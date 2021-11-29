Гетманцев не знает, сколько голосов "слуги" дадут за "ресурсный" законопроект
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Слуги народа, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев не может озвучить, сколько голосов отдаст его фракция за "ресурсный" законопроект 5600.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.
Гетманцев подчеркнул, что даже если бы мог назвать количество депутатов, которые поддержат документ, не сделал бы этого, потому что до сих пор продолжаются консультации.
"Этот законопроект фактически стал краеугольным камнем в борьбе, которую ведет команда президента с олигархической системой экономики. Консультации вызваны тем, что сверхбольшой бизнес не теряет надежду "сбить" его в зале, проводятся консультации с народными депутатами, в том числе и с нашей фракции. Но мы убеждены в том, что все сознательные депутаты, заботящиеся о будущем нашей страны, поддерживают этот законопроект", - отметил нардеп.
Он считает, что в Верховной Раде будет много "желающих присоединиться к голосованию, кроме "слуг"".
Глава финансового комитета напомнил, что парламент должен завтра рассмотреть этот законопроект в сессионном зале.
Пожалуйста, подождите...
Вообще , на пора ли провести законы ответственности за такие руления?
Редкая вражина !
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.