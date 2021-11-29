Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ
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Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Hurriyet.
"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.
За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився мир.
"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - додав він.
Водночас, сьогодні на ранковому брифінгу прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина нібито запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Але він відмовився коментувати інформацію журналістів "Эха Москвы".
"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку - представники самопроголошених республік", - додав Пєсков.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні заявив, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що не ризикував би стосунками в контексті спецоперації із затримання "вагнерівців" шляхом примусової посадки турецького літака.
Він також зазначив, що через Ердогана передав президентові Росії Володимиру Путіну верифіковані списки на обмін полоненими.
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вам даже лень прочитать как оно перевелось? какой ещё "світ"? постоянно кривые / косые переводы постите
Бо сусід півнчний , то наш ворог вічний!
Байбактари підніме....
Чи є сумніви ? 😏
Я Цензор читаю українською. Що це таке?
Вот вам и друг Украины и враг Путина как многие тут думают.
С журналистами, например. Херой!
Мы хотим еще и Крым с Донбассом!
І до чого ці ваші обговорення призвели ?
Это не , то что сесть перед Эрдоганом и нести пургу в хамской форме!!!! Тут надо уметь !!!!
И это Турция.
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc