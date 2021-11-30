179 населених пунктів у 8 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через сильний вітер знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7 год. 30 листопада в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях (Чернігівська – 49, Донецька – 36, Київська – 29, Полтавська – 24, Житомирська – 15, Сумська – 13, Волинська – 7 та Луганська – 6)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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