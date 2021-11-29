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Новини Політика України
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ВР (8166) законопроєкт (1048) Гетманцев (317)

Гетманцев не знає, скільки голосів "слуги" дадуть за "ресурсний" законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гетманцев не знає, скільки голосів "слуги" дадуть за "ресурсний" законопроєкт

Народний депутат Слуги народу, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев не може озвучити, скільки голосів віддасть його фракція за "ресурсний" законопроєкт 5600.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.

Гетманцев наголосив, що навіть якби міг назвати кількість депутатів, які підтримають документ, не зробив би цього, тому що досі тривають консультації.

"Цей законопроєкт фактично став "наріжним каменем" у боротьбі, яку веде команда президента з олігархічною системою економіки. Консультації викликані тим, що надвеликий бізнес не втрачає надію "збити" його в залі, проводяться консультації з народними депутатами, в тому числі і з нашої фракції. Але ми переконані в тому, що усі свідомі депутати, які дбають про майбутнє нашої країни, підтримують цей законопроєкт", - зазначив нардеп.

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Він вважає, у Верховній Раді буде багато "охочих долучитися до голосування, окрім "слуг"".

Голова фінансового комітету нагадав, що парламент має завтра розглянути цей законопроєкт у сесійній залі.

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Топ коментарі
+5
Проффесор, по отмыванию бабла, сам переписал всё на мамку, но закрутить гайки хочет другим !
Редкая вражина !
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29.11.2021 20:11
+4
Нардеп Гетманцев записал все имущество и сбережения на мать

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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29.11.2021 20:15
+3
Вам может быть не нужен , а вот для бени это ЗОЛОТАЯ КАРТА .
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29.11.2021 20:07
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Без ахмєтовської частки парті СН не голосується ?
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29.11.2021 20:04 Відповісти
горіли дупи палааааали -співає десь зараз бувша голова НБУ
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29.11.2021 22:28 Відповісти
Ничего клоун не знает, зачем он ваще нужен такой шут гороховый. Доколе терпеть зебилов будем. Укры мы или не укры. Новый год надо возле йолки встречать...
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29.11.2021 20:05 Відповісти
Вам может быть не нужен , а вот для бени это ЗОЛОТАЯ КАРТА .
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29.11.2021 20:07 Відповісти
Гетьманцев скоро свалит из партии слуг - НАРУЛИЛ ужев экономике,
Вообще , на пора ли провести законы ответственности за такие руления?
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29.11.2021 20:06 Відповісти
Проффесор, по отмыванию бабла, сам переписал всё на мамку, но закрутить гайки хочет другим !
Редкая вражина !
показати весь коментар
29.11.2021 20:11 Відповісти
Нардеп Гетманцев записал все имущество и сбережения на мать

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
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29.11.2021 20:15 Відповісти
Все просто: мама любит Данилу
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29.11.2021 20:21 Відповісти
а шо оно кроме своего кармана вообще знает?
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29.11.2021 20:25 Відповісти
А ,що ти знаешь ***** очката га?
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29.11.2021 20:25 Відповісти
Вот тобі і розпіарена монобільшість, голоси бач підшукують!
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29.11.2021 20:41 Відповісти
А вы знаете ,как отмазывают трухина с дтп-это его китайцы подставили,так как оно "січ"национализировало ...а когда ,после дтп,с трухина не сняли неприкосновенность (которой уже типа давно нет у депутатов),то они подали в суд на четыре ярда -а теперь не все пенсий из за этого дождутся )
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29.11.2021 21:31 Відповісти
Пусть лучше узнаёт сколько лет отсидки даст ему украинский народ.
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29.11.2021 21:36 Відповісти
ну прямо жаргон наперсточников с базара "ресурсный законопроект", не хватает еще фени типа "Экономика", "ввп", "инвестиции" .
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29.11.2021 22:41 Відповісти
Уже по-барабану найдете вы голоса или нет...
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30.11.2021 01:16 Відповісти
 
 