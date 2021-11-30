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"COVID-тысячей" можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить 1 тысячу гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

За эти средства граждане смогут:

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
  • купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сообщила Новикова.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Засуньте її собі в дупу, ЗЕлені ублюдки, разом з вашою злоДІЄЮ.
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30.11.2021 12:43
+11
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30.11.2021 12:45
+8
Дадуть ідіотам зачухану тисячу,а вирвуть 10.
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30.11.2021 12:43
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Дадуть ідіотам зачухану тисячу,а вирвуть 10.
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30.11.2021 12:43 Ответить
вирвуть свободу...
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30.11.2021 13:24 Ответить
Засуньте її собі в дупу, ЗЕлені ублюдки, разом з вашою злоДІЄЮ.
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30.11.2021 12:43 Ответить
Ну вот, а я планировал летом для билетов на поезд использовать. Наверное, придется еще раз вакцинироваться, как раз после предыдущего укалывания год пройдет.
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30.11.2021 12:44 Ответить
Ты не один такой , но помни, они не лохи....
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30.11.2021 12:45 Ответить
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30.11.2021 12:45 Ответить
Так через 4G надо, вот антивакцинаторам без будки-опа.
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30.11.2021 12:47 Ответить
75+ спешите получить "вовыну тысячу" и потратить ее на фитнес или поездку в Оман - Мальдивы. А то можно и не успеть...
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30.11.2021 12:46 Ответить
В Оман и на Мальдивы не получится - только внутри Украины.
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30.11.2021 14:02 Ответить
Винницкие Мальдивы можно посетить.
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30.11.2021 15:41 Ответить

Якого ще покращення вам не вистачає???

Це ж скільки грошей піде до кишені!?! Бабця в селі ту тищу не витратить - гроші повернуться, але зникнуть. А бабця потім дізнається, що у неї абонемент до фітнесклубу, що кілометрів за 300 від її села

Які ж вони жалюгідні!
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30.11.2021 12:46 Ответить
Вже не хочеться цитувати нашого президента але скажу - ідіть в сраку з вашою тисячею!..Спочатку ставили умови що треба мати "дію",що витрачати лишень на фітнес клуби,басейни,а тепер ставите обмеження у часі...Тому повторюю - "ідіть в сраку" і дякуйте,що не посилають куди подальше...ніж срака...
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30.11.2021 12:48 Ответить
Від душі написано.
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01.12.2021 00:23 Ответить
ви так і скажіть "починаємо" "закупівлю голосів молоді до виборів"....

бо вже так і бачу старше покоління (пенсіонерів) яке по селах, райнцентрах ходить по фітнес клубах...

до речі, про фітнес клуби "порадувало"....хоча б телепні там погляньте на ціну абонемента
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30.11.2021 12:53 Ответить
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30.11.2021 13:00 Ответить
буа-га-га-га! ваша тыща сгорает через 4 месяца! очередная шютка от квартала.
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30.11.2021 12:55 Ответить
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30.11.2021 12:56 Ответить
шо они лепят ,у меня тыща за день уходит
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30.11.2021 12:57 Ответить
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30.11.2021 12:58 Ответить
Якщо дуже запрошують прикрасимо ялинку на Майдані,
підтримаємо фінансово залізницю, вип'ємо кави та побажаємо
доброго здоров'я присутнім!
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30.11.2021 13:00 Ответить
Абонемент у спортзал чи фітнес-клуб? За віртуальну тисячу???

Цей спортзал там же знаходиться на Бесарабці де якийсь "недодепутат зелений тіщенко" купував яловичину по 50 гривень?
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30.11.2021 13:02 Ответить
купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
немного подкачавшись съездить в Киев на концерт Вечернего квартала или в Кривой рог и посетить музей Зеленского ( постоять в подъезде родительского дома
так тысячи маловато . давайте еще
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30.11.2021 13:02 Ответить
Жулики уже регистрируют фитнес-клубы. Принесет им пенсионер тысячу, те обналичивают и процент возвращают. Иначе полный возврат государству.
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30.11.2021 13:03 Ответить
Подавитесь вы этой своей тысячей, твари зеленые ,мне от кремлевской плесени ничего не надо.
Руки марать об ваши подачки.
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30.11.2021 13:07 Ответить
Поддержать бизнес, очень нужное и правильное решение. Тем-более такие уязвимые, как театры, кинотеатры и прочие. Ну и бабушки, к примеру, могут оплатить билетик для внучка, чтоб посетил их наконец, засранец)) Так тоже не запрещается. Что плохого то? Разнылись тут как всегда)) Мильён им нужно заплатить за то, что предоставили возможность бесплатно вакцинироваться
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30.11.2021 13:07 Ответить
Не запрещается? Так можно и для подруги, которая не вакцинирована?
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30.11.2021 13:22 Ответить
Можно и для подруги. Это ж, по сути, сертификат- оплатил и "дело с концом" (в случае, с подругой)
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30.11.2021 13:27 Ответить
Ну это Вы так считаете. Или Вы - чиновник, уполномоченный на принятие решений по "1000"?
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30.11.2021 13:36 Ответить
сертификат потому что. Это ж виртуальные деньги. Оплатил билет на такое-то имя от своего имени(своего сертификата) и вся история.
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30.11.2021 13:43 Ответить
Ну что Вы чудите: "Оплатил билет на такое-то имя от своего имени". Использовать могут под свою "Дию". Вы можете подать свое предложение Новиковой, может и послушают.
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30.11.2021 13:58 Ответить
Кричу уж почти целый год, но никто не слушает. Это не вирус , это четко спланированная акция по тотальному уничтожению населения на планете.. Дальше на очереди - нановакцина. Интересно, а на каком этапе Человек поймет что пора кончать с экспериментаторами! И у меня остался только один вопрос на который у меня нет ответа - А что такое пообещали правительствам всех стран Мира заказчики сего действа что они с таким рвением и энтузиазмом взялись за уничтожения собственных народов загоняя одних в могилу а других в рабство!?
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30.11.2021 13:08 Ответить
точка невозврата пройдена дальше хуже...спите дальше...
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30.11.2021 13:26 Ответить
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30.11.2021 14:11 Ответить
Я думаю, расставили своих ублюдков на ключевые должности. Это готовилось много лет.
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30.11.2021 14:40 Ответить
да, вы правы .. в Мире к власти повсеместно пришли леваки дебило-интернационала...нам писта
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30.11.2021 16:15 Ответить
"Я принес посылку, но Вам не отдам..." (с)

Тут дают, тут же забирают

Пиар в стиле клоунов))))
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30.11.2021 13:13 Ответить
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30.11.2021 13:15 Ответить
Штирлиц,вы получили от Юлии Тимошенко 1000 гривен отсоветских сдохших банков в 1991 году?

Герр Мюллер,не получил,заставили писать заявление, а ягражданин РАБссии..
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30.11.2021 13:19 Ответить
Та хай він вдавиться тією 1000. Це мені треба купляти новий смартфон, встановлювати їхню довбану "Дію", для того, щоб поїхати на електричці до фітнес-клубу. До речі, та тисяча з бюджету, тобто і моя також, а вони розкерувалися: туди тисячу, назад тисячу.
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30.11.2021 13:20 Ответить
Прикольно заставляют на ДIю присесть )))
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30.11.2021 13:29 Ответить
Вакцинировать будут ректально.
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30.11.2021 13:34 Ответить
Нехай та тисяча буде слугам на вінки .
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30.11.2021 13:57 Ответить
Всем дадим тысячу гривен.
Но не дадим, а дадим карту.
Но карту тоже не дадим, а нарисуем в приложении.
Но потратить можно не на все, а только на билеты на концерт.
Но не всегда, а только 4 месяца.
Ладно, вообще мы пошутили
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30.11.2021 16:23 Ответить
 
 