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"COVID-тисяча" не оподатковуватиметься та не впливатиме на субсидії, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Громадяни України, які отримають 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації, зможуть підтримати бізнес, який найбільше постраждав унаслідок карантинних обмежень. В уряді наразі працюють над механізмами, аби ці кошти не оподатковувалися та не перешкоджали нарахуванню субсидій.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Своєю вакцинацією кожен з нас дає бізнесу можливість працювати, а бізнес має можливість платити зарплати працівникам і податки державі. Виплати отримають усі повнолітні громадяни України, які мають повний курс вакцинації, незалежно від того, коли вони робили такі щеплення", - сказав міністр.

За його словами, люди зможуть підтримати той бізнес, який постраждав найбільше в умовах карантину, сплативши за послуги таких підприємств.

"Держава дає можливість, а люди краще знають, який театр чи музей їм до вподоби, чи в якому спортклубі займаються діти, і його треба підтримати. Ми передбачаємо, що ця тисяча гривень не буде оподатковуватися, а отримання коштів не стане перешкодою для нарахування субсидій. Наразі триває робота в цьому напрямку", - пояснив Немчінов.

"Одразу від початку програми, - на першому етапі, - отримання коштів відбуватиметься через додаток Дія. Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - додав міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ублюдки, как манну небесную преподносите от Зельбельды мерзавца лживого . подачку унизительную.
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30.11.2021 09:46
+6
Мені цікаво коли бодай один правник подасть до суду на цих зе-д"білів? Очевидно що порушуються права тих хто не має і не буде ніколи мати тієї Дії - старенькі, бідні і т.д. Держава не має права обявляти що виплачує всім а насправді виплачувати лише тим в кого щось десь встановлено. В споживчій корзині не прописана витрата - "смартфон раз на 5 років чи компютер раз на 10 років" тому це все є абсолюно незаконно!
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30.11.2021 09:49
+5
чого нема - того нема(с)

вот потому и "не вплине"))
ковідна тисяча в руки громадян не попаде - одразу піде в офшори зеЛоха та його шобли.
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30.11.2021 09:47
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Ублюдки, как манну небесную преподносите от Зельбельды мерзавца лживого . подачку унизительную.
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30.11.2021 09:46 Відповісти
чого нема - того нема(с)

вот потому и "не вплине"))
ковідна тисяча в руки громадян не попаде - одразу піде в офшори зеЛоха та його шобли.
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30.11.2021 09:47 Відповісти
п.с. "Громадяни України, які отримають 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації,"

ось в цьому і є БРЕХНЯ..
громадяне НЕ отримають ни 1 гривні, ні, тим паче - 1000 грн..
Бо отримання 1000 грн - це зарахування на банковськи рахунки або видача на руки грошей..
Фактично видадуть ТАЛОНИ/КУПОНИ на "кілька послуг".

Пенсіонеркам - на концерти кварталу95 або в тренажерний зал/ресторан (тищенка!)..
А там - жри-ТЕ що дадуть, на "всю тисячу!". 10 грам фуагри або 5 ікрінок чорної ікри))
Благодетелі...))
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30.11.2021 10:36 Відповісти
Яке ж воно убоге …. Розтлумачив галіматню…
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30.11.2021 09:48 Відповісти
Мені цікаво коли бодай один правник подасть до суду на цих зе-д"білів? Очевидно що порушуються права тих хто не має і не буде ніколи мати тієї Дії - старенькі, бідні і т.д. Держава не має права обявляти що виплачує всім а насправді виплачувати лише тим в кого щось десь встановлено. В споживчій корзині не прописана витрата - "смартфон раз на 5 років чи компютер раз на 10 років" тому це все є абсолюно незаконно!
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30.11.2021 09:49 Відповісти
в кого "дії" (смартфону) нема, до тих і вакцинація хз коли добереться. так що все логічно!
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30.11.2021 10:14 Відповісти
Отакие талоны на питание от зелепузиков.
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30.11.2021 10:05 Відповісти
Интересно посмотреть какие клубы и спортзалы, уж не папы Ко и зелёных аферистов?
Тут на предприятии коломойши карточки социальные рабочим раздали, копейки на них бросают каждый месяц, но потратить можно лишь в два раза более дорогом магазине и столовке, хозяин которых управленец предприятия. И нахрена какие-то офшоры.
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30.11.2021 10:13 Відповісти
скажем так . эта тысяча не будет влиять ни на что . ни на желание вакционироваться ни на материальное благосостояние вакционированных . думаю даже на рейтинг Бубочки не повлияет . зато он теперь может почувствовать себя благодетелем народа
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30.11.2021 10:15 Відповісти
Одной рукой дали-другой забрали. Эффект от операции- 0.
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30.11.2021 10:17 Відповісти
невиданная щедрость
Вот собираюсь на тыщу заводик открыть какой ни будь - что посоветуете?

Граждане Украины, которые получат 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации, смогут поддержать бизнес Источник: https://censor.net/ru/n3302382
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30.11.2021 10:28 Відповісти
губозакаточний)) Бо спрос будет - огроменный: зебилы уже губы раскатали, размечтались как "гульнуть на всю тыщу!", ..
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30.11.2021 10:38 Відповісти
... зможуть підтримати бізнес, який найбільше постраждав унаслідок карантинних обмежень.

Отличная идея. Но незелебоб от этого выворачивает и пучит. Как обычно, диагноз стабилен.
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30.11.2021 10:32 Відповісти
механизм для необложения и неподачи декларации о доходах только один - правки в Налоговый кодекс...
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30.11.2021 10:33 Відповісти
Я б хотів направити юдину тисячу онкохворій дитині на лікування, потрібно створити таку опцію, на мою думку.
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30.11.2021 11:04 Відповісти
П*дарасы взяли деньги с бюджета реальные перевели в виртуальные (как раньше мобильный оператор с реального счета переводил в бонусы и через неделю списывал, то есть обворовывал), а так как виртуальные - то их и не жалко терять - то есть сделайте пожертвование куда то, а то все равно пропадут, а реальные бабки по карманах. Великое Н А Е Б А Л О В О !
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30.11.2021 11:45 Відповісти
Задолбали уже с той тысячей. Что, нельзя было сразу выдавать ее билетами на концерт квартала? Щас, все селяне все бросют и побягут глядеть ваше шоу. Придурки...
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30.11.2021 11:47 Відповісти
Кстати, нех..., нехилый бизнес получился бы. Даже если половина населения привьется, 20 мулярдив гривен на карман, очень даже ничего...
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30.11.2021 11:55 Відповісти
 
 