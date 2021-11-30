Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада Украины приняла промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Промежуточный отчет Комиссии принят к сведению. Отчет будет направлен в Офис Генерального прокурора, СБУ, ДБР для рассмотрения в пределах компетенции и в рамках необходимого реагирования. Просьба к Офису Генерального прокурора взять этот вопрос на отдельный контроль, как об этом отмечалось в отчете", - сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.
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