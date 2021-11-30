"COVID-тисяча" не оподатковуватиметься та не впливатиме на субсидії, - Немчінов
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Громадяни України, які отримають 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації, зможуть підтримати бізнес, який найбільше постраждав унаслідок карантинних обмежень. В уряді наразі працюють над механізмами, аби ці кошти не оподатковувалися та не перешкоджали нарахуванню субсидій.
Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Своєю вакцинацією кожен з нас дає бізнесу можливість працювати, а бізнес має можливість платити зарплати працівникам і податки державі. Виплати отримають усі повнолітні громадяни України, які мають повний курс вакцинації, незалежно від того, коли вони робили такі щеплення", - сказав міністр.
За його словами, люди зможуть підтримати той бізнес, який постраждав найбільше в умовах карантину, сплативши за послуги таких підприємств.
"Держава дає можливість, а люди краще знають, який театр чи музей їм до вподоби, чи в якому спортклубі займаються діти, і його треба підтримати. Ми передбачаємо, що ця тисяча гривень не буде оподатковуватися, а отримання коштів не стане перешкодою для нарахування субсидій. Наразі триває робота в цьому напрямку", - пояснив Немчінов.
"Одразу від початку програми, - на першому етапі, - отримання коштів відбуватиметься через додаток Дія. Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
вот потому и "не вплине"))
ковідна тисяча в руки громадян не попаде - одразу піде в офшори зеЛоха та його шобли.
ось в цьому і є БРЕХНЯ..
громадяне НЕ отримають ни 1 гривні, ні, тим паче - 1000 грн..
Бо отримання 1000 грн - це зарахування на банковськи рахунки або видача на руки грошей..
Фактично видадуть ТАЛОНИ/КУПОНИ на "кілька послуг".
Пенсіонеркам - на концерти кварталу95 або в тренажерний зал/ресторан (тищенка!)..
А там - жри-ТЕ що дадуть, на "всю тисячу!". 10 грам фуагри або 5 ікрінок чорної ікри))
Благодетелі...))
Тут на предприятии коломойши карточки социальные рабочим раздали, копейки на них бросают каждый месяц, но потратить можно лишь в два раза более дорогом магазине и столовке, хозяин которых управленец предприятия. И нахрена какие-то офшоры.
Вот собираюсь на тыщу заводик открыть какой ни будь - что посоветуете?
Граждане Украины, которые получат 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации, смогут поддержать бизнес Источник: https://censor.net/ru/n3302382
Отличная идея. Но незелебоб от этого выворачивает и пучит. Как обычно, диагноз стабилен.