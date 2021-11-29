Гетманцев не знає, скільки голосів "слуги" дадуть за "ресурсний" законопроєкт
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Народний депутат Слуги народу, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев не може озвучити, скільки голосів віддасть його фракція за "ресурсний" законопроєкт 5600.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в понеділок.
Гетманцев наголосив, що навіть якби міг назвати кількість депутатів, які підтримають документ, не зробив би цього, тому що досі тривають консультації.
"Цей законопроєкт фактично став "наріжним каменем" у боротьбі, яку веде команда президента з олігархічною системою економіки. Консультації викликані тим, що надвеликий бізнес не втрачає надію "збити" його в залі, проводяться консультації з народними депутатами, в тому числі і з нашої фракції. Але ми переконані в тому, що усі свідомі депутати, які дбають про майбутнє нашої країни, підтримують цей законопроєкт", - зазначив нардеп.
Він вважає, у Верховній Раді буде багато "охочих долучитися до голосування, окрім "слуг"".
Голова фінансового комітету нагадав, що парламент має завтра розглянути цей законопроєкт у сесійній залі.
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Вообще , на пора ли провести законы ответственности за такие руления?
Редкая вражина !
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.+
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.