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Новости Политика Украины
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"Голос" выступает против закона о столице от "слуг народа", - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Голос" выступила против закона о столице, который хочет принять "Слуга народа".

Об этом сообщила лидер "Голоса" Кира Рудик на своей странице в Facebook., информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с Виталием Кличко она заявила, что закон о столице является инструментом политического давления.

"Партия "Голос" системно выступает против этого законопроекта, мы считаем, что его принятие не улучшит жизнь киевлян, а заблокирует работу в столице. Пока этот законопроект является средством политического давления, а не попыткой решить неотложные вопросы децентрализации", - написала Рудик.

В ходе встречи также обсудили создание профессиональной ВСК по делу "вагнеровцев". Лидер "УДАРа" Виталий Кличко отметил, что украинцы должны узнать правду относительно "вагнеровцев".

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Автор: Наталя Джума
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А торгь уместен?
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30.11.2021 11:56 Ответить
Честность и принципиальность дорого стоят. Теперь к сумме.....
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30.11.2021 12:27 Ответить
Голосу нужно напомнить только одно - техкандидат Притула. Поздно теперь пить "Боржоми"
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30.11.2021 12:04 Ответить
Какого эти селюки сунут свой нос в столицу?
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30.11.2021 12:26 Ответить
А кто не селюк?Озвучь😂🌷
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30.11.2021 12:41 Ответить
Якось так тихо пройшла кричалка під час марафону ЗЕчма "Кличка геть" що це було й чия робота?!? Жодного коментаря...
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30.11.2021 13:27 Ответить
Зачем же "Голос" голосовал совместно с МОНОСБРОДОМ за отставку Разумкова, уж определитесь с кем вы с ЗеБандой?или против неё. "Голос" уже похоронил себя тем голосованием, вы агенты ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты, предатели!
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30.11.2021 15:02 Ответить
 
 