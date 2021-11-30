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Новости Политика Украины
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Рада приняла промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла промежуточный отчет ВСК по

Верховная Рада Украины приняла промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Промежуточный отчет Комиссии принят к сведению. Отчет будет направлен в Офис Генерального прокурора, СБУ, ДБР для рассмотрения в пределах компетенции и в рамках необходимого реагирования. Просьба к Офису Генерального прокурора взять этот вопрос на отдельный контроль, как об этом отмечалось в отчете", - сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

Рада приняла промежуточный отчет ВСК по вагнеровцам 01

Рада приняла промежуточный отчет ВСК по вагнеровцам 02

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Показова спільна оргія щодо вагнергейту
слуг каломоя - 212 штук
сосен каломоя ( за Майбах ) - 14 штук
повій каломоя ( Довіра ) - 17 штук
друзів каломоя ( партія Родіна ) - 3 штуки
позафракційних повій каломоя - 5 штук
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30.11.2021 11:11
+6
Без проплаченных майбахов и доверяющих этот бред провалился бы, но пока у власти клоуны-наркоманы бред ценится превыше всего.
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30.11.2021 11:08
+6
"Батьківщина" и "Довіра" - с потрохами ПРОДАЛИСЬ Коломойскому.
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30.11.2021 11:12
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Без проплаченных майбахов и доверяющих этот бред провалился бы, но пока у власти клоуны-наркоманы бред ценится превыше всего.
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30.11.2021 11:08 Ответить
Показова спільна оргія щодо вагнергейту
слуг каломоя - 212 штук
сосен каломоя ( за Майбах ) - 14 штук
повій каломоя ( Довіра ) - 17 штук
друзів каломоя ( партія Родіна ) - 3 штуки
позафракційних повій каломоя - 5 штук
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30.11.2021 11:11 Ответить
"Батьківщина" и "Довіра" - с потрохами ПРОДАЛИСЬ Коломойскому.
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30.11.2021 11:12 Ответить
ой, еще и "За майбутнє"
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30.11.2021 11:13 Ответить
Повна назва цієї партії "За майбутнє коломойського". І так було з моменту її заснування.
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30.11.2021 11:21 Ответить
не. Злі язикі кажуть, що продалися Рахметову
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30.11.2021 18:14 Ответить
Рафик ни ф чём не финофат! Зе_Ермак типа не при делах.
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30.11.2021 11:13 Ответить
зе-банду излечит только метод незабвенного Чарльза Линча
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30.11.2021 11:19 Ответить
Не рада, а коалиция ублюдков из СН+БЮТ+околотки Коломоя.
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30.11.2021 11:21 Ответить
от "промежность"...
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30.11.2021 11:22 Ответить
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30.11.2021 11:23 Ответить
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе." (с)
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30.11.2021 12:56 Ответить
И кто теперь скажет, что Жулька и её сподвижники ("Батькивщина") не агенты конторы ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты?
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30.11.2021 15:25 Ответить
 
 