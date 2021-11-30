Украинские ИТ-компании - за налог на выведенный капитал в Дія Сіті

Эксперты Общественного союза "Харьковский IT Кластер" выступили с заявлением о поддержке идеи введения налога на выведенный капитал (НнВК) в рамках инициативы Дія Сіті.

Соответствующая позиция объединения была опубликована на его официальном сайте.

"По мнению экспертов Kharkiv IT Cluster, НнВК будет поощрять компании и частных лиц к инвестированию в экономику Украины. Более того, введение НнВК в Украине с момента начала мировой пандемии в 2020 году подтолкнет к развитию украинскую экономику", - говорится в сообщении.

Представители общественного союза убеждены, что экономика Украины сегодня нуждается в новых решениях, которые станут двигателем позитивной динамики развития.

Kharkiv IT Cluster предлагает постепенно имплементировать НнВК в отдельных секторах украинской экономики с самым скрытым инвестиционным потенциалом, в частности в ІТ. По их мнению, это наименее урегулированная отрасль. Вместе с тем, новые налоговые нормы несут здесь не только малейшие риски, но и наибольшие перспективы.

В то же время представители сообщества отмечают, что введение НнВК потребует усовершенствования и упрощения налогового администрирования, а также запуска пилотных проектов. Последние покажут узкие места внедрения НнВК и подскажут пути их решения.

Напомним, что недавно Украина подписала Меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом. Согласно ему, власти пообещали не заменять налог на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выведенный капитал. Вместе с этим Министерство цифровой трансформации Украины со следующего года планирует запустить благоприятный для ІТ специальный правовой режим Дія Сіті. Налоговый законопроект №5376 предлагает резидентам Дія City возможность выбирать корпоративный налог: налог на прибыль в размере 18% или НнВК по ставке 9%.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, ранее заявлял, что наличие большого количества квалифицированных кадров, мощная инженерная школа, высокая репутация украинских IT-специалистов, государственные стимулы, оказываемые Дія Сіті, позволят Украине стать одним из крупнейших мировых IT-хабов.