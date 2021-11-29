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Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Украиной и РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией. Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Hurriyet.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным", - ответил Эрдоган.

По его словам, Турция заинтересована, чтобы в регионе установился мир.

"По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", - добавил он.

В то же время, сегодня на утреннем брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что Турция якобы предложила провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но он отказался комментировать информацию журналистов "Эха Москвы".

Также читайте: Эрдогана собирались предупредить о захвате "вагнеровцев", он бы не обиделся, - Аваков со ссылкой на источник

"Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны - представители самопровозглашенных республик", - добавил Песков.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что обсуждает с Эрдоганом "такие вещи" за закрытыми дверями, что не стал бы рисковать отношениями в контексте спецоперации по задержанию "вагнеровцев" путем принудительной посадки турецкого самолета.

Он также отметил, что через Эрдогана передал президенту России Владимиру Путину верифицированные списки на обмен пленными.

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Топ комментарии
+56
Лучший посредник с Парашей это Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı и FGM-148 Javelin.
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29.11.2021 13:53
+13
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29.11.2021 14:59
+12
и ОТРК Сапсан. +Ольха-М.
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29.11.2021 18:15
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А лучше вернуть Крым и , если повезёт , Донбасс .
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29.11.2021 13:52 Ответить
тобі справді треба 2 млн малоросів контужених пропагандою на виборчих дільницях?
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29.11.2021 14:40 Ответить
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29.11.2021 14:59 Ответить
так на 10 років поразку в правах за колаборацію!!!
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29.11.2021 19:44 Ответить
Які ще десять років? Коли ви рахувати навчитесь? Десять років це всього лише один виборний період. Років п'ятдесят і не менше, покоління повинне змінитись.
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29.11.2021 20:07 Ответить
Лучший посредник с Парашей это Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı и FGM-148 Javelin.
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29.11.2021 13:53 Ответить
и ОТРК Сапсан. +Ольха-М.
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29.11.2021 18:15 Ответить
Турки вообще молодцы . Всех возле водопоя примирили . Деньги , ничего личного .
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29.11.2021 13:55 Ответить
Ну да, ***** с перепуга из бункера не вылезает, боится пёс эрдоганушку
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29.11.2021 18:39 Ответить
> щоб у регіоні встановився світ
вам даже лень прочитать как оно перевелось? какой ещё "світ"? постоянно кривые / косые переводы постите
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29.11.2021 13:58 Ответить
я донька гуглоперекладача, повірте, у нас не все так однозначно.
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29.11.2021 14:58 Ответить
Світ - "мир" А хіба підлога країни та статеві ганчірки проти ? ? ? О_о
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29.11.2021 20:48 Ответить
и тут до меня дошло откуда тут взялся ник Пидлога Маккартни)
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30.11.2021 00:02 Ответить
он тоже хочет Крым
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29.11.2021 14:00 Ответить
человек хороший, можно и сдать Крым в аренду лет на 50-т турецким башибузукам
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29.11.2021 14:02 Ответить
Однозначно
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29.11.2021 18:40 Ответить
Мы с турками быстрее найдем общий язык, но со старшим "братом" никогда.
Бо сусід півнчний , то наш ворог вічний!
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29.11.2021 23:12 Ответить
Лучше возьмем вашу помощь Байрактарами....
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29.11.2021 14:00 Ответить
А толку? Много раз их применили?
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29.11.2021 18:09 Ответить
Порох прийде,
Байбактари підніме....

Чи є сумніви ? 😏
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29.11.2021 19:18 Ответить
И когда это будет? А пока в Станице Луганской ещё и девушку-военнослужащую осколком зацепило. Сколько ещё наши дети должны страдать и гибнуть? Я готова Эрдогану в ноги поклониться, лишь бы эта война закончилась.
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29.11.2021 21:15 Ответить
апелюйте до автора рецепту: нужнА простА пєрєстать стрєлять і увідєть в жопє ***** мІр.
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29.11.2021 23:05 Ответить
Я хочу, чтобы фронта вообще не было. Я хочу чтобы мой сын и его сослуживцы оставались живыми и здоровыми. Каждый день кто-то ранен, а кто-то убит. Для вас статистика, а для родных горе. Да, я за миротворцев ООН. Это преступление? А вы хотите, чтобы война шла вечно? Показывать свой патриотизм на "Цензоре" легче, чем в Секторе на первой линии.
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30.11.2021 04:44 Ответить
..Найкращий Вам, Мать солдата,тест то Ваша реакція на зміст пісні " Батько Наш Бандера.."
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30.11.2021 21:41 Ответить
Не задавай глупых вопросов, чтобы не получить аналогичных ответов.
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01.12.2021 00:29 Ответить
Так не вопрос... Забираем всех с фронта и сразу МИР... сруцкий мир... Вы его хотите?
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29.11.2021 23:43 Ответить
Что я хочу, см мой коммент выше.
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30.11.2021 04:47 Ответить
как вы себе видите достижение ваших желаний? Пошагово пожалуйста. Если есть критика - вы должны иметь свое решение, правильно?
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30.11.2021 12:06 Ответить
Так ***** этого не хочет и не собирается уходить с нашей земли... Мало того, он хочет подчинить всю Украину... Что будем делать???
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30.11.2021 16:34 Ответить
Так для этого и нужен Эрдоган и иже с ним. Нужно добиваться ввода миротворцев ООН на неподконтрольных территорию. От наблюдателей ОБСЕ никакого толку. Они слепы и глухи, да и не пускают их боевики к себе.
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01.12.2021 00:00 Ответить
Так, все-таки, сторона "конфликта" - Россия?
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29.11.2021 14:01 Ответить
а ти не впевнений ?
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29.11.2021 14:35 Ответить
Це риторичне питання до Ердогана.
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29.11.2021 16:05 Ответить
в яблуко
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29.11.2021 14:35 Ответить
"За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився світ."
Я Цензор читаю українською. Що це таке?
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29.11.2021 14:01 Ответить
вата.
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29.11.2021 14:12 Ответить
Хтось ще вірить у безпечний світ при живому путінові ?
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29.11.2021 14:02 Ответить
Не треба Вові ні з ким домовлятися. Йому краще навіть не говорити. Він як рота відкриє так весь Світ у шоці... А тут домовлятися....
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29.11.2021 14:06 Ответить
путин ***** ,его ждут рогатые ,с копытами посредники в аду ,костерок уже горит ,смола в котле закипает .
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29.11.2021 14:06 Ответить
Зеленский на прессконференции намекнул на новьіе вопросьі , обсуждаемьіе за закрьітьіми дверями с Турцией , а Єрдоган уже и подтвердил . Респект обоим , движение в правильном направлении !
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29.11.2021 14:07 Ответить
Респект Эрдогану, он воин, а Зюзя вазелин. С ним говорят только потому, чтоб его не занесло чорти куда, пока он не оставит Украину в покое
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29.11.2021 23:16 Ответить
Адекватная позиция Турции которая подчёркивает что в Украине внешняя агрессия, а то некоторые украинские политики в унисон с рашкой утверждают что переговоры надо вести с "народомдамбасса".
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29.11.2021 14:08 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зачем?! Честные рыгосвинарчуки 2 года волали, что Зеленский сам марионетка Кремля

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29.11.2021 14:09 Ответить
А честная, нетрадиционная лахта чего говорит?
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29.11.2021 18:42 Ответить
Оно и есть марионетка. Что не так сказано? Вот и придерживают марионетку всем миром, чтоб оно беды не натворило
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29.11.2021 23:18 Ответить
Вы плели, что "марионетка Кремля", деточка. Извиниться не попробуешь?

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30.11.2021 07:44 Ответить
Пускай сам ********** за это и извиняется
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30.11.2021 12:08 Ответить
Янукович и Порошенко ни за что не извиняются. Не жди

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30.11.2021 12:19 Ответить
Ну верно - тебе про *********** шо не понятно? януковощ - це нелегитимнй. Порошенко -це Порох, ********** - це **********.... не съезжай, малый, все ты понял!
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01.12.2021 00:04 Ответить
"януковощ - це нелегитимнй. Порошенко -це Порох, ********** " - оба - рыги, оба - избранные тобой Президенты

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01.12.2021 08:03 Ответить
не, мудачек, за янека - никогда не голосовал! а тебе - кацапскому отбросу - это канешна , новость - как же за триждынесудимого не голасануть, то? Да?
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13.12.2021 01:03 Ответить
туран - справа делікатна.
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29.11.2021 14:14 Ответить
Лол, переговоры между Путиным и Украиной, вся остальная Россия это значит безвольные терпилы
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29.11.2021 14:19 Ответить
Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным" Источник: https://censor.net/ru/n3302215

 Вот вам и друг Украины и враг Путина как многие тут думают.
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29.11.2021 14:24 Ответить
Якщо Кожен такий друг зіб'є по москальскому літаку, буде мир у світі.
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29.11.2021 15:59 Ответить
світом правлять інтереси - а особливо в геополітиці
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29.11.2021 17:56 Ответить
Ну конечно, лаптеногое, сбивает эрдоганчик лаптелеты так, по-дружески
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29.11.2021 18:44 Ответить
Он хитрый. Но если бы Пу попер бы на его Родину, все елейные разговоры быстро бы окончились
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29.11.2021 23:20 Ответить
Эрдоган полагает,что есть варианты деокупации без жертв и он готов в этом быть посредником?так как другие варианты переговоров с ********** не имеют предметного смысла .
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29.11.2021 14:25 Ответить
Ердоган із яйцями, стальними.
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29.11.2021 14:33 Ответить
ага - як і більшість диктаторів - але до пори до часу ....
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29.11.2021 17:57 Ответить
У нас уже тоже полудиктатор, но "воевать " способен только внутри Украины.
С журналистами, например. Херой!
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29.11.2021 23:22 Ответить
ви не повірите - но такого бардака як у нас практично немае у всьому світі....
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30.11.2021 11:56 Ответить
Вопросы безопасности стали предметом переговоров Резникова в Израиле ... интересно а Ермак с Резниковым был на переговорах?
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29.11.2021 14:34 Ответить
А мы хотим не только мир.
Мы хотим еще и Крым с Донбассом!
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29.11.2021 14:36 Ответить
Вопросы надо решать последовательно.
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29.11.2021 18:12 Ответить
Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган. Джерело: https://censor.net/ua/n3302215


І до чого ці ваші обговорення призвели ?
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29.11.2021 14:47 Ответить
та до многого - и по Сирии - где у Ердогана свои интересы по -курдам ... и в Ливии...., и с Айзербайджаном по Армении ....- Турция играет роль геополитического регионального Лидера ...., и при том успешно...
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29.11.2021 18:23 Ответить
Эрдоган знает как садить на бутылку хйла
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29.11.2021 14:50 Ответить
Ради экспорта помидоров в ********* и туристов из Нижнего Тагила Эрдоган сам сядет на бутылку
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29.11.2021 15:02 Ответить
Знатно Эрдоган тупина потроллил. Количество сероводорода в бункере опять возросло.
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29.11.2021 15:01 Ответить
Розмова з ******!?
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29.11.2021 15:04 Ответить
Ну а шо делать?
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29.11.2021 15:45 Ответить
Приятно ,что пан Зеленский может решать вопросы с такими людьми!!!
Это не , то что сесть перед Эрдоганом и нести пургу в хамской форме!!!! Тут надо уметь !!!!
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29.11.2021 15:44 Ответить
Невже ще один бацька вимальовується.. турецький тепер..
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29.11.2021 16:03 Ответить
Предлагаем по примеру Карабаха.. ввод турецких миротворцев в ОРДЛО ( как российских туда) Шутка.
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29.11.2021 16:40 Ответить
В Турции сейчас экономический кризис. Кто больше денег Эрдогану даст, за того он и попосредничает.
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29.11.2021 16:48 Ответить
Неужели до сих пор не понятно всем, что договариваться с рашкой ниже собственного достоинства. Их слова и договора блеф
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29.11.2021 16:51 Ответить
Эрдоган прав: устанавливать правила в регионе должен сильнейший.
И это Турция.
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29.11.2021 17:24 Ответить
Пояснил бы Эрдоган для начала - что он подразумевает под понятием "дружественная Россия"?
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29.11.2021 18:58 Ответить
Это лапша на уши "дружественной" расее
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29.11.2021 23:24 Ответить
Лютые новости
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc
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29.11.2021 19:33 Ответить
Один раз Турки вже нас продали за мокшанське золото.
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30.11.2021 00:04 Ответить
посредником можно быть только на барыжеве! делить Украину это 3-я мировая ! муслимам верить низя!
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30.11.2021 00:05 Ответить
Від їхньої "дружби" мало результату -- татар в Криму товчуть, на рашу відправляють по тюрмах, а Крим плюндрують і перетворюють на воєнну базу з ЯО...
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30.11.2021 05:21 Ответить
 
 