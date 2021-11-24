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Новини Політика України
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журналістика (1616) канал (94) Слуга народу (2545) Шуляк Олена (105)

"Слуга народу" ігноруватиме телеканали "Україна 24" та "Україна". Вони перетворилися на пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх", - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 24 листопада, партія "Слуга народу" ухвалила рішення ігнорувати телеканали "Україна 24" та "Україна" через їхню заангажованість.

Про це повідомила в фейсбуці голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, опублікувавши відповідну спільную заяву, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх місяців телеканали "Україна-24" і "Україна" перетворились на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх". Це очевидно. Безумовно, ми поважаємо право власника вільно розпоряджатися своєю власністю у законний спосіб. Ми поважаємо і право будь-якого медіа на незалежність редакційної політики. Але ніколи не погодимось з використанням телеканалів й журналістів для шантажу держави і суспільства задля лобіювання бізнесових та політичних інтересів власників", - зазначається в спільній публічній заяві.

Крім того, акцентується увага на тому, що "системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента".

"Медіа, продажні політики, соцмережі використовуються для намагань зберегти статус-кво, що дозволяє олігарху отримувати рентний дохід від отриманих колись привілеїв. Видобуток руди, експлуатація залізниці, виробництво електроенергії – все це, на думку олігарха, повинно бути джерелом його необгрунтованого збагачення всупереч інтересам суспільства. І саме на підтримку цього спрямовується весь належний йому медійний та політичний ресурс", - йдеться далі.

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"Ми впевнені, що ініційований президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів. Трансформацію держави й зменшення олігархічного впливу на економіку неможливо зупинити. Ані телевізійним шантажем, ані політичними погрозами, ані олігархічними спробами домовитись про "взаєморозуміння" в Москві", - цитує Шуляк заяву.

"Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива. Коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, ми переглянемо своє рішення. В той же час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства", - резюмується в заяві. 

Слуга народу ігноруватиме телеканали Україна 24 та Україна. Вони перетворилися на пропагандистські ДТЕК-24 і Олігарх, - Шуляк 01
Слуга народу ігноруватиме телеканали Україна 24 та Україна. Вони перетворилися на пропагандистські ДТЕК-24 і Олігарх, - Шуляк 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
А с каналом Г+Г все нормально????
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24.11.2021 14:56
+51
ну а народ дружно забъет на ГГ
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24.11.2021 14:56
+37
Да потому что вам уродам отвечать нечего, когда задают неугодные для вас и правдивые вопросы. А вы только истерите, бросаетесь на каждого присутствующего, несёте ложь и ахинею. Вам не только рот хочется закрыть, но и пристрелить.
Вам уродам все мешают.
Я буду только счастлива, когда ваши рожи и поганые рты исчезнут раз и навсегда не только с телевизоров, но и с Украины.
Такого убожества как "сн зеурода" Украина ещё не видела. Думаю, что это редкость даже во всем мире.
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24.11.2021 15:17
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Явка с повинной: как Зеленский и Ермак сами доказали свое предательство по «Вагнергейту» - Бутусов
24 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0






Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению…

Президент Зеленский и глава офиса Андрей Ермак отказались прийти по приглашению Общественного телевидения на Первый национальный телеканал, чтобы объяснить обвинения в предательстве и наличии российских «кротов» в офисе президента, озвученные в их адрес экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой:

Как написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов, об этом в понедельник заявила ведущая ток-шоу Мирослава Барчук в эфире программы «Зворотній відлік».

Ранее Зеленский и Ермак не пришли на эфир на телеканал Украина, куда они до этого постоянно ходили на протяжении двух с половиной лет, объяснив это тем, что якобы вдруг перехотели ходить на телеканал олигарха.

- Страх и паника в ОП: власти боятся комментировать заявление Бурбы о государственной измене Зеленского и Ермака

А вот я для дискуссии с властью хожу туда, где меня приглашают по Вагнергейту, и конечно, пришел на Общественное телевидение, которое финансируем мы, налогоплательщики.

Однако на Общественное ТВ власть приходить боится, боится отвечать на вопросы журналистов.

Слуги народа направили на Зворотній відлік представлять не руководителей ОП, СБУ, ГПУ, ДБР, либо членов ТСК ВР, а двух депутатов, которые не были членами парламентской следственной комиссии, то есть не могу отвечать даже за отчет!

Поведение власти Зеелнского-Ермака становится все более все более трусливым. Они боятся любого честного диалога, потому что после потоков лжи, которые они извергали 15 месяцев о Вагнергейте, теперь любое слово работает против них.

Зеленский продолжает молчать о предательстве и не комментирует провал спецоперации по захвату «вагнеровцев».

Спустя 5 суток ни один государственный руководитель ОП, СБУ, ГПУ, ДБР не ответил на обвинения Василия Бурбы.

Комментируют только наемные блогеры офиса президента, внештатные советники, депутаты, которые не несут ответственности за свои слова и не связаны с данным делом.

- Богуцкая нашла тухлое оправдание провала Зеленским и Ко спецоперации по вагнеровцам

Очевидно, это лучшее доказательство того, что Зеленский и Ермак опасаются раскрыть свою причастность к преступлению и к сокрытию преступления, и потому избегают любого диалога на любой площадке.

Просто позор.
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24.11.2021 17:18 Відповісти
когда на пороха серили - вас все устраивало, и не заикались про использование телеканалов и журналистов для шантажа государства
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24.11.2021 17:37 Відповісти
Що ж вам залишилось, тільки два жидівськи канали бєніни "плюси" та ICTV пінчука. Сьогодні ТАМ вже засуджували радікалоав і застерігали проти розгойдування човна нам користь касабстану.
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24.11.2021 17:37 Відповісти
ICTV пінчука теж починає виступати проти зелі бо Пічук друг сімї Розумкова
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24.11.2021 22:08 Відповісти
Не стільки проти зелі, скільки за разумкова. Дві маланських половини одного проекту. Прикидаються, що воюють між собою. Різну наживку на різну рибку (виборця). Напевне хочуть, щоб в наступних виборах в другий тур вийшли Зе і Разумков.
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25.11.2021 00:19 Відповісти
как показала практика, если именно вы отстраните олигархов, то все окончательно грохнется. у ахметки станции работают, а у вас даже с углем проблемы, не говоря уже про кассовый разрыв и долговой кризис
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24.11.2021 17:38 Відповісти
Все правильно. Все персонажи с закрытых помоек Медведчука. И вообще, в стране война и отобранные врагом территории. О какой оппозиции может идти речь? О каких "какалах" можно говорить? Какие "рейтинги" обсасывать?
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24.11.2021 17:43 Відповісти
любитель зелёной .....
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24.11.2021 20:04 Відповісти
Ай-ай-ай! Шо ж такое? Как же так? Куда ж оне будут ходить - в памперс шо ли?
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24.11.2021 18:30 Відповісти
вони вже задолбалися читати тупі темники , а переломити думку суспілства нічим , окрм висерів Скрьожі ... Люсі.. Мішані
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24.11.2021 18:34 Відповісти
Телеканалам, которые игнрируют слуги коломойского, надо игнорировать их и не брать у них коментариев вне студии и не показывать их вообще
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24.11.2021 18:34 Відповісти
Можно подумать, что партия слуг так решила. Хозяин так решил. Потому что свобода слова там, где есть только одно мнение - его !
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24.11.2021 19:11 Відповісти
неявка команды на футбольный матч = техническое поражение

не обсуждается.....
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24.11.2021 19:24 Відповісти
если вы не будете ходить на телеканалы,то народ будет очент рад
потому что больше не увидит тот бред который вы на каналах несете!
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24.11.2021 19:37 Відповісти
У Ахметки всё хорошо получалось с Порошенко, а вот с Зеленским не срослось. В новостях на ахметовских канал часто проскакивает российская дезинформация - они часто показывают всякие антивирусные демонстрации которые происходят в мире, спрашивается для чего они это делают, ведь это отрицательно работает на сознание людей. Во всём мире все здравомыслящие люди вакцинируются для сохранения своих жизней жизни детей, своих родителей. Получается они поддерживают планы соседа агрессора. Ахметов обижается на власть, что ему не дают поднять цены на электроэнергию для населения, скупил при Януковичу энергетические предприятия за копейки, на их развитие деньги не вкладывает, а за наш счёт хочет ещё больше обогатиться.
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24.11.2021 19:49 Відповісти
Цю всю твою сентенцію перекреслює один-єдиний факт: Шмигаль - шістка Ахметова, він в уряд прийшов з ДТЕК! Поки Шмигаля не виденуть, я не повірю в боротьбу Зе з Ахметовим!

Так Зе мало того, що Шмигаля не виганяє, так ще й в ОП Шурму назначив з ахметовського заводу!
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24.11.2021 20:10 Відповісти
2,5 года все хвалили.
Когда прекратили врать, и начали говорить правду, сразу стали плохие каналы.
Уже все знают что человек не принимает критики, шуток и т.д.
А сам издевался на сцене с политиков, в одних трусах ходил в роли Ющенко.
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24.11.2021 20:00 Відповісти
обиженная зелёная голота
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24.11.2021 20:02 Відповісти
Я бы на месте Кличко, Порошенко, Ющенко, Тимошенко, Ляшко и т.д. запустил бы про него юмористические номера, там есть над чем смеяться.
Размазать, как он размазывал за деньги, представляю что он у олигархов на корпоративах показывал на политиков.
Коломойские, Пинчуки и т.д смеялись и лицедею деньги платили не малые.
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24.11.2021 20:05 Відповісти
Г+Г = (голобородько + голобородько)
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24.11.2021 20:10 Відповісти
Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн, - Загребельська

Шуляк, расскажи про этот номер спектакля?
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24.11.2021 20:11 Відповісти
А я бы сказал что эти каналы превратились в аналоги инфо помоек Мертвечука - 112, Zik
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24.11.2021 21:28 Відповісти
вот теперь я начну смотреть эти 2 канала. до этого они были удалены.
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24.11.2021 21:50 Відповісти
Дивлюсь на Шуляк - гарна жінка но зелень всю цю красу зрізає
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24.11.2021 22:11 Відповісти
1+1 и сваты
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24.11.2021 22:15 Відповісти
по правде говоря, от слуги урода некого слушать. нет талантливых брехунов. самые талантливые стали президентом и правительством, на передачи не ходят, остальные унылое говно типа верещук арахамии или корниенко, так что телеканалы от их неприхода ничего не потеряют.

к тому же у слуг урода свой приход
https://www.youtube.com/watch?v=-42fq3Tkkzo
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24.11.2021 22:30 Відповісти
Та йдіть ви всі у г+г
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24.11.2021 22:34 Відповісти
ахметовские "Україна 24" та "Україна", коломойские каналы 1+1, униан, медведчуковско-шуфрчиа каналы, фирташ-левчокин -Интер.... все это пропагандонские новостные каналы, которые работают в интересах олигархов, и их пиара. Все эти дебильные зомбанутые ихние шоу для лохов, право на владу, савик шустрик и т.д... На которые давно пора забить х....и занести всем в черный список. Вообще не смотреть, не засорять мозги этим бредом!
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24.11.2021 23:00 Відповісти
Лише Г+Г і канал бзДом…
там звичне тепле й рідке лайно…
все як любить бубочка…
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24.11.2021 23:10 Відповісти
Ну і правельно, швидше скопитититесь. З ДТК лише помічників для агента Тимофеева в ОПу можна брати.
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24.11.2021 23:30 Відповісти
А партия отреагирует на празднование завхоза на государственной даче за государственный счет, в т.ч. и перелеты? Государственную дачу содержат за огромные деньги круглый год, чтобы канцелярия четыре дня там гуляла. "Слуги" должны осудить и позакрывать эти многочисленные госдачи для блага хозяев. А то, блин, дожили, отпахали всю жизнь и теперь средств хватает только на коммуналку, питание (скромное) и лечение, и то, слава Богу, наверное. Суки, чтобы им и на это не хватало, если есть справедливость.
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24.11.2021 23:58 Відповісти
Зе+Ко такое вытворяют, что будет очень несправедливо, если они не сядут пожизненно.
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25.11.2021 00:44 Відповісти
Кучма сел? Или может Порохло? Так с какого перепугу Зеля садиться.
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25.11.2021 02:01 Відповісти
В в 2019 році в Україну завезли партію зелених страусів !
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25.11.2021 02:52 Відповісти
а Г+Г не "Олігарх"? Беня купив величезну кількість продажних людей.

До речі і активісти всі мовчать. Напевне Беня купив. Де Ярош, Парасюк і т.п.?

Тягнибок на фейсбуці "свободи" черговий раз хвалиться що "свобода" була самою активною на майдані 8 років назад.
А зараз проблем нема?
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25.11.2021 06:41 Відповісти
МоноЗброд!
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25.11.2021 06:52 Відповісти
Чергова лялька Карабаса Коломої.
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25.11.2021 07:02 Відповісти
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