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"COVID-тысяча" не будет облагаться налогом и влиять на субсидии, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Граждане Украины, которые получат 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации, смогут поддержать бизнес, наиболее пострадавший в результате карантинных ограничений. В правительстве работают над механизмами, чтобы эти средства не облагались налогом и не препятствовали начислению субсидий.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Своей вакцинацией каждый из нас дает бизнесу возможность работать, а бизнес имеет возможность платить зарплаты работникам и налоги государству. Выплаты получат все совершеннолетние граждане Украины, которые имеют полный курс вакцинации, независимо от того, когда они делали такие прививки", - сказал министр.

По его словам, люди смогут поддержать тот бизнес, который пострадал больше всего в условиях карантина, оплатив услуги таких предприятий.

"Государство дает возможность, а люди лучше знают, какой театр либо музей им нравится, либо в каком спортклубе занимаются дети, и его нужно поддержать. Мы предполагаем, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом, а получение средств не станет препятствием для начисления субсидий. Сейчас идет работа в этом направлении", - отметил Немчинов.

"Сразу с начала программы, - на первом этапе, - получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это – самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – добавил министр.

Также читайте: "Дия" сформирует соответствующую платежную карту, - Шмыгаль рассказал, как получить и воспользоваться тысячей за вакцинацию

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Ублюдки, как манну небесную преподносите от Зельбельды мерзавца лживого . подачку унизительную.
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30.11.2021 09:46
+6
Мені цікаво коли бодай один правник подасть до суду на цих зе-д"білів? Очевидно що порушуються права тих хто не має і не буде ніколи мати тієї Дії - старенькі, бідні і т.д. Держава не має права обявляти що виплачує всім а насправді виплачувати лише тим в кого щось десь встановлено. В споживчій корзині не прописана витрата - "смартфон раз на 5 років чи компютер раз на 10 років" тому це все є абсолюно незаконно!
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30.11.2021 09:49
+5
чого нема - того нема(с)

вот потому и "не вплине"))
ковідна тисяча в руки громадян не попаде - одразу піде в офшори зеЛоха та його шобли.
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30.11.2021 09:47
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Ублюдки, как манну небесную преподносите от Зельбельды мерзавца лживого . подачку унизительную.
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30.11.2021 09:46 Ответить
чого нема - того нема(с)

вот потому и "не вплине"))
ковідна тисяча в руки громадян не попаде - одразу піде в офшори зеЛоха та його шобли.
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30.11.2021 09:47 Ответить
п.с. "Громадяни України, які отримають 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації,"

ось в цьому і є БРЕХНЯ..
громадяне НЕ отримають ни 1 гривні, ні, тим паче - 1000 грн..
Бо отримання 1000 грн - це зарахування на банковськи рахунки або видача на руки грошей..
Фактично видадуть ТАЛОНИ/КУПОНИ на "кілька послуг".

Пенсіонеркам - на концерти кварталу95 або в тренажерний зал/ресторан (тищенка!)..
А там - жри-ТЕ що дадуть, на "всю тисячу!". 10 грам фуагри або 5 ікрінок чорної ікри))
Благодетелі...))
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30.11.2021 10:36 Ответить
Яке ж воно убоге …. Розтлумачив галіматню…
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30.11.2021 09:48 Ответить
Мені цікаво коли бодай один правник подасть до суду на цих зе-д"білів? Очевидно що порушуються права тих хто не має і не буде ніколи мати тієї Дії - старенькі, бідні і т.д. Держава не має права обявляти що виплачує всім а насправді виплачувати лише тим в кого щось десь встановлено. В споживчій корзині не прописана витрата - "смартфон раз на 5 років чи компютер раз на 10 років" тому це все є абсолюно незаконно!
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30.11.2021 09:49 Ответить
в кого "дії" (смартфону) нема, до тих і вакцинація хз коли добереться. так що все логічно!
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30.11.2021 10:14 Ответить
Отакие талоны на питание от зелепузиков.
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30.11.2021 10:05 Ответить
Интересно посмотреть какие клубы и спортзалы, уж не папы Ко и зелёных аферистов?
Тут на предприятии коломойши карточки социальные рабочим раздали, копейки на них бросают каждый месяц, но потратить можно лишь в два раза более дорогом магазине и столовке, хозяин которых управленец предприятия. И нахрена какие-то офшоры.
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30.11.2021 10:13 Ответить
скажем так . эта тысяча не будет влиять ни на что . ни на желание вакционироваться ни на материальное благосостояние вакционированных . думаю даже на рейтинг Бубочки не повлияет . зато он теперь может почувствовать себя благодетелем народа
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30.11.2021 10:15 Ответить
Одной рукой дали-другой забрали. Эффект от операции- 0.
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30.11.2021 10:17 Ответить
невиданная щедрость
Вот собираюсь на тыщу заводик открыть какой ни будь - что посоветуете?

Граждане Украины, которые получат 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации, смогут поддержать бизнес Источник: https://censor.net/ru/n3302382
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30.11.2021 10:28 Ответить
губозакаточний)) Бо спрос будет - огроменный: зебилы уже губы раскатали, размечтались как "гульнуть на всю тыщу!", ..
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30.11.2021 10:38 Ответить
... зможуть підтримати бізнес, який найбільше постраждав унаслідок карантинних обмежень.

Отличная идея. Но незелебоб от этого выворачивает и пучит. Как обычно, диагноз стабилен.
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30.11.2021 10:32 Ответить
механизм для необложения и неподачи декларации о доходах только один - правки в Налоговый кодекс...
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30.11.2021 10:33 Ответить
Я б хотів направити юдину тисячу онкохворій дитині на лікування, потрібно створити таку опцію, на мою думку.
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30.11.2021 11:04 Ответить
П*дарасы взяли деньги с бюджета реальные перевели в виртуальные (как раньше мобильный оператор с реального счета переводил в бонусы и через неделю списывал, то есть обворовывал), а так как виртуальные - то их и не жалко терять - то есть сделайте пожертвование куда то, а то все равно пропадут, а реальные бабки по карманах. Великое Н А Е Б А Л О В О !
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30.11.2021 11:45 Ответить
Задолбали уже с той тысячей. Что, нельзя было сразу выдавать ее билетами на концерт квартала? Щас, все селяне все бросют и побягут глядеть ваше шоу. Придурки...
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30.11.2021 11:47 Ответить
Кстати, нех..., нехилый бизнес получился бы. Даже если половина населения привьется, 20 мулярдив гривен на карман, очень даже ничего...
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30.11.2021 11:55 Ответить
 
 