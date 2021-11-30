"COVID-тисяча" не оподатковуватиметься та не впливатиме на субсидії, - Немчінов

Громадяни України, які отримають 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації, зможуть підтримати бізнес, який найбільше постраждав унаслідок карантинних обмежень. В уряді наразі працюють над механізмами, аби ці кошти не оподатковувалися та не перешкоджали нарахуванню субсидій.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Своєю вакцинацією кожен з нас дає бізнесу можливість працювати, а бізнес має можливість платити зарплати працівникам і податки державі. Виплати отримають усі повнолітні громадяни України, які мають повний курс вакцинації, незалежно від того, коли вони робили такі щеплення", - сказав міністр.

За його словами, люди зможуть підтримати той бізнес, який постраждав найбільше в умовах карантину, сплативши за послуги таких підприємств.

"Держава дає можливість, а люди краще знають, який театр чи музей їм до вподоби, чи в якому спортклубі займаються діти, і його треба підтримати. Ми передбачаємо, що ця тисяча гривень не буде оподатковуватися, а отримання коштів не стане перешкодою для нарахування субсидій. Наразі триває робота в цьому напрямку", - пояснив Немчінов.

"Одразу від початку програми, - на першому етапі, - отримання коштів відбуватиметься через додаток Дія. Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - додав міністр.

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