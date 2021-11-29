РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1550 28
Слуга народа (2141) Шуляк Елена (41)

"Слуги народа" планируют создать дисциплинарную комиссию для анализа "зашкваров" нардепов, - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" планируют создать дисциплинарную комиссию для анализа "зашкваров" нардепов, - Шуляк

В партии "Слуга народа" планируется создать дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься анализом различных громких "зашкваров" нардепов политсилы.

Об этом в интервью LB.ua заявила глава партии Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

"Что мы будем точно делать - создадим условно дисциплинарную комиссию (название может быть другим). Я предлагаю ее как высший орган партии. На базе нашей фракции в парламенте мы обсуждали возможность создания так называемого нравственного совета. Даже разрабатывали положение, но это ничем не закончилось", – рассказала Шуляк.

"Партия берет на себя инициативу создания дисциплинарной комиссии или нравственного совета, которая могла бы заниматься анализом, вынесением определенных рекомендаций, что делать в разных громких и не очень зашкварах или народных депутатов, или депутатов местных советов. Будем честными, скандалы есть. Мы иногда на них очень поздно реагируем, иногда не реагируем вообще. Кто должен формировать реакцию? Каким образом? По каким принципам? Это нигде не прописано. Поэтому создание этой дисциплинарной комиссии актуально", - добавила глава партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет игнорировать телеканалы "Украина-24" и "Украина". Они превратились в пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх", - Шуляк

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+14
Коли вся партія включно з фракцією є зашквареною то навіть ідея створити протизашкварну комісію є зашкваром...
показать весь комментарий
29.11.2021 10:46
+8
ТТ - Трухин и Тищенко.
Арахамия
и дальше по списку...

Какие блин комиссии нужны, чтобы увидеть их зашквары?

А никакие комиссии для этого не нужны. А комисси нужны, чтобы выявлять не лояльных к ЗЕ депутатов среди СН.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:52
+6
... і Безуглу поставити на чолі, щоб вкрай всіх заплутати, окільки практика показує, що вона не тільки незрозуміло-що робить, а озвучує свої дії взагалі на неземному діалекті.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вся партія включно з фракцією є зашквареною то навіть ідея створити протизашкварну комісію є зашкваром...
показать весь комментарий
29.11.2021 10:46 Ответить
создайте расстрельную команду
показать весь комментарий
29.11.2021 11:54 Ответить
поздно портки стирать, на всю страну воняет.
хотя, можно безуглу назначить, она выведет товарища петю на чистую воду.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:47 Ответить
Какая там комиссия?)Этот сброд скоро сам начнет разбегаться!
показать весь комментарий
29.11.2021 10:47 Ответить
Може відразу ліквідаційну?!!
показать весь комментарий
29.11.2021 10:49 Ответить
Отакої! Пропоную головою призначити Тищенка!
показать весь комментарий
29.11.2021 10:49 Ответить
Поздно. Товарищ выше уже предложил безуглую...
показать весь комментарий
29.11.2021 11:00 Ответить
ТТ - Трухин и Тищенко.
Арахамия
и дальше по списку...

Какие блин комиссии нужны, чтобы увидеть их зашквары?

А никакие комиссии для этого не нужны. А комисси нужны, чтобы выявлять не лояльных к ЗЕ депутатов среди СН.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:52 Ответить
... і Безуглу поставити на чолі, щоб вкрай всіх заплутати, окільки практика показує, що вона не тільки незрозуміло-що робить, а озвучує свої дії взагалі на неземному діалекті.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:54 Ответить
Для ВІДМАЗКИ пліснявих зашкварів.
Робота в комісії буде вважатися роботою в комітетах, з оплатою за труди?
показать весь комментарий
29.11.2021 10:56 Ответить
Тут лікарів запрошувати треба, психіатрів, а вони комісію створювати будуть. Що, придурки будуть перевіряти зашквари придурків.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:57 Ответить
Комісія під керівництвом чергової інфузорії буде встановлювати наступне:
Якщо депутат - слуга урода в президентському кріслі, то то був не зашквар, а дуже гарний та благородний вчинок (ну. як альтернатива - нічого поганого). А якщо ні - то то підсудна справа на добрячий термін.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:57 Ответить
Главой комиссии сделать Тищенко.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:02 Ответить
для отмазывания зашкваров может быть?)))
показать весь комментарий
29.11.2021 11:06 Ответить
Не комиссия нужна, а Особое Совешание.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:08 Ответить
Лучше юмористический ТВ канал, будет весело)
показать весь комментарий
29.11.2021 11:08 Ответить
Ох чую на новых выборах их в Парламенте не будет
показать весь комментарий
29.11.2021 11:09 Ответить
І де ви візьмете не зашкварених у ту комісію,хіба що в опздеже позичите?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:11 Ответить
Тю , так все же очень просто - если верховному нравиться , то это не зашквар!
показать весь комментарий
29.11.2021 11:11 Ответить
Так уже ж месяц назад планировали? Ещё планируют? А когда следующая планёрка? Через месяц? Работнички,блеать. Главное в бухгалтерию не забывать ходить.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:14 Ответить
Предложение от граждан, - за подобные "зашквары" наказание розгами по голой жопе. И в качестве источника пополнения партийного бюджета, - продажа вымоченых розг всем желающим гражданам для их вышеуказанного целевого использования по тарифу, предложенному великим кормчим за участие в медицинских экспериментах.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:16 Ответить
В союзе тоже был КПК,комитет партийного контроля,под руководствол Лигачева.Тоже шерстили коммунистов на приверженности делу маркса-энгельса-ленина -сталина. Иче?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:19 Ответить
И самых "зашкваренных" в комиссию, они то в зашкварах понимают!
показать весь комментарий
29.11.2021 11:21 Ответить
Безугла Тищенко Лещенко
ум честь совість зе влади
показать весь комментарий
29.11.2021 11:22 Ответить
Тут не комісія потрібна, тут потрібен консіліум і починати з найвеличнішого, бо то що він наговорив на пресконференції викликає занепокоїність його адекватністью
показать весь комментарий
29.11.2021 11:53 Ответить
Nu tak ANI i jestj adin big zeshvar ...
показать весь комментарий
29.11.2021 12:00 Ответить
А головою комісії назначити всім відому, куплену з патрохами -Безуглу.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:40 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
29.11.2021 16:49 Ответить
 
 