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179 населенных пунктов в 8 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

179 населенных пунктов в 8 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за сильного ветра обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях (Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6)", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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