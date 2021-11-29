Картки з "тисячею Зеленського" будуть без комісії, - Мінцифри
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Віртуальні картки в застосунку "Дія", на які вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними. Жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП".
""Громадяни у мобільному застосунку "Дія" проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки. Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян – по 1 тисячі гривень. Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають визначеним MCC-кодам (класифікаторам виду діяльності. - Ред.)", - пояснили у міністерстві.
У Мінцифри додали, що надання готівки не передбачене. Адже програма покликана надати підтримку сферам, що найбільше постраждали через карантинні обмеження.
"Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде", - наголосили у Мінцифри.
Також у міністерстві запевняють, що фінансові операції з віртуальними картками будуть цілком безпечними, адже вони проходитимуть через "банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів".
Банки безкоштовно випустять такі картки для населення.
Будь ласка, зачекайте...
-1000 будуть давати виключно 73 дупоголовим.
- витратити її можна будь де, але виключно на лікування верхньої дупи.
що має бути підтверджене зеленим штампом на дурному лобі
"Я нє халявщік, я - партньор!"
Льоня Голубков
"Я не лох, я - абинепорошенко!"
Виборець Зеленського
А депутате яременке - на заказ проституток.
Цього разу відзначився Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації, який рекомендував Верховній Раді включити в порядок денний шостої сесії та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг» ( реєстр. N 6183 від 18.10.2021).
Якщо законопроект № 6138 отримає статус закону, він запрацює з 1 липня 2022 року.
(Основний закон, в який пропонуються зміни, ще не набрав чинності, він вступить в дію з 01.01.2022 року).
Основна ідея законопроекту - ідентифікація користувачів електронних комунікаційних послуг.Для цього законопроектом запроваджуються :
- автоматизована інформаційна система обліку міжнародних ідентифікаторів;
- обмеження доступу кінцевого (термінального) обладнання мобільного зв'язку;
- міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ);
- реєстр ідентифікаторів.
Фактично ж, ініціатори законопроекту говорять про три реєстри, відомі як «білі списки», «сірі списки» та «чорні списки».
«Білий список» складається з ідентифікаторів обладнання, дозволених до використання.
«Чорний список» містить ідентифікатори обладнання, яке повинно бути заборонено.
«Сірий список» містить ідентифікатори обладнання тимчасово дозволеного до застосування.
З 01 січня 2025 року всі ІМЕІ, які не відповідають структурі та принципу розподілу міжнародних ідентифікаторів або не є унікальними, набувають в реєстрі ідентифікаторів статусу заборонених до використання в електронній комунікаційній мережі.
https://sud.ua/ru/news/publication/221603-mobilni-telefoni-ukrayintsiv-postavlyat-na-oblik-abo-vidklyuchat-zakonoproekt-vid-slug-narodu