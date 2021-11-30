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МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон"

Новости Цензор.НЕТ Общество

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон"

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по приезде в Украину", - говорится в сообщении.

В МИД также рекомендуют следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную "горячую линию" для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: [email protected].

Украинские граждане также могут обратиться за помощью на "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: [email protected].

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МЗС как всегда делает ничего не значащие заявы, авторитет которых ноль целых ноль десятых.
Как же теперь буду украинцы без традиционного сафари-парка в последние дни месяца.
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29.11.2021 10:56 Ответить
Вот ведь незадача.А я то думал получить пенсию за декабрь и махнуть в Африку!
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29.11.2021 12:32 Ответить
Лучше бы запретили въезд в московию. А то уже 8й год войны, а заробитчаны-малоросы продолжают туда ездить, и везти оттуда всякие новые штаммы ковида...
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30.11.2021 02:26 Ответить
Вчора наблюдав прощання з чиновником києва померлого від ковід, відкрита труна, ніякого закритого в пакет тіла і крематорія, прощання громади києва, це що було, чи для казнокрадів, які збагатилися перебуваючи на державній службі ці правила не працюють, одна гарна новина, більше не буде давити киян своїми джипами(
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30.11.2021 07:38 Ответить
Пилять,спсб,вот в Эсватин точно не поеду...
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30.11.2021 07:52 Ответить
 
 