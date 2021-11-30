РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15199 посетителей онлайн
Новости Общество
3526 17
карантин (15793) Польша (2754) путешествие (74) COVID-19 (17504) коронавирус (16340) локдаун (294)

Из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" Польша готовит дополнительные карантинные ограничения

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" Польша готовит дополнительные карантинные ограничения
Фото: Омікрон

Правительство Польши решило прибегнуть к новым эпидемическим ограничениям в связи с распространением штамма "Омикрон".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Gazeta.pl, министр здравоохранения Адам Нидзельский заявил 29 ноября, что новый вариант коронавируса – омикрон – "меняет правила игры". Его обнаружили в соседней Германии, что заставило польское правительство серьезно задуматься об усилении эпидемических ограничений.

Глава польского Минздрава сообщил, что правительство вводит "ограничительный пакет предупреждений". Первая часть этого пакета касается закрытия границ с рядом африканских стран – Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией, Эсватини и Южноафриканской республикой. Полеты туда запрещены.

Людям, которые будут возвращаться из этих стран, придется пройти 14-дневный карантин, одного теста на коронавирус недостаточно. Относительно тех, кто едет в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны пройти двухнедельный карантин, а затем продемонстрировать негативный результат ПЦР, сделанный на восьмой день после пересечения границы.

Читайте также: Ревакцинация - единственная надежная защита от штамма "Омикрон", - ведущий инфекционист США Фаучи

Недзельский также рассказал о новых правилах, которые будут действовать с 1 по 17 декабря. Загруженность ресторанов, кинотеатров и других заведений сокращают вдвое. Рекомендуется также ограничить участие в религиозных мероприятиях: свадьбах и причастиях. В частных торжествах может брать максимум 100 человек, а в спортивных мероприятиях за пределами спортивных сооружений – 200 человек. Но людей, имеющих сертификат о вакцинации, эти ограничения не касаются.

"Следующая волна, которая может быть связана с вариантом омикрон, должна начаться не с уровня 20 тысяч до нескольких тысяч инфекций, а с низшего уровня, что важно с точки зрения инфраструктуры больницы. Мы снижаем ограничения с 75 до 50 процентов наполнения гастрономии, культуры, церквей, спортивных сооружений. Вакцинированные люди не будут включены в эти ограничения", - объяснил Недзельский.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+5
Маю надію, що саме з Польщі або з України почнеться звільнення Світу від пандемійної диктатури.
показать весь комментарий
29.11.2021 18:41
+5
А самое интересное, что через месяц-два никаких омикронов в Африке не будет, как и прошлогодней юарской дельты, а вот в Европе и Америке "спасатели" будут тельняшку рвать как башенные.
показать весь комментарий
29.11.2021 18:53
+4
Так ведь уже пояснили - нюх не пропадает, вкус тоже, течение лёгкое , один симптом только - усталость . И такой хороший вирус может полностью вытеснить дельту . Таки его наоборот нужно распространять
показать весь комментарий
29.11.2021 19:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маю надію, що саме з Польщі або з України почнеться звільнення Світу від пандемійної диктатури.
показать весь комментарий
29.11.2021 18:41 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2021 18:51 Ответить
Шансів мало.... Ці хлопці дуже хитрі, ми навіть не знаємо як вони засівають ту заразу. Керівництво країни у них в руках, ніяких розслідувань такого роду не буде.
показать весь комментарий
29.11.2021 23:31 Ответить
Да подождите вы, может он не опаснее Дельты
показать весь комментарий
29.11.2021 18:46 Ответить
Так ведь уже пояснили - нюх не пропадает, вкус тоже, течение лёгкое , один симптом только - усталость . И такой хороший вирус может полностью вытеснить дельту . Таки его наоборот нужно распространять
показать весь комментарий
29.11.2021 19:04 Ответить
Уже сказали, что он менее патогенный. Так и должно быть - естественный отбор требует, чтобы вирус становился менее смертельным для носителя
показать весь комментарий
30.11.2021 00:30 Ответить
Цим всім комерсантам - невігласам - медичним узурпаторам корисно знати, що в грецькому алфавіті після букви Омікрон йде буква Пі.
показать весь комментарий
29.11.2021 18:52 Ответить
Они ведь пояснили , что могут пропустить буквы из толерантности и желания не обидеть кого . Таки Надежда на Пи может не оправдаться
показать весь комментарий
29.11.2021 19:08 Ответить
Пі їм прийде полюбому. Світ довго розбирається, але як тільки хоч одна країна розбереться, відразу впаде їхня пандемія , як картковий будиночок.
показать весь комментарий
29.11.2021 19:25 Ответить
До первого декабря примут закон ВОЗ о Пандемическое режиме . Любую страну не идущую в русле новых веяний просто изолируют - полностью прекратят любое сообщение- понимаете что это значит для любой кроме КНДР. Япония только заикнулась о том ,что вируса у них уже нет , ей намекнули- 160 млн.на островах без собственных ресурсов могут быть отрезаны от судоходства . Этого хватило для понимания своей оплошности и - вы нас не так поняли
показать весь комментарий
29.11.2021 19:44 Ответить
І в Китаї нема. На весь Китай показують за місяць 1700 заражень і жодного трупа. Пандемія звідтам втікла. Але невдовзі прийде Пі тому всьому розводняку.
показать весь комментарий
29.11.2021 20:18 Ответить
Китай и так в авангарде "правильного" движения ; социальный рейтинг, цифровой юань, очень специфическое население переживающее за страну больше чем за семью. Нет необходимости их кошмарить они уже подготовлены к светлому будущему.
показать весь комментарий
29.11.2021 20:42 Ответить
Звідки ця інформація ?
показать весь комментарий
30.11.2021 01:53 Ответить
Про , что именно ? Про симптомы это юаровские медики писали - у всех 20 -ти пока выявленных с этим омикроном одно и тоже течение болезни . Про Китай это вроде всем известно ,просто внимание не обращают . Да, ЮАР овский Минздрав вообще в шоке от того как это преподносят
показать весь комментарий
30.11.2021 09:43 Ответить
А самое интересное, что через месяц-два никаких омикронов в Африке не будет, как и прошлогодней юарской дельты, а вот в Европе и Америке "спасатели" будут тельняшку рвать как башенные.
показать весь комментарий
29.11.2021 18:53 Ответить
по Омикрону ...

ВОЗ предостерегает от омикрона, а Южная Африка успокаивает. «Легкие симптомы»

Omikron был впервые обнаружен в Республике Южной Африки. Исследователи отмечают, что из-за своей структуры этот вариант коронавируса может быть более заразным, чем дельта-вариант, но они добавляют, что для оценки ситуации требуется больше времени. С другой стороны, из Южной Африки поступает обнадеживающая информация - местные врачи говорят, что течение COVID-19 у людей, инфицированных омикроном, было легким. Доктор Кутзи, президент Ассоциации врачей Претории, цитируемый в ежедневной газете La Repubblica, рассказал об обстоятельствах открытия нового варианта коронавируса и о том, как выглядело течение болезни у первого пациента, у которого был диагностирован этот вариант. - В середине ноября пришел 33-летний мужчина. По ее словам, у него были легкие симптомы, но отличающиеся от того, что я видела до сих пор.
показать весь комментарий
29.11.2021 21:01 Ответить
Интересно а у кого то есть друзяки из скорой помощи ?или с Пульмонологии или интенсивной терапии?
показать весь комментарий
30.11.2021 00:34 Ответить
 
 