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Новости Политика Украины
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ВР (9407) Слуга народа (2141)

"Слуги народа" сегодня проведут заседание фракции: Обсудят ресурсный законопроект, выделение средств на поддержку бизнеса и местные дороги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" сегодня проведут заседание фракции: Обсудят ресурсный законопроект, выделение средств на поддержку бизнеса и местные дороги

Фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором обсудят ряд законопроектов.

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.

Ресурсный законопроект №5600;

  • №6297 – о выделении из госбюджета 3 млрд гривен в поддержку бизнеса в период карантина;
  • №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;
  • другие важные вопросы повестки дня парламента", - говорится в сообщении.

Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год.

Также читайте: "Слуги народа" планируют создать дисциплинарную комиссию для анализа "зашкваров" нардепов, - Шуляк

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Топ комментарии
+4
Роспил бабла пошел!
Юзик себе еще одну дачу под Киевом построит.
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29.11.2021 12:18
+4
Я так прнял 1 миллиард задолжености перед бойцами уже погасили? НЕ?
Или Коломойскому отдали.
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29.11.2021 12:20
+3
Шабаш Зеленой тупорылой воровитой Нечисти!
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29.11.2021 12:19
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Роспил бабла пошел!
Юзик себе еще одну дачу под Киевом построит.
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29.11.2021 12:18 Ответить
Йузік Зелін корефан. Йому мона.
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29.11.2021 12:21 Ответить
Великого крадівництва вже мало?
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29.11.2021 12:19 Ответить
Шабаш Зеленой тупорылой воровитой Нечисти!
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29.11.2021 12:19 Ответить
Я так прнял 1 миллиард задолжености перед бойцами уже погасили? НЕ?
Или Коломойскому отдали.
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29.11.2021 12:20 Ответить
Чому законопроект 5600 назвали ресурсним? Краще назвали соковижимальним чи зашморгозатягувальним.
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29.11.2021 12:23 Ответить
Зебіл прокладає собі дорогу до шибениці.
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29.11.2021 12:30 Ответить
"значит будут грабить" (С)
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29.11.2021 12:30 Ответить
Промацують шляхи евакуації з України-чагарниками тікати будуть.
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29.11.2021 12:43 Ответить
якщо б була можливість здійснити одне бажання,то я б хотів,щоб він до кінця життя грав **** на роялі,посередь асфальтованої дороги!
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29.11.2021 13:07 Ответить
Опять строить дороги к воровству бюджета.
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29.11.2021 13:08 Ответить
Пускай лучше оценят уровень нанюханности самого главного...
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29.11.2021 13:20 Ответить
Готовят финальное ограбление перед побегом.
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29.11.2021 13:42 Ответить
Куда уж без дорог. В стране энергетический кризис, экономический кризис, война, ковид, зелёная чума... Но дороги важнее - там украсть можно.
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29.11.2021 13:59 Ответить
Господи! Да когда ж этот триумф наркократии и эско-барщины закончится?! Весь кокс в мире снюхать не возможно!
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29.11.2021 14:22 Ответить
Суки, онкобольным детям по фейсбукам собирают, эти бизнес собрались поддержать.
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29.11.2021 15:08 Ответить
 
 