентом.
Бізнес наполягає на доопрацюванні:
- скорочення терміну на включення сум ПДВ до податкового кредиту за зареєстрованими податковими накладними з 1095 до 180 календарних днів;
- обмеження права виїзду керівника платника податків за кордон за наявності податкового боргу понад 1 млн грн;
- обмеження 50 відсотками суми від’ємного значення об'єкту оподаткування минулих років, яку можна включити в фінансовий результат до оподаткування для великих платників податків - особливо після складного 2020 року, пов'язаного за пандемією та карантинними обмеженнями;
- трикратне збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю та інші забруднюючі речовини;
- оподаткування доходів селян від продажу сільськогосподарської продукції;
- неврегульованість питань оподаткування закупівлі у громадян вторинної сировини (макулатури, склобою, пластику тощо);
- запровадження необґрунтованого оподаткування продажу фактично знеціненого та списаного майна у вигляді металобрухту.
"Федерація наголошує, що законопроект не враховує позицію бізнесу, ігнорує принципи стабільності й прогнозованості податкової політики та матиме негативний вплив на сумлінних платників податків", - підсумували в ФРУ та закликали Раду не повертатися до розгляду законопроекту № 5600.
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Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.