Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Украиной и РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией. Турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Hurriyet.
"Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным", - ответил Эрдоган.
По его словам, Турция заинтересована, чтобы в регионе установился мир.
"По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", - добавил он.
В то же время, сегодня на утреннем брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что Турция якобы предложила провести у себя саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но он отказался комментировать информацию журналистов "Эха Москвы".
"Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны - представители самопровозглашенных республик", - добавил Песков.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что обсуждает с Эрдоганом "такие вещи" за закрытыми дверями, что не стал бы рисковать отношениями в контексте спецоперации по задержанию "вагнеровцев" путем принудительной посадки турецкого самолета.
Он также отметил, что через Эрдогана передал президенту России Владимиру Путину верифицированные списки на обмен пленными.
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вам даже лень прочитать как оно перевелось? какой ещё "світ"? постоянно кривые / косые переводы постите
Бо сусід півнчний , то наш ворог вічний!
Байбактари підніме....
Чи є сумніви ? 😏
Я Цензор читаю українською. Що це таке?
Вот вам и друг Украины и враг Путина как многие тут думают.
С журналистами, например. Херой!
Мы хотим еще и Крым с Донбассом!
І до чого ці ваші обговорення призвели ?
Это не , то что сесть перед Эрдоганом и нести пургу в хамской форме!!!! Тут надо уметь !!!!
И это Турция.
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc