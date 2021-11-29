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Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ

Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Hurriyet.

"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.

За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився мир.

"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - додав він.

Водночас, сьогодні на ранковому брифінгу прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина нібито запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Але він відмовився коментувати інформацію журналістів "Эха Москвы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердогана збиралися попередити про захоплення "вагнерівців", він би не образився, - Аваков з посиланням на джерело

"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку - представники самопроголошених республік", - додав Пєсков.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні заявив, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що не ризикував би стосунками в контексті спецоперації із затримання "вагнерівців" шляхом примусової посадки турецького літака.

Він також зазначив, що через Ердогана передав президентові Росії Володимиру Путіну верифіковані списки на обмін полоненими.

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Топ коментарі
+56
Лучший посредник с Парашей это Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı и FGM-148 Javelin.
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29.11.2021 13:53
+13
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29.11.2021 14:59
+12
и ОТРК Сапсан. +Ольха-М.
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29.11.2021 18:15
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А лучше вернуть Крым и , если повезёт , Донбасс .
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29.11.2021 13:52 Відповісти
тобі справді треба 2 млн малоросів контужених пропагандою на виборчих дільницях?
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29.11.2021 14:40 Відповісти
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29.11.2021 14:59 Відповісти
так на 10 років поразку в правах за колаборацію!!!
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29.11.2021 19:44 Відповісти
Які ще десять років? Коли ви рахувати навчитесь? Десять років це всього лише один виборний період. Років п'ятдесят і не менше, покоління повинне змінитись.
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29.11.2021 20:07 Відповісти
Лучший посредник с Парашей это Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı и FGM-148 Javelin.
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29.11.2021 13:53 Відповісти
и ОТРК Сапсан. +Ольха-М.
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29.11.2021 18:15 Відповісти
Турки вообще молодцы . Всех возле водопоя примирили . Деньги , ничего личного .
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29.11.2021 13:55 Відповісти
Ну да, ***** с перепуга из бункера не вылезает, боится пёс эрдоганушку
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29.11.2021 18:39 Відповісти
> щоб у регіоні встановився світ
вам даже лень прочитать как оно перевелось? какой ещё "світ"? постоянно кривые / косые переводы постите
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29.11.2021 13:58 Відповісти
я донька гуглоперекладача, повірте, у нас не все так однозначно.
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29.11.2021 14:58 Відповісти
Світ - "мир" А хіба підлога країни та статеві ганчірки проти ? ? ? О_о
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29.11.2021 20:48 Відповісти
и тут до меня дошло откуда тут взялся ник Пидлога Маккартни)
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30.11.2021 00:02 Відповісти
он тоже хочет Крым
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29.11.2021 14:00 Відповісти
человек хороший, можно и сдать Крым в аренду лет на 50-т турецким башибузукам
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29.11.2021 14:02 Відповісти
Однозначно
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29.11.2021 18:40 Відповісти
Мы с турками быстрее найдем общий язык, но со старшим "братом" никогда.
Бо сусід півнчний , то наш ворог вічний!
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29.11.2021 23:12 Відповісти
Лучше возьмем вашу помощь Байрактарами....
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29.11.2021 14:00 Відповісти
А толку? Много раз их применили?
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29.11.2021 18:09 Відповісти
Порох прийде,
Байбактари підніме....

Чи є сумніви ? 😏
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29.11.2021 19:18 Відповісти
И когда это будет? А пока в Станице Луганской ещё и девушку-военнослужащую осколком зацепило. Сколько ещё наши дети должны страдать и гибнуть? Я готова Эрдогану в ноги поклониться, лишь бы эта война закончилась.
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29.11.2021 21:15 Відповісти
апелюйте до автора рецепту: нужнА простА пєрєстать стрєлять і увідєть в жопє ***** мІр.
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29.11.2021 23:05 Відповісти
Я хочу, чтобы фронта вообще не было. Я хочу чтобы мой сын и его сослуживцы оставались живыми и здоровыми. Каждый день кто-то ранен, а кто-то убит. Для вас статистика, а для родных горе. Да, я за миротворцев ООН. Это преступление? А вы хотите, чтобы война шла вечно? Показывать свой патриотизм на "Цензоре" легче, чем в Секторе на первой линии.
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30.11.2021 04:44 Відповісти
..Найкращий Вам, Мать солдата,тест то Ваша реакція на зміст пісні " Батько Наш Бандера.."
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30.11.2021 21:41 Відповісти
Не задавай глупых вопросов, чтобы не получить аналогичных ответов.
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01.12.2021 00:29 Відповісти
Так не вопрос... Забираем всех с фронта и сразу МИР... сруцкий мир... Вы его хотите?
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29.11.2021 23:43 Відповісти
Что я хочу, см мой коммент выше.
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30.11.2021 04:47 Відповісти
как вы себе видите достижение ваших желаний? Пошагово пожалуйста. Если есть критика - вы должны иметь свое решение, правильно?
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30.11.2021 12:06 Відповісти
Так ***** этого не хочет и не собирается уходить с нашей земли... Мало того, он хочет подчинить всю Украину... Что будем делать???
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30.11.2021 16:34 Відповісти
Так для этого и нужен Эрдоган и иже с ним. Нужно добиваться ввода миротворцев ООН на неподконтрольных территорию. От наблюдателей ОБСЕ никакого толку. Они слепы и глухи, да и не пускают их боевики к себе.
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01.12.2021 00:00 Відповісти
Так, все-таки, сторона "конфликта" - Россия?
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29.11.2021 14:01 Відповісти
а ти не впевнений ?
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29.11.2021 14:35 Відповісти
Це риторичне питання до Ердогана.
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29.11.2021 16:05 Відповісти
в яблуко
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29.11.2021 14:35 Відповісти
"За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився світ."
Я Цензор читаю українською. Що це таке?
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29.11.2021 14:01 Відповісти
вата.
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29.11.2021 14:12 Відповісти
Хтось ще вірить у безпечний світ при живому путінові ?
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29.11.2021 14:02 Відповісти
Не треба Вові ні з ким домовлятися. Йому краще навіть не говорити. Він як рота відкриє так весь Світ у шоці... А тут домовлятися....
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29.11.2021 14:06 Відповісти
путин ***** ,его ждут рогатые ,с копытами посредники в аду ,костерок уже горит ,смола в котле закипает .
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29.11.2021 14:06 Відповісти
Зеленский на прессконференции намекнул на новьіе вопросьі , обсуждаемьіе за закрьітьіми дверями с Турцией , а Єрдоган уже и подтвердил . Респект обоим , движение в правильном направлении !
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29.11.2021 14:07 Відповісти
Респект Эрдогану, он воин, а Зюзя вазелин. С ним говорят только потому, чтоб его не занесло чорти куда, пока он не оставит Украину в покое
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29.11.2021 23:16 Відповісти
Адекватная позиция Турции которая подчёркивает что в Украине внешняя агрессия, а то некоторые украинские политики в унисон с рашкой утверждают что переговоры надо вести с "народомдамбасса".
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29.11.2021 14:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зачем?! Честные рыгосвинарчуки 2 года волали, что Зеленский сам марионетка Кремля

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29.11.2021 14:09 Відповісти
А честная, нетрадиционная лахта чего говорит?
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29.11.2021 18:42 Відповісти
Оно и есть марионетка. Что не так сказано? Вот и придерживают марионетку всем миром, чтоб оно беды не натворило
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29.11.2021 23:18 Відповісти
Вы плели, что "марионетка Кремля", деточка. Извиниться не попробуешь?

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30.11.2021 07:44 Відповісти
Пускай сам ********** за это и извиняется
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30.11.2021 12:08 Відповісти
Янукович и Порошенко ни за что не извиняются. Не жди

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30.11.2021 12:19 Відповісти
Ну верно - тебе про *********** шо не понятно? януковощ - це нелегитимнй. Порошенко -це Порох, ********** - це **********.... не съезжай, малый, все ты понял!
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01.12.2021 00:04 Відповісти
"януковощ - це нелегитимнй. Порошенко -це Порох, ********** " - оба - рыги, оба - избранные тобой Президенты

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01.12.2021 08:03 Відповісти
не, мудачек, за янека - никогда не голосовал! а тебе - кацапскому отбросу - это канешна , новость - как же за триждынесудимого не голасануть, то? Да?
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13.12.2021 01:03 Відповісти
туран - справа делікатна.
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29.11.2021 14:14 Відповісти
Лол, переговоры между Путиным и Украиной, вся остальная Россия это значит безвольные терпилы
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29.11.2021 14:19 Відповісти
Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным" Источник: https://censor.net/ru/n3302215

 Вот вам и друг Украины и враг Путина как многие тут думают.
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29.11.2021 14:24 Відповісти
Якщо Кожен такий друг зіб'є по москальскому літаку, буде мир у світі.
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29.11.2021 15:59 Відповісти
світом правлять інтереси - а особливо в геополітиці
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29.11.2021 17:56 Відповісти
Ну конечно, лаптеногое, сбивает эрдоганчик лаптелеты так, по-дружески
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29.11.2021 18:44 Відповісти
Он хитрый. Но если бы Пу попер бы на его Родину, все елейные разговоры быстро бы окончились
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29.11.2021 23:20 Відповісти
Эрдоган полагает,что есть варианты деокупации без жертв и он готов в этом быть посредником?так как другие варианты переговоров с ********** не имеют предметного смысла .
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29.11.2021 14:25 Відповісти
Ердоган із яйцями, стальними.
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29.11.2021 14:33 Відповісти
ага - як і більшість диктаторів - але до пори до часу ....
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29.11.2021 17:57 Відповісти
У нас уже тоже полудиктатор, но "воевать " способен только внутри Украины.
С журналистами, например. Херой!
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29.11.2021 23:22 Відповісти
ви не повірите - но такого бардака як у нас практично немае у всьому світі....
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30.11.2021 11:56 Відповісти
Вопросы безопасности стали предметом переговоров Резникова в Израиле ... интересно а Ермак с Резниковым был на переговорах?
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29.11.2021 14:34 Відповісти
А мы хотим не только мир.
Мы хотим еще и Крым с Донбассом!
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29.11.2021 14:36 Відповісти
Вопросы надо решать последовательно.
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29.11.2021 18:12 Відповісти
Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган. Джерело: https://censor.net/ua/n3302215


І до чого ці ваші обговорення призвели ?
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29.11.2021 14:47 Відповісти
та до многого - и по Сирии - где у Ердогана свои интересы по -курдам ... и в Ливии...., и с Айзербайджаном по Армении ....- Турция играет роль геополитического регионального Лидера ...., и при том успешно...
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29.11.2021 18:23 Відповісти
Эрдоган знает как садить на бутылку хйла
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29.11.2021 14:50 Відповісти
Ради экспорта помидоров в ********* и туристов из Нижнего Тагила Эрдоган сам сядет на бутылку
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29.11.2021 15:02 Відповісти
Знатно Эрдоган тупина потроллил. Количество сероводорода в бункере опять возросло.
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29.11.2021 15:01 Відповісти
Розмова з ******!?
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29.11.2021 15:04 Відповісти
Ну а шо делать?
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29.11.2021 15:45 Відповісти
Приятно ,что пан Зеленский может решать вопросы с такими людьми!!!
Это не , то что сесть перед Эрдоганом и нести пургу в хамской форме!!!! Тут надо уметь !!!!
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29.11.2021 15:44 Відповісти
Невже ще один бацька вимальовується.. турецький тепер..
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29.11.2021 16:03 Відповісти
Предлагаем по примеру Карабаха.. ввод турецких миротворцев в ОРДЛО ( как российских туда) Шутка.
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29.11.2021 16:40 Відповісти
В Турции сейчас экономический кризис. Кто больше денег Эрдогану даст, за того он и попосредничает.
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29.11.2021 16:48 Відповісти
Неужели до сих пор не понятно всем, что договариваться с рашкой ниже собственного достоинства. Их слова и договора блеф
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29.11.2021 16:51 Відповісти
Эрдоган прав: устанавливать правила в регионе должен сильнейший.
И это Турция.
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29.11.2021 17:24 Відповісти
Пояснил бы Эрдоган для начала - что он подразумевает под понятием "дружественная Россия"?
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29.11.2021 18:58 Відповісти
Это лапша на уши "дружественной" расее
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29.11.2021 23:24 Відповісти
Лютые новости
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc
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29.11.2021 19:33 Відповісти
Один раз Турки вже нас продали за мокшанське золото.
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30.11.2021 00:04 Відповісти
посредником можно быть только на барыжеве! делить Украину это 3-я мировая ! муслимам верить низя!
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30.11.2021 00:05 Відповісти
Від їхньої "дружби" мало результату -- татар в Криму товчуть, на рашу відправляють по тюрмах, а Крим плюндрують і перетворюють на воєнну базу з ЯО...
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30.11.2021 05:21 Відповісти
 
 