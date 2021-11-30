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Новини Політика України
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ВР (11722) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1473)

Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо

Верховна Рада України ухвалила проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами голосування проэкт Постанови прийнято 251 голосом в цілому.

"Проміжний звіт Комісії взято до відома. Звіт буде направлено до Офісу Генерального прокурора, СБУ, ДБР для розгляду в межах компетенції та в межах необхідного реагування. Прохання Офісу Генерального прокурора взяти це питання на окремий контроль, як про це зазначалося в звіті", - сказав спікер Ради Руслан Стефанчук.

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Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо вагнерівців 01
Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо вагнерівців 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Показова спільна оргія щодо вагнергейту
слуг каломоя - 212 штук
сосен каломоя ( за Майбах ) - 14 штук
повій каломоя ( Довіра ) - 17 штук
друзів каломоя ( партія Родіна ) - 3 штуки
позафракційних повій каломоя - 5 штук
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30.11.2021 11:11
+6
Без проплаченных майбахов и доверяющих этот бред провалился бы, но пока у власти клоуны-наркоманы бред ценится превыше всего.
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30.11.2021 11:08
+6
"Батьківщина" и "Довіра" - с потрохами ПРОДАЛИСЬ Коломойскому.
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30.11.2021 11:12
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Без проплаченных майбахов и доверяющих этот бред провалился бы, но пока у власти клоуны-наркоманы бред ценится превыше всего.
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30.11.2021 11:08 Відповісти
Показова спільна оргія щодо вагнергейту
слуг каломоя - 212 штук
сосен каломоя ( за Майбах ) - 14 штук
повій каломоя ( Довіра ) - 17 штук
друзів каломоя ( партія Родіна ) - 3 штуки
позафракційних повій каломоя - 5 штук
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30.11.2021 11:11 Відповісти
"Батьківщина" и "Довіра" - с потрохами ПРОДАЛИСЬ Коломойскому.
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30.11.2021 11:12 Відповісти
ой, еще и "За майбутнє"
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30.11.2021 11:13 Відповісти
Повна назва цієї партії "За майбутнє коломойського". І так було з моменту її заснування.
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30.11.2021 11:21 Відповісти
не. Злі язикі кажуть, що продалися Рахметову
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30.11.2021 18:14 Відповісти
Рафик ни ф чём не финофат! Зе_Ермак типа не при делах.
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30.11.2021 11:13 Відповісти
зе-банду излечит только метод незабвенного Чарльза Линча
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30.11.2021 11:19 Відповісти
Не рада, а коалиция ублюдков из СН+БЮТ+околотки Коломоя.
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30.11.2021 11:21 Відповісти
от "промежность"...
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30.11.2021 11:22 Відповісти
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30.11.2021 11:23 Відповісти
"Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе." (с)
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30.11.2021 12:56 Відповісти
И кто теперь скажет, что Жулька и её сподвижники ("Батькивщина") не агенты конторы ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты?
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30.11.2021 15:25 Відповісти
 
 