"COVID-тысячей" можно будет воспользоваться в течение 4 месяцев, - Минэкономики
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Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить 1 тысячу гривен. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова.
За эти средства граждане смогут:
- купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
- купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
"В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству", - сообщила Новикова.
Топ комментарии
+23 Олександр Деркач a4302971
показать весь комментарий30.11.2021 12:43
+11 Вольный Каменьщик
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+8 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий30.11.2021 12:43
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Пожалуйста, подождите...
Якого ще покращення вам не вистачає???
Це ж скільки грошей піде до кишені!?! Бабця в селі ту тищу не витратить - гроші повернуться, але зникнуть. А бабця потім дізнається, що у неї абонемент до фітнесклубу, що кілометрів за 300 від її села
Які ж вони жалюгідні!
бо вже так і бачу старше покоління (пенсіонерів) яке по селах, райнцентрах ходить по фітнес клубах...
до речі, про фітнес клуби "порадувало"....хоча б телепні там погляньте на ціну абонемента
підтримаємо фінансово залізницю, вип'ємо кави та побажаємо
доброго здоров'я присутнім!
Цей спортзал там же знаходиться на Бесарабці де якийсь "недодепутат зелений тіщенко" купував яловичину по 50 гривень?
посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
немного подкачавшись съездить в Киев на концерт Вечернего квартала или в Кривой рог и посетить музей Зеленского ( постоять в подъезде родительского дома
так тысячи маловато . давайте еще
Руки марать об ваши подачки.
Тут дают, тут же забирают
Пиар в стиле клоунов))))
Герр Мюллер,не получил,заставили писать заявление, а ягражданин РАБссии..
Но не дадим, а дадим карту.
Но карту тоже не дадим, а нарисуем в приложении.
Но потратить можно не на все, а только на билеты на концерт.
Но не всегда, а только 4 месяца.
Ладно, вообще мы пошутили