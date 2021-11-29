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Новини Політика України
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Слуга народу (2121) Шуляк Олена (43)

"Слуги народу" планують створити дисциплінарну комісію для аналізу "зашкварів" нардепів, - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" планують створити дисциплінарну комісію для аналізу "зашкварів" нардепів, - Шуляк

У партії "Слуга народу" планують створити дисциплінарну комісію, яка здыйснюватиме аналіз різних гучних "зашкварів" нардепів політсили.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила очільниця партії Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ми точно робитимемо - створимо умовно дисциплінарну комісію (назва може бути іншою). Я пропоную її як вищий орган партії. На базі нашої фракції в парламенті ми обговорювали можливість створення так званої етичної ради. Навіть розробляли положення, але це нічим не закінчилося", - розповіла Шуляк.

"Партія перебирає на себе ініціативу створення дисциплінарної комісії чи етичної ради, яка могла б займатися аналізом, винесенням певних рекомендацій, що робити в різних гучних і не дуже зашкварах чи то народних депутатів, чи то депутатів місцевих рад. Будьмо чесними, скандали є. Ми інколи на них дуже пізно реагуємо, інколи не реагуємо взагалі. Хто повинен формувати реакцію? Яким чином? За якими принципами? Це ніде не прописано. Тому створення цієї дисциплінарної комісії на часі", - додала очільниця партії.

Також читайте: "Слуга народу" ігноруватиме телеканали "Україна 24" та "Україна". Вони перетворилися на пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх", - Шуляк

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Топ коментарі
+14
Коли вся партія включно з фракцією є зашквареною то навіть ідея створити протизашкварну комісію є зашкваром...
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29.11.2021 10:46
+8
ТТ - Трухин и Тищенко.
Арахамия
и дальше по списку...

Какие блин комиссии нужны, чтобы увидеть их зашквары?

А никакие комиссии для этого не нужны. А комисси нужны, чтобы выявлять не лояльных к ЗЕ депутатов среди СН.
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29.11.2021 10:52
+6
... і Безуглу поставити на чолі, щоб вкрай всіх заплутати, окільки практика показує, що вона не тільки незрозуміло-що робить, а озвучує свої дії взагалі на неземному діалекті.
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29.11.2021 10:54
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Коли вся партія включно з фракцією є зашквареною то навіть ідея створити протизашкварну комісію є зашкваром...
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29.11.2021 10:46 Відповісти
создайте расстрельную команду
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29.11.2021 11:54 Відповісти
поздно портки стирать, на всю страну воняет.
хотя, можно безуглу назначить, она выведет товарища петю на чистую воду.
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29.11.2021 10:47 Відповісти
Какая там комиссия?)Этот сброд скоро сам начнет разбегаться!
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29.11.2021 10:47 Відповісти
Може відразу ліквідаційну?!!
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29.11.2021 10:49 Відповісти
Отакої! Пропоную головою призначити Тищенка!
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29.11.2021 10:49 Відповісти
Поздно. Товарищ выше уже предложил безуглую...
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29.11.2021 11:00 Відповісти
ТТ - Трухин и Тищенко.
Арахамия
и дальше по списку...

Какие блин комиссии нужны, чтобы увидеть их зашквары?

А никакие комиссии для этого не нужны. А комисси нужны, чтобы выявлять не лояльных к ЗЕ депутатов среди СН.
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29.11.2021 10:52 Відповісти
... і Безуглу поставити на чолі, щоб вкрай всіх заплутати, окільки практика показує, що вона не тільки незрозуміло-що робить, а озвучує свої дії взагалі на неземному діалекті.
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29.11.2021 10:54 Відповісти
Для ВІДМАЗКИ пліснявих зашкварів.
Робота в комісії буде вважатися роботою в комітетах, з оплатою за труди?
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29.11.2021 10:56 Відповісти
Тут лікарів запрошувати треба, психіатрів, а вони комісію створювати будуть. Що, придурки будуть перевіряти зашквари придурків.
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29.11.2021 10:57 Відповісти
Комісія під керівництвом чергової інфузорії буде встановлювати наступне:
Якщо депутат - слуга урода в президентському кріслі, то то був не зашквар, а дуже гарний та благородний вчинок (ну. як альтернатива - нічого поганого). А якщо ні - то то підсудна справа на добрячий термін.
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29.11.2021 10:57 Відповісти
Главой комиссии сделать Тищенко.
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29.11.2021 11:02 Відповісти
для отмазывания зашкваров может быть?)))
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29.11.2021 11:06 Відповісти
Не комиссия нужна, а Особое Совешание.
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29.11.2021 11:08 Відповісти
Лучше юмористический ТВ канал, будет весело)
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29.11.2021 11:08 Відповісти
Ох чую на новых выборах их в Парламенте не будет
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29.11.2021 11:09 Відповісти
І де ви візьмете не зашкварених у ту комісію,хіба що в опздеже позичите?
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29.11.2021 11:11 Відповісти
Тю , так все же очень просто - если верховному нравиться , то это не зашквар!
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29.11.2021 11:11 Відповісти
Так уже ж месяц назад планировали? Ещё планируют? А когда следующая планёрка? Через месяц? Работнички,блеать. Главное в бухгалтерию не забывать ходить.
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29.11.2021 11:14 Відповісти
Предложение от граждан, - за подобные "зашквары" наказание розгами по голой жопе. И в качестве источника пополнения партийного бюджета, - продажа вымоченых розг всем желающим гражданам для их вышеуказанного целевого использования по тарифу, предложенному великим кормчим за участие в медицинских экспериментах.
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29.11.2021 11:16 Відповісти
В союзе тоже был КПК,комитет партийного контроля,под руководствол Лигачева.Тоже шерстили коммунистов на приверженности делу маркса-энгельса-ленина -сталина. Иче?
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29.11.2021 11:19 Відповісти
И самых "зашкваренных" в комиссию, они то в зашкварах понимают!
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29.11.2021 11:21 Відповісти
Безугла Тищенко Лещенко
ум честь совість зе влади
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29.11.2021 11:22 Відповісти
Тут не комісія потрібна, тут потрібен консіліум і починати з найвеличнішого, бо то що він наговорив на пресконференції викликає занепокоїність його адекватністью
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29.11.2021 11:53 Відповісти
Nu tak ANI i jestj adin big zeshvar ...
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29.11.2021 12:00 Відповісти
А головою комісії назначити всім відому, куплену з патрохами -Безуглу.
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29.11.2021 12:40 Відповісти
Давно пора.
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29.11.2021 16:49 Відповісти
 
 