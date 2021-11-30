"COVID-тысяча" не будет облагаться налогом и влиять на субсидии, - Немчинов
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Граждане Украины, которые получат 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации, смогут поддержать бизнес, наиболее пострадавший в результате карантинных ограничений. В правительстве работают над механизмами, чтобы эти средства не облагались налогом и не препятствовали начислению субсидий.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Своей вакцинацией каждый из нас дает бизнесу возможность работать, а бизнес имеет возможность платить зарплаты работникам и налоги государству. Выплаты получат все совершеннолетние граждане Украины, которые имеют полный курс вакцинации, независимо от того, когда они делали такие прививки", - сказал министр.
По его словам, люди смогут поддержать тот бизнес, который пострадал больше всего в условиях карантина, оплатив услуги таких предприятий.
"Государство дает возможность, а люди лучше знают, какой театр либо музей им нравится, либо в каком спортклубе занимаются дети, и его нужно поддержать. Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий. Сейчас идет работа в этом направлении", - отметил Немчинов.
"Сразу с начала программы, - на первом этапе, - получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это – самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
вот потому и "не вплине"))
ковідна тисяча в руки громадян не попаде - одразу піде в офшори зеЛоха та його шобли.
ось в цьому і є БРЕХНЯ..
громадяне НЕ отримають ни 1 гривні, ні, тим паче - 1000 грн..
Бо отримання 1000 грн - це зарахування на банковськи рахунки або видача на руки грошей..
Фактично видадуть ТАЛОНИ/КУПОНИ на "кілька послуг".
Пенсіонеркам - на концерти кварталу95 або в тренажерний зал/ресторан (тищенка!)..
А там - жри-ТЕ що дадуть, на "всю тисячу!". 10 грам фуагри або 5 ікрінок чорної ікри))
Благодетелі...))
Тут на предприятии коломойши карточки социальные рабочим раздали, копейки на них бросают каждый месяц, но потратить можно лишь в два раза более дорогом магазине и столовке, хозяин которых управленец предприятия. И нахрена какие-то офшоры.
Вот собираюсь на тыщу заводик открыть какой ни будь - что посоветуете?
Граждане Украины, которые получат 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации, смогут поддержать бизнес Источник: https://censor.net/ru/n3302382
Отличная идея. Но незелебоб от этого выворачивает и пучит. Как обычно, диагноз стабилен.