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Новини Політика України
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"Голос" виступає проти закону про столицю від "слуг народу", - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Голос" виступила проти закону про столицю, який хоче ухвалити "Слуга народу".

Про це повідомила лідер "Голосу" Кіра Рудик на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з Віталієм Кличком вона заявила, що закон про столицю є інструментом політичного тиску.

"Партія "Голос" системно виступає проти цього законопроекту, ми вважаємо, що його прийняття не покращить життя киян, а заблокує роботу в столиці. Наразі цей законопроект є засобом політичного тиску, а не спробою вирішити нагальні питання децентралізації", - написала Рудик.

Під час зустрічі також обговорили створення фахової ТСК щодо справи "вагнерівців". Лідер "УДАРу" Віталій Кличко наголосив на тому, що українці мають дізнатися правду щодо "вагнерівців".

Також читайте: ДБР працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди, - нардеп "Голоса" Рудик

Автор: Богдан Гуньковський
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А торгь уместен?
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30.11.2021 11:56 Відповісти
Честность и принципиальность дорого стоят. Теперь к сумме.....
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30.11.2021 12:27 Відповісти
Голосу нужно напомнить только одно - техкандидат Притула. Поздно теперь пить "Боржоми"
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30.11.2021 12:04 Відповісти
Какого эти селюки сунут свой нос в столицу?
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30.11.2021 12:26 Відповісти
А кто не селюк?Озвучь😂🌷
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30.11.2021 12:41 Відповісти
Якось так тихо пройшла кричалка під час марафону ЗЕчма "Кличка геть" що це було й чия робота?!? Жодного коментаря...
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30.11.2021 13:27 Відповісти
Зачем же "Голос" голосовал совместно с МОНОСБРОДОМ за отставку Разумкова, уж определитесь с кем вы с ЗеБандой?или против неё. "Голос" уже похоронил себя тем голосованием, вы агенты ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты, предатели!
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30.11.2021 15:02 Відповісти
 
 