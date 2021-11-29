Bellingcat проводит расследование взрывов на военных складах в Украине, - Грозев
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Расследовательская группа Bellingcat считает взрывы на военных складах в Украине частью цепочки взрывов, которую российская внешняя разведка организовала по всей Европе.
Об этом заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Есть расследование, которое долго идет, – по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе", – ответил Грозев на вопрос, занимается ли группа сейчас каким-либо расследованием, связанным с Украиной.
Он пояснил, что у журналистов возникли сложности из-за того, что в других странах группа, которая организовала взрывы, пересекала госграницы легально, а в Украину попала, скорее всего, нелегальным способом – расследователи смогли отследить ее уже на границе с российской стороны.
"Поэтому немножко сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы", – подчеркнул Грозев.
Пожалуйста, подождите...
Оскільки справа тільки в меті, то чому у вас її немає, і чому не горять склади у рф???
Як з вагнергейтом "зачекали" 8 місяців. І чого б це ??
Розкажіть як це було !! 😮
Будьласка. Не заляпайся там.
Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.
Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
Я ж тобі дав посилання, де він БРЕШЕ торік про дату виходу. Там відео є .
Порядний журналюга завжди притримає важливу інформацію в залежності від обставин
Невже скажуть , що і там Порошенко підривав ?
Або їм не цікаво чи займаються іншими важливішими справами - закуповують нову партію памперсів для ОПи
Человек ко многому привычный. И ко многому готовый. Мой ахриневатор сделан из армированного закаленного наноуглеродного железобетона и сломать его практически невозможно.
Но этой власти это удается каждый божий день.
Каждый день мой охреневатор падает вниз из позиции, из которой, казалось бы, упасть уже невозможно.
ДБР открыло на Юрій Бутусов уголовное дело за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны.
Перечитайте эту строчку еще раз.
С первого её сложно понять.
Открыло за его вопросы Владимиру Зеленскому.
Я не знаю, как это комментировать. Я не хочу это комментировать. Да тут и нечего комментировать.
Тут из всех комментариев необходимо только одно слово - пиз-дец.
Больше тут и нечего говорить.
Но. Владимир Александрович.
Пару слов для Вас у меня все же есть.
Это агония, Владимир Александрович.
Хужe того. Это ошибка.
Возьмите себя в руки.
Вы столько раз повторяли на пресс-конференции, что вы - Президент Украины, что пора бы уже поверить в это Вам самому.
И, главное, осознать это.
Что Вы - не просто лох какой-то.
А Президент восьмой год ведущей войну страны.
Ну, так уж вот получилось.
К сожалению.
Страны, которой в данной ситуации совсем не нужен еще один Майдан.
Еще один период - в этот раз, правда, я надеюсь, предельно короткий, потому что за вас-то уж точно никто не будет расстреливать на Институтской украинский народ, но тем не менее - еще один переходный период безвластия и безвременья.
Досидите оставшиеся два с половиной года.
Пожалуйста.
Я Вас прошу.
И тихо-мирно езжайте в Ростов танцевать на каблуках дальше про страну, готовую с обеих сторон.
И все будут счастливы.
И Вы вернетесь к своему любимому делу. Единственное которое умеете делать хорошо.
И Газпром отвалит Вам мильярды мульенов, чтобы только видеть у себя на корпоративных подтанцовках бывшего президента.
И аплодисментов, которые Вам так нужны, у Вас там будет выше крыши.
И Украина вздохнет поспокойнее.
Это не сложно.
Нужно только лишь одно.
Записывайте свои видеоролики.
И всё.
И ничего больше руками не трогайте.
Не надо ни пресс-конференций. Ни заседаний РНБО. Ни антиолигархических законов. Ни встреч с МВФ. Ни интервью иностранным СМИ. Ни уголовных дел. Ни разговоров с Трампом. Ни новых назначений.
Вообще ничего.
Потому, что каждое открытие Вашего рта обходится Украине очень дорого. В самом прямом смысле этого слова. Обрушениями котировок облигаций и ураганными убытками.
Возьмите вертолет. Летите в Синегору. Купайтесь там. Катайтесь на лыжах. Делайте селфи. Ходите в спортзал. Наслаждайтесь жизнью.
Заведите ферму со страусами, наконец.
Летайте в Киев хоть каждый божий день. Черт с ним, с этим вертолетом-то уже.
Но только, бога ради, ничего не делайте больше, а.
Не выводите людей на улицы.
Не нужно это сейчас.
Никому.
Ваш Дед.
"Его ликвидируют, счет пошел на дни". Арестович заявил, что попросит предоставить Бутусову государственную охрану
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Сегодня 14.35 | комментариев: 11
Арестович: Балбеса давно пора спасать
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 ноября в Facebook заявил, что попросит предоставить журналисту Юрию Бутусову государственную охрану.
"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову - за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно - в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: Юра тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", - утверждает Арестович.
Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТРО вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", - отметил советник главы ОП.
По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".
"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - резюмировал Арестович.
https://gordonua.com/news/politics/ego-likvidiruyut-schet-poshel-na-dni-arestovich-zayavil-chto-poprosit-predostavit-butusovu-gosudarstvennuyu-ohranu-1583697.html
https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
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Нагадаємо, ще у Запоріжжі з 2008 року чоловік займав активну громадянську позицію - проводив вуличні акції націоналістичного спрямування, через що був неодноразово затриманий. У 2010 році був затриманий за ******* фарбою пам'ятника Дзержинському у день встановлення у Запоріжжі пам'ятника Сталіну. Через рік через це (згідно з вироком суду) Гудименка знову затримали та тримали 2 місяці під арештом, після чого засудили до 2 років позбавлення волі умовно.
"Після пресконференції мені особисто здається доцільним підняти питання про психологічне обстеження пана Зеленського. Я не лікар, але мені здається, що його поведінка була неадекватною", - поділився політик загальним враженням після відповідей президента.
ГУДЫМЕНКО.БУКВИ
То імені бугоцької, то жванії, то імені найвеличніВшивого.
2019- "Петя готовит путч". Слуга народа Богуцкая
2020-"Порошенко готовит переворот: кризис
нав Украине закончится свержением Зеленского"
А вот на кого-то из его теперешнего окружения выйти могут.
В своей книге "Американская клептократия" журналист-расследователь Кейси Мишель рассказывает о двух "великих клептократах мира" - сыне диктатора и узурпатора Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгеме Обианге Манге и украинском бизнесмене Игоре Коломойском. Об этом в статье для Just Security написал шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.
https://gordonua.com/news/politics/aslund-avtor-knigi-amerikanskaya-kleptokratiya-otmechaet-chto-kolomoyskiy-byl-glavnym-sponsorom-zelenskogo-eto-obyasnyaet-pochemu-do-stih-por-net-ugolovnogo-dela-1583700.html
Порошенко перед уходом на пенсию наградил званием Шевцова, при котором взорвали крупнейшие склады боеприпасов.