"Слуги народа" сегодня проведут заседание фракции: Обсудят ресурсный законопроект, выделение средств на поддержку бизнеса и местные дороги
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором обсудят ряд законопроектов.
Об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.
Ресурсный законопроект №5600;
- №6297 – о выделении из госбюджета 3 млрд гривен в поддержку бизнеса в период карантина;
- №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;
- другие важные вопросы повестки дня парламента", - говорится в сообщении.
Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год.
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+4 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий29.11.2021 12:18
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+3 Колыван Спикер
показать весь комментарий29.11.2021 12:19
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Юзик себе еще одну дачу под Киевом построит.
Или Коломойскому отдали.