Українські ІТ-компанії - за податок на виведений капітал у Дія Сіті

Експерти Громадської спілки "Харківський IT Кластер" виступили із заявою про підтримку ідеї запровадження податку на виведений капітал (ПнВК) в рамках ініціативи Дія Сіті.

Відповідна позиція об’єднання опублікована на його офіційному сайті.

"На думку експертів Kharkiv IT Cluster, ПнВК буде заохочувати компанії та приватних осіб до інвестування в економіку України. Більш того, запровадження ПнВК в Україні після початку світової пандемії у 2020 році підштовхне до розвитку українську економіку", - говориться в заяві.

Представники громадської спілки переконані, що економіка України сьогодні потребує нових рішень, які стануть рушієм позитивної динаміки розвитку.

Kharkiv IT Cluster пропонує поступово імплементувати ПнВК в окремих секторах української економіки з найбільшим прихованим інвестиційним потенціалом, зокрема у ІТ. На їхню думку, це найменш зарегульована галузь. Разом з тим, нові податкові норми несуть тут не тільки найменші ризики, але ще й найбільші перспективи.

Водночас представники спільноти зауважують, що запровадження ПнВК потребуватиме вдосконалення та спрощення податкового адміністрування, а також запуску пілотних проєктів. Останні покажуть вузькі місця впровадження ПнВК та підкажуть шляхи їх вирішення.

Нагадаємо, що нещодавно Україна підписала Меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом. Згідно з ним, влада пообіцяла не замінювати податок на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал. Разом з цим, Міністерство цифрової трансформації України з наступного року планує запустити сприятливий для ІТ спеціальний правовий режим Дія Сіті. Податковий законопроєкт №5376 пропонує резидентам Дія City можливість обирати корпоративний податок: податок на прибуток у розмірі 18% або ПнВК за ставкою 9%.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, раніше заявляв, що наявність великої кількості кваліфікованих кадрів, потужна інженерна школа, висока репутація українських IT-спеціалістів, державні стимули, які надає Дія Сіті, дозволять Україні стати одним з найбільших світових IT-хабів.