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вибух (1384) Bellingcat (104) склад (45) Христо Грозєв (37)

Bellingcat проводить розслідування вибухів на військових складах в Україні, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Події

Bellingcat проводить розслідування вибухів на військових складах в Україні, - Грозєв

Розслідувальна група Bellingcat вважає вибухи на військових складах в Україні частиною ланцюжка вибухів, який російська зовнішня розвідка організувала по всій Європі.

Про це заявив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

"Є розслідування, яке довго йде, - по вибухах на військових складах. Ми вважаємо, що це один з елементів ланцюжка вибухів, які ГРУ здійснило по всій Європі", - відповів Грозєв на запитання, чи зараз група займається якимось розслідуванням, яке пов'язано з Україною.

Він пояснив, що у журналістів виникли складнощі через те, що в інших країнах група, яка організувала вибухи, перетинала держкордони легально, а в Україну потрапила, ймовірно, нелегально  - розслідувачі змогли відстежити її вже на кордоні з російської сторони.

"Тому трішки складніше закінчити це розслідування. Але метод, вибухівка, яка використовувалася, та присутність тих самих людей, які були в інших місцях, неподалік кордону з Україною, теж зафіксовані", - наголосив Грозєв.

Також читайте: "Коли держава – злочинець, ти не маєш дотримуватися законів, які ця ж держава вигадала", - Грозєв

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Топ коментарі
+28
Ось і побачимо, за що ви так переживаєте
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29.11.2021 14:14
+21
Зе -шмарклів відчуваю чекає велике розчарування бо 100% виявиться що склади підривав не Порошенко.
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29.11.2021 14:14
+18
в рашковании переживают, что станет известна истина
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29.11.2021 14:24
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Грозев не знает , что для Порошенко тут все бьіло ясно - виноват Путин , поєтому и расследовать ничего не нужно .
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29.11.2021 14:12 Відповісти
Ось і побачимо, за що ви так переживаєте
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29.11.2021 14:14 Відповісти
в рашковании переживают, что станет известна истина
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29.11.2021 14:24 Відповісти
Да нет, тут больше зескот переживает. Порох брата не убивал, не еврей, а если и не он лично склады взорвал, так вааще им нечего сказать будет. Они настолько тупые, что их фантазии исчерпаны
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29.11.2021 16:11 Відповісти
я не сомневаюсь, что склады взрывал Путин, а не Порошенко. Беллингкет именно это и собирается доказать. Но. Ладно, первый. Не ожидали. Ладно, второй. Не подумали, не сориентировались, не успели. Но 3й и 4й б..ть стратегические склады боеприпасов уже можно было подумать, как предотвратить подрыв? Охрану усилить, что ли? Забыли уже харьковских пацанов, которые после всех этих событий залезли на ХТЗ? Никто, кстати не наказан, кроме этих пацанов.
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29.11.2021 18:11 Відповісти
Відкрию тобі таємницю, коли є мета щось підірвати, чи когось вбити, запобігти цьому практично неможливо. Доведено досвідом та практикою.
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29.11.2021 19:19 Відповісти
Та невже? А чому ви не підірвете всі склади рф?
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29.11.2021 20:49 Відповісти
От прям всі? Чи тільки деякі? І що це дасть?
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29.11.2021 21:55 Відповісти
Та хоть один!
Оскільки справа тільки в меті, то чому у вас її немає, і чому не горять склади у рф???
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30.11.2021 15:10 Відповісти
Як не горять?!!! Ти випав з коми? чи впав з Венери? Чи то просто в методичці не прописано?
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30.11.2021 15:44 Відповісти
Горять через бездарність рф, а не завдяки таким інтернет тролям, як сашко рем.
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01.12.2021 13:34 Відповісти
Та, вже бачимо ...

Як з вагнергейтом "зачекали" 8 місяців. І чого б це ??
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29.11.2021 14:52 Відповісти
Ми побачили, що зЕ-рмак вражина, а ви?
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29.11.2021 14:57 Відповісти
зЕ-рмак затримав публікацію ?

Розкажіть як це було !! 😮
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29.11.2021 15:08 Відповісти
Хтось затримав публікацію? Хіба? Невже Грозев обіцяв оприлюднити розслідування 8 місяців тому, і не дотримався слова? Доведете? Прошу.
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29.11.2021 15:11 Відповісти
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ 2021,

Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.

Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
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29.11.2021 18:29 Відповісти
що ти накарябав?
Я ж тобі дав посилання, де він БРЕШЕ торік про дату виходу. Там відео є .
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29.11.2021 18:58 Відповісти
Про це писали в пресі. Шукай сам.
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29.11.2021 15:54 Відповісти
нет!
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29.11.2021 15:36 Відповісти
Так с вагнергейтом ждали момента,когда зекрысу начнут валить со всех сторон -теперь будет намного быстрее,т к процесс уже запущен )
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29.11.2021 14:57 Відповісти
Так і я от про це ж !
Порядний журналюга завжди притримає важливу інформацію в залежності від обставин
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29.11.2021 15:04 Відповісти
Кто у нас крыса??? Путин ? Это не крыса - это целая корова!!!
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29.11.2021 15:37 Відповісти
так це ж любімая антипорохівська фішка ЗЕістот
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29.11.2021 14:35 Відповісти
Але є для них одна маленька прикрість. Склади вибухали не лише в Україні.
Невже скажуть , що і там Порошенко підривав ?
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29.11.2021 14:52 Відповісти
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29.11.2021 14:37 Відповісти
А Зе-дегенерат зараз не воює, зебіл? Зупинив війну?
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29.11.2021 14:41 Відповісти
А чого ти так раптом за уйла за переживав? Кацап шолє?
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29.11.2021 14:45 Відповісти
А Грозев не тоже самое сказал ,идиот?
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29.11.2021 14:50 Відповісти
Кто. куда, за сколько продавал?!
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29.11.2021 14:14 Відповісти
Не стримуйте себе. Кажіть як є.
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29.11.2021 14:24 Відповісти
Зе -шмарклів відчуваю чекає велике розчарування бо 100% виявиться що склади підривав не Порошенко.
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29.11.2021 14:14 Відповісти
Так можна і на "Тимофєєва" вийти
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29.11.2021 14:21 Відповісти
Ну если не Порох склады подорвал, значит Бутусов. Это он из пушки стрельнул и они взорвались
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29.11.2021 16:15 Відповісти
І це добре. Хай переможе правда.
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29.11.2021 14:14 Відповісти
Billingcat vs органи правосуддя України, вгадати хто дасть кращий результат не важко. Цікаво ще й порівняти версії...
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29.11.2021 14:22 Відповісти
"фы фсё фрётииии."
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29.11.2021 14:23 Відповісти
У цьому грішному світі головне бути на стороні правди якою б вона не була гіркою. Тому брехуни - це найбільші вороги. ЗІ Цей висновок я остаточно зробив після брех-конференції Півшостого.
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29.11.2021 14:27 Відповісти
То, что склады подрывали враги , очевидно. Но Грозев вычислит , где они находятся.
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29.11.2021 14:28 Відповісти
Уже давно известно. Петров и Боширов. Кроме них некому
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29.11.2021 14:35 Відповісти
Точніше - якісь кацапи чи малороси.
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29.11.2021 14:36 Відповісти
Они же Мишкин и Чепыга (любители шпилей). И в Чехии они. Не секрет вообще не для кого.
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29.11.2021 15:27 Відповісти
Браво Грозеву. Его расследования - единственные в Украине. До этого времени...
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29.11.2021 14:29 Відповісти
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29.11.2021 14:36 Відповісти
Мабуть лайна зеленого нажерся і остроумнічаєш? так, зебіл?
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29.11.2021 14:42 Відповісти
Billingcat расследует в Украине больше,чем вся ота гнилая свора МВД с судами вместе взятые.
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29.11.2021 14:37 Відповісти
Любой зе-организм спросонок и без запинки доложит вам, что это делал Порох. Факты не важны, доказательства не нужны. Достаточно потока дерьма с Г+Г.
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29.11.2021 14:41 Відповісти
а як же аналогічна комісія ВР під керуванням місіс Попінс та сухумського Брауна. Щось не чути.
Або їм не цікаво чи займаються іншими важливішими справами - закуповують нову партію памперсів для ОПи
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29.11.2021 14:43 Відповісти
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ШОКОЛАДНЫЙ КОНДИТЕР "ЖМУ РУКУ-ОБНИМАЮ" УЖЕ СМАЗАЛ И НАВОСТРИЛ ЛЫЖИ!
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29.11.2021 14:46 Відповісти
Троляка подоляки, а ти читати пробував? Прочитай новину один раз і зрозумієш, яку дурню написав.
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29.11.2021 14:52 Відповісти
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29.11.2021 14:53 Відповісти
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

Человек ко многому привычный. И ко многому готовый. Мой ахриневатор сделан из армированного закаленного наноуглеродного железобетона и сломать его практически невозможно.

Но этой власти это удается каждый божий день.
Каждый день мой охреневатор падает вниз из позиции, из которой, казалось бы, упасть уже невозможно.

ДБР открыло на Юрій Бутусов уголовное дело за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны.
Перечитайте эту строчку еще раз.
С первого её сложно понять.

Открыло за его вопросы Владимиру Зеленскому.
Я не знаю, как это комментировать. Я не хочу это комментировать. Да тут и нечего комментировать.
Тут из всех комментариев необходимо только одно слово - пиз-дец.
Больше тут и нечего говорить.

Но. Владимир Александрович.
Пару слов для Вас у меня все же есть.


Это агония, Владимир Александрович.
Хужe того. Это ошибка.
Возьмите себя в руки.
Вы столько раз повторяли на пресс-конференции, что вы - Президент Украины, что пора бы уже поверить в это Вам самому.
И, главное, осознать это.

Что Вы - не просто лох какой-то.
А Президент восьмой год ведущей войну страны.
Ну, так уж вот получилось.
К сожалению.

Страны, которой в данной ситуации совсем не нужен еще один Майдан.
Еще один период - в этот раз, правда, я надеюсь, предельно короткий, потому что за вас-то уж точно никто не будет расстреливать на Институтской украинский народ, но тем не менее - еще один переходный период безвластия и безвременья.

Досидите оставшиеся два с половиной года.
Пожалуйста.
Я Вас прошу.

И тихо-мирно езжайте в Ростов танцевать на каблуках дальше про страну, готовую с обеих сторон.
И все будут счастливы.
И Вы вернетесь к своему любимому делу. Единственное которое умеете делать хорошо.
И Газпром отвалит Вам мильярды мульенов, чтобы только видеть у себя на корпоративных подтанцовках бывшего президента.
И аплодисментов, которые Вам так нужны, у Вас там будет выше крыши.
И Украина вздохнет поспокойнее.
Это не сложно.

Нужно только лишь одно.
Записывайте свои видеоролики.
И всё.
И ничего больше руками не трогайте.

Не надо ни пресс-конференций. Ни заседаний РНБО. Ни антиолигархических законов. Ни встреч с МВФ. Ни интервью иностранным СМИ. Ни уголовных дел. Ни разговоров с Трампом. Ни новых назначений.
Вообще ничего.

Потому, что каждое открытие Вашего рта обходится Украине очень дорого. В самом прямом смысле этого слова. Обрушениями котировок облигаций и ураганными убытками.

Возьмите вертолет. Летите в Синегору. Купайтесь там. Катайтесь на лыжах. Делайте селфи. Ходите в спортзал. Наслаждайтесь жизнью.
Заведите ферму со страусами, наконец.
Летайте в Киев хоть каждый божий день. Черт с ним, с этим вертолетом-то уже.
Но только, бога ради, ничего не делайте больше, а.
Не выводите людей на улицы.
Не нужно это сейчас.
Никому.
Ваш Дед.
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29.11.2021 15:00 Відповісти
Арестович заявил, что попросит предоставить Бутусову государственную охрану


"Его ликвидируют, счет пошел на дни". Арестович заявил, что попросит предоставить Бутусову государственную охрану
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 14.35 | комментариев: 11

Арестович: Балбеса давно пора спасать

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 ноября в Facebook заявил, что попросит предоставить журналисту Юрию Бутусову государственную охрану.
"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову - за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно - в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: Юра тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", - утверждает Арестович.
Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТРО вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", - отметил советник главы ОП.
По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".
"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - резюмировал Арестович.

https://gordonua.com/news/politics/ego-likvidiruyut-schet-poshel-na-dni-arestovich-zayavil-chto-poprosit-predostavit-butusovu-gosudarstvennuyu-ohranu-1583697.html
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29.11.2021 15:36 Відповісти
жми

https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
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29.11.2021 15:07 Відповісти
Зараз "сивочолий гетьМан" обсереться"
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29.11.2021 14:49 Відповісти
Обсеруться зелені довбики. Але ж вам і не звикати.
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29.11.2021 14:53 Відповісти
С фига ли?или зескот статью прочитать не осиливает?вопрос риторический)
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29.11.2021 14:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EF9as3dd_lY&t=4s


Кінець Росії, щури Банкової, Путін-наркоман, пекельні санкції | Володимир Огризко | Є СЕНС
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29.11.2021 15:04 Відповісти
Так Косоворотка вже давно всім повідомив, що склади підірвав Порошенко, що тут ще розбиратися?
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29.11.2021 14:54 Відповісти
Давайте уже выбивайте из-под зебилов последнюю табуретку.
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29.11.2021 14:56 Відповісти
Давай!!!! Тащи табуретку скорее!!!!!
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29.11.2021 15:39 Відповісти
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И тут пЭтя и Ко занервничали и стали усиленно готовится госперевороту - к 1 числу..
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29.11.2021 15:02 Відповісти
"Ми висували Зеленському ультиматум - звільнення російських агентів, зокрема Єрмака, до 1 грудня або початок безстрокової кампанії вже за відставку самого Зеленського. Судячи з пресконференції, звільняти Єрмака і компанію президент не планує", - стверджує політик і додав: "Що ж, це його вибір".

Нагадаємо, ще у Запоріжжі з 2008 року чоловік займав активну громадянську позицію - проводив вуличні акції націоналістичного спрямування, через що був неодноразово затриманий. У 2010 році був затриманий за ******* фарбою пам'ятника Дзержинському у день встановлення у Запоріжжі пам'ятника Сталіну. Через рік через це (згідно з вироком суду) Гудименка знову затримали та тримали 2 місяці під арештом, після чого засудили до 2 років позбавлення волі умовно.

"Після пресконференції мені особисто здається доцільним підняти питання про психологічне обстеження пана Зеленського. Я не лікар, але мені здається, що його поведінка була неадекватною", - поділився політик загальним враженням після відповідей президента.
ГУДЫМЕНКО.БУКВИ
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29.11.2021 15:12 Відповісти
Шо? Опять!!!?
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29.11.2021 15:43 Відповісти
У вас з кацапами криза жанру? Кожного року ПУТЧ.
То імені бугоцької, то жванії, то імені найвеличніВшивого.


2019- "Петя готовит путч". Слуга народа Богуцкая
2020-"Порошенко готовит переворот: кризис на в Украине закончится свержением Зеленского"
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29.11.2021 19:08 Відповісти
*** этА пздц... мой комент это была - ИРОНИЯ !!! .. тренируйте свое Чувство Юмора !!!!
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29.11.2021 20:43 Відповісти
Бог в помощь
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29.11.2021 15:07 Відповісти
А вот это уже интересно.
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29.11.2021 15:09 Відповісти
Я обэтом говорил еще месяц назад, когда закончат Вагнергейт примутся за склады...тема очень интересная...,искать надо тех Бошировых Петровыхъ...кого наградил Путлер через неделю 2 после взрывов...
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29.11.2021 15:14 Відповісти
Обычно Путлер награждает медалькой "за заслуги перед атечиством."..,так было с убийцами Литвиненко,Ковтуном и Луговым...
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29.11.2021 15:25 Відповісти
Поки високооплачувана українська прокуратура роками проводить експертизи, міжнародні розслідувачі назовуть винних.
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29.11.2021 15:30 Відповісти
Нету у вас методов против Кости Сапрыкина гражданин Жеглов... :D https://youtu.be/w_wopnTZT4s
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29.11.2021 15:34 Відповісти
Буду ржать, если в результате расследования выйдут на Зеленского
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29.11.2021 15:42 Відповісти
ЗЕ тогда еще член на рояле тренировал и в Москве кацапов развлекал.

А вот на кого-то из его теперешнего окружения выйти могут.
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29.11.2021 16:38 Відповісти
Аслунд: Автор книги "Американская клептократия" отмечает, что Коломойский был главным спонсором Зеленского. Это объясняет, почему до сих пор нет уголовного дела

В своей книге "Американская клептократия" журналист-расследователь Кейси Мишель рассказывает о двух "великих клептократах мира" - сыне диктатора и узурпатора Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгеме Обианге Манге и украинском бизнесмене Игоре Коломойском. Об этом в статье для Just Security написал шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

https://gordonua.com/news/politics/aslund-avtor-knigi-amerikanskaya-kleptokratiya-otmechaet-chto-kolomoyskiy-byl-glavnym-sponsorom-zelenskogo-eto-obyasnyaet-pochemu-do-stih-por-net-ugolovnogo-dela-1583700.html
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29.11.2021 15:43 Відповісти
Народ тут не чего спорить,кто сейчас начнет дико верещать на всех телеканалах тот и виноват.
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29.11.2021 15:55 Відповісти
Давай, Грозев.. наши импотенты ни на что не способны. Да простит меня Господь!
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29.11.2021 17:36 Відповісти
Порошенко сам лично все склады взрывал))) шо вы пАнимаете))) наш мудрый нарит так решил)))
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29.11.2021 17:51 Відповісти
Зачем лично взрывать то?
Порошенко перед уходом на пенсию наградил званием Шевцова, при котором взорвали крупнейшие склады боеприпасов.
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29.11.2021 18:09 Відповісти
Хомчак дал команду на прорыв по укрепленному коридору а сам уехал в конец колонны, потом бросил в лесу раненых и журналистов, и глчью с единственным тепловизором свалил с охраной. А утром выехал на новой машине через российские блокпосты там где не готовили коридор-ловушку. Его промустили без проблем. И что же? - ЗЕля его назначил целым начальником генштаба!
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30.11.2021 09:27 Відповісти
Это я про Иловайск. К стати который так и не расследовали как обещал ЗЕ. Естественно, ведь его кукловод повел туда добробаты чтоб отжать у Азметова Зугрэзскую ТЭЦ. Чисто стратегически в тот момент поход в Иловайск был нафиг никому не нужен
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30.11.2021 09:29 Відповісти
Грозев, удачи!
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29.11.2021 18:06 Відповісти
Ще пара цвяхів в домовину Зелебобам які кричали що це все порох
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30.11.2021 09:23 Відповісти
 
 