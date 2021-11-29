Гетманцев не знає, скільки голосів "слуги" дадуть за "ресурсний" законопроєкт

Народний депутат Слуги народу, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев не може озвучити, скільки голосів віддасть його фракція за "ресурсний" законопроєкт 5600.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.

Гетманцев наголосив, що навіть якби міг назвати кількість депутатів, які підтримають документ, не зробив би цього, тому що досі тривають консультації.

"Цей законопроєкт фактично став "наріжним каменем" у боротьбі, яку веде команда президента з олігархічною системою економіки. Консультації викликані тим, що надвеликий бізнес не втрачає надію "збити" його в залі, проводяться консультації з народними депутатами, в тому числі і з нашої фракції. Але ми переконані в тому, що усі свідомі депутати, які дбають про майбутнє нашої країни, підтримують цей законопроєкт", - зазначив нардеп.

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Він вважає, у Верховній Раді буде багато "охочих долучитися до голосування, окрім "слуг"".

Голова фінансового комітету нагадав, що парламент має завтра розглянути цей законопроєкт у сесійній залі.