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Через новий штам коронавірусу "Омікрон" Польща готує додаткові карантинні обмеження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через новий штам коронавірусу "Омікрон" Польща готує додаткові карантинні обмеження
Фото: Омікрон

Уряд Польщі вирішив вдатися до нових епідемічних обмежень у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Gazeta.pl, міністр охорони здоров'я Адам Нідзельський заявив 29 листопада, що новий варіант коронавірусу - омікрон - "змінює правила гри". Його виявили в сусідній Німеччині, що й змусило польський уряд серйозно задуматися про посилення епідемічних обмежень.

Очільник польського МОЗ повідомив, що уряд запроваджує "обмежувальний пакет попереджень". Перша частина цього пакету стосується закриття кордонів із рядом африканських країн - Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією, Есватіні та Південноафриканською республікою. Польоти туди заборонено.

Людям, які повертатимуться з цих країн, доведеться пройти 14-денний карантин, самого лише тесту на коронавірус недостатньо. Щодо тих, хто їдуть до Польщі з-за меж Шенгенської зони, мають пройти двотижневий карантин, а потім продемонструвати негативний результат ПЛР, зроблений на восьмий день після перетину кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки що немає даних, що "Омікрон" знижує ефективність вакцини. Щеплюйтеся, щоб захиститися від штаму "Дельта", який нікуди не зник, - Радуцький

Недзельський також розповів про нові правила, що діятимуть з 1 по 17 грудня. Завантаженість ресторанів, кінотеатрів та інших закладів скорочують вдвічі. Рекомендовано також обмежити участь релігійних заходах: весіллях та причастях. В приватних урочистостях може брати максимум 100 осіб, а у спортивних заходах за межами спортивних споруд - 200 осіб. Але людей, що мають сертифікат про вакцинацію ці обмеження не стосуються.

"Наступна хвиля, яка може бути пов’язана з варіантом омікрон, має розпочатися не з рівня 20 тисяч до кількох тисяч інфекцій, а з нижчого рівня, що важливо з точки зору інфраструктури лікарні. Ми знижуємо обмеження з 75 відсотків до 50 відсотків наповнення гастрономії, культури, церков, спортивних споруд. Вакциновані люди не будуть включені до цих обмежень", - пояснив Недзельський.

Також читайте: Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ

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Топ коментарі
+5
Маю надію, що саме з Польщі або з України почнеться звільнення Світу від пандемійної диктатури.
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29.11.2021 18:41
+5
А самое интересное, что через месяц-два никаких омикронов в Африке не будет, как и прошлогодней юарской дельты, а вот в Европе и Америке "спасатели" будут тельняшку рвать как башенные.
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29.11.2021 18:53
+4
Так ведь уже пояснили - нюх не пропадает, вкус тоже, течение лёгкое , один симптом только - усталость . И такой хороший вирус может полностью вытеснить дельту . Таки его наоборот нужно распространять
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29.11.2021 19:04
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Маю надію, що саме з Польщі або з України почнеться звільнення Світу від пандемійної диктатури.
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29.11.2021 18:41 Відповісти
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29.11.2021 18:51 Відповісти
Шансів мало.... Ці хлопці дуже хитрі, ми навіть не знаємо як вони засівають ту заразу. Керівництво країни у них в руках, ніяких розслідувань такого роду не буде.
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29.11.2021 23:31 Відповісти
Да подождите вы, может он не опаснее Дельты
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29.11.2021 18:46 Відповісти
Так ведь уже пояснили - нюх не пропадает, вкус тоже, течение лёгкое , один симптом только - усталость . И такой хороший вирус может полностью вытеснить дельту . Таки его наоборот нужно распространять
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29.11.2021 19:04 Відповісти
Уже сказали, что он менее патогенный. Так и должно быть - естественный отбор требует, чтобы вирус становился менее смертельным для носителя
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30.11.2021 00:30 Відповісти
Цим всім комерсантам - невігласам - медичним узурпаторам корисно знати, що в грецькому алфавіті після букви Омікрон йде буква Пі.
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29.11.2021 18:52 Відповісти
Они ведь пояснили , что могут пропустить буквы из толерантности и желания не обидеть кого . Таки Надежда на Пи может не оправдаться
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29.11.2021 19:08 Відповісти
Пі їм прийде полюбому. Світ довго розбирається, але як тільки хоч одна країна розбереться, відразу впаде їхня пандемія , як картковий будиночок.
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29.11.2021 19:25 Відповісти
До первого декабря примут закон ВОЗ о Пандемическое режиме . Любую страну не идущую в русле новых веяний просто изолируют - полностью прекратят любое сообщение- понимаете что это значит для любой кроме КНДР. Япония только заикнулась о том ,что вируса у них уже нет , ей намекнули- 160 млн.на островах без собственных ресурсов могут быть отрезаны от судоходства . Этого хватило для понимания своей оплошности и - вы нас не так поняли
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29.11.2021 19:44 Відповісти
І в Китаї нема. На весь Китай показують за місяць 1700 заражень і жодного трупа. Пандемія звідтам втікла. Але невдовзі прийде Пі тому всьому розводняку.
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29.11.2021 20:18 Відповісти
Китай и так в авангарде "правильного" движения ; социальный рейтинг, цифровой юань, очень специфическое население переживающее за страну больше чем за семью. Нет необходимости их кошмарить они уже подготовлены к светлому будущему.
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29.11.2021 20:42 Відповісти
Звідки ця інформація ?
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30.11.2021 01:53 Відповісти
Про , что именно ? Про симптомы это юаровские медики писали - у всех 20 -ти пока выявленных с этим омикроном одно и тоже течение болезни . Про Китай это вроде всем известно ,просто внимание не обращают . Да, ЮАР овский Минздрав вообще в шоке от того как это преподносят
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30.11.2021 09:43 Відповісти
А самое интересное, что через месяц-два никаких омикронов в Африке не будет, как и прошлогодней юарской дельты, а вот в Европе и Америке "спасатели" будут тельняшку рвать как башенные.
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29.11.2021 18:53 Відповісти
по Омикрону ...

ВОЗ предостерегает от омикрона, а Южная Африка успокаивает. «Легкие симптомы»

Omikron был впервые обнаружен в Республике Южной Африки. Исследователи отмечают, что из-за своей структуры этот вариант коронавируса может быть более заразным, чем дельта-вариант, но они добавляют, что для оценки ситуации требуется больше времени. С другой стороны, из Южной Африки поступает обнадеживающая информация - местные врачи говорят, что течение COVID-19 у людей, инфицированных омикроном, было легким. Доктор Кутзи, президент Ассоциации врачей Претории, цитируемый в ежедневной газете La Repubblica, рассказал об обстоятельствах открытия нового варианта коронавируса и о том, как выглядело течение болезни у первого пациента, у которого был диагностирован этот вариант. - В середине ноября пришел 33-летний мужчина. По ее словам, у него были легкие симптомы, но отличающиеся от того, что я видела до сих пор.
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29.11.2021 21:01 Відповісти
Интересно а у кого то есть друзяки из скорой помощи ?или с Пульмонологии или интенсивной терапии?
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30.11.2021 00:34 Відповісти
 
 