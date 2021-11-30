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Українські ІТ-компанії - за податок на виведений капітал у Дія Сіті

Новини Цензор.НЕТ Економіка Технології

Українські ІТ-компанії - за податок на виведений капітал у Дія Сіті

Експерти Громадської спілки "Харківський IT Кластер" виступили із заявою про підтримку ідеї запровадження податку на виведений капітал (ПнВК) в рамках ініціативи Дія Сіті.

Відповідна позиція об’єднання опублікована на його офіційному сайті.

"На думку експертів Kharkiv IT Cluster, ПнВК буде заохочувати компанії та приватних осіб до інвестування в економіку України. Більш того, запровадження ПнВК в Україні після початку світової пандемії у 2020 році підштовхне до розвитку українську економіку", - говориться в заяві.

Представники громадської спілки переконані, що економіка України сьогодні потребує нових рішень, які стануть рушієм позитивної динаміки розвитку.

Kharkiv IT Cluster пропонує поступово імплементувати ПнВК в окремих секторах української економіки з найбільшим прихованим інвестиційним потенціалом, зокрема у ІТ. На їхню думку, це найменш зарегульована галузь. Разом з тим, нові податкові норми несуть тут не тільки найменші ризики, але ще й найбільші перспективи.

Водночас представники спільноти зауважують, що запровадження ПнВК потребуватиме вдосконалення та спрощення податкового адміністрування, а також запуску пілотних проєктів. Останні покажуть вузькі місця впровадження ПнВК та підкажуть шляхи їх вирішення.

Нагадаємо, що нещодавно Україна підписала Меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом. Згідно з ним, влада пообіцяла не замінювати податок на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал. Разом з цим, Міністерство цифрової трансформації України з наступного року планує запустити сприятливий для ІТ спеціальний правовий режим Дія Сіті. Податковий законопроєкт №5376 пропонує резидентам Дія City можливість обирати корпоративний податок: податок на прибуток у розмірі 18% або ПнВК за ставкою 9%.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, раніше заявляв, що наявність великої кількості кваліфікованих кадрів, потужна інженерна школа, висока репутація українських IT-спеціалістів, державні стимули, які надає Дія Сіті, дозволять Україні стати одним з найбільших світових IT-хабів.
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а баба яга против
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30.11.2021 10:35 Відповісти
Кто бы что не говорил, что Федоров наверно лучший министр от ЗЕ
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30.11.2021 10:35 Відповісти
Якщо портал Дія це великий успіх міністерства і Федорова зокрема, то Дія Сіті це непорозуміння яке не має відношення до міністерства цифрової трансформації. Незрозуміло чому Федоров її лобіює - це більше питання фіскалів
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30.11.2021 14:20 Відповісти
Тримайте карман ширше. Гетьманцев скаже, що МВФ проти, та й на тому закінчиться той ПнВК.
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30.11.2021 11:11 Відповісти
Айтишникам хотят изменить правила налогообложения в Украине. Вы сначала предоставьте им возможность работать нормально, а уже потом требуйте от них.
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30.11.2021 11:13 Відповісти
Атишникам как-то *****. Нету способа заставить их платить корпоративный налог. Все, на что можно рассчитывать - налог с ФОПов.

Проще иметь компанию в нормальной юрисдикции и "нанимать" персонал в Украине, чем решать какие-то нелепые вопросы в олигархической Украине.

Украина получает экспортную выручку в виде расходов ацтишников в Украине, а владельцы компаний избегают приглашений "на разговор, что-бы порешать вопросы".

Все законно и удобно.
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30.11.2021 11:37 Відповісти
В точку.
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30.11.2021 23:23 Відповісти
Нью- Васюки по модному, молодёжному. Минцифры снизит налоги😂
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30.11.2021 14:42 Відповісти
 
 