"Слуга народу" ігноруватиме телеканали "Україна 24" та "Україна". Вони перетворилися на пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх", - Шуляк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 24 листопада, партія "Слуга народу" ухвалила рішення ігнорувати телеканали "Україна 24" та "Україна" через їхню заангажованість.
Про це повідомила в фейсбуці голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, опублікувавши відповідну спільную заяву, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом останніх місяців телеканали "Україна-24" і "Україна" перетворились на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх". Це очевидно. Безумовно, ми поважаємо право власника вільно розпоряджатися своєю власністю у законний спосіб. Ми поважаємо і право будь-якого медіа на незалежність редакційної політики. Але ніколи не погодимось з використанням телеканалів й журналістів для шантажу держави і суспільства задля лобіювання бізнесових та політичних інтересів власників", - зазначається в спільній публічній заяві.
Крім того, акцентується увага на тому, що "системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента".
"Медіа, продажні політики, соцмережі використовуються для намагань зберегти статус-кво, що дозволяє олігарху отримувати рентний дохід від отриманих колись привілеїв. Видобуток руди, експлуатація залізниці, виробництво електроенергії – все це, на думку олігарха, повинно бути джерелом його необгрунтованого збагачення всупереч інтересам суспільства. І саме на підтримку цього спрямовується весь належний йому медійний та політичний ресурс", - йдеться далі.
"Ми впевнені, що ініційований президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів. Трансформацію держави й зменшення олігархічного впливу на економіку неможливо зупинити. Ані телевізійним шантажем, ані політичними погрозами, ані олігархічними спробами домовитись про "взаєморозуміння" в Москві", - цитує Шуляк заяву.
"Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива. Коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, ми переглянемо своє рішення. В той же час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства", - резюмується в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
24 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению…
Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских «кротов» в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой:
Как написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов, об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы «Зворотній відлік».
Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха.
- Страх и паника в ОП: власти боятся комментировать заявление Бурбы о государственной измене Зеленского и Ермака
А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики.
Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов.
Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет!
Поведение власти Зеелнского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.
Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату «вагнеровцев».
Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы.
Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.
- Богуцкая нашла тухлое оправдание провала Зеленским и Ко спецоперации по вагнеровцам
Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке.
Просто позор.
не обсуждается.....
потому что больше не увидит тот бред который вы на каналах несете!
Так Зе мало того, що Шмигаля не виганяє, так ще й в ОП Шурму назначив з ахметовського заводу!
Когда прекратили врать, и начали говорить правду, сразу стали плохие каналы.
Уже все знают что человек не принимает критики, шуток и т.д.
А сам издевался на сцене с политиков, в одних трусах ходил в роли Ющенко.
Размазать, как он размазывал за деньги, представляю что он у олигархов на корпоративах показывал на политиков.
Коломойские, Пинчуки и т.д смеялись и лицедею деньги платили не малые.
Шуляк, расскажи про этот номер спектакля?
к тому же у слуг урода свой приход
https://www.youtube.com/watch?v=-42fq3Tkkzo
там звичне тепле й рідке лайно…
все як любить бубочка…
До речі і активісти всі мовчать. Напевне Беня купив. Де Ярош, Парасюк і т.п.?
Тягнибок на фейсбуці "свободи" черговий раз хвалиться що "свобода" була самою активною на майдані 8 років назад.
А зараз проблем нема?