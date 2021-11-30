Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців"
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Верховна Рада України ухвалила проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами голосування проэкт Постанови прийнято 251 голосом в цілому.
"Проміжний звіт Комісії взято до відома. Звіт буде направлено до Офісу Генерального прокурора, СБУ, ДБР для розгляду в межах компетенції та в межах необхідного реагування. Прохання Офісу Генерального прокурора взяти це питання на окремий контроль, як про це зазначалося в звіті", - сказав спікер Ради Руслан Стефанчук.
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