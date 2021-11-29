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Карты с "тысячей Зеленского" будут без комиссии, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество

Карты с "тысячей Зеленского" будут без комиссии, - Минцифры

Виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными. Никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Граждане в мобильном приложении "Дія" проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты. Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности – Ред.)", - объяснили в министерстве.

В Минцифре добавили, что предоставление налички не предусмотрено. Ведь программа призвана оказать поддержку тех сфер, которые существенно пострадали из-за карантинных ограничений.

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"Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет", - отметили в Минцифре.

Также в министерстве уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, так как они будут проходить через "банки-партнеры, которые имеют надежные системы защиты платежей".

Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.

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Топ комментарии
+11
Говорили-балакали, сіли та й заплакали. Хто буде робити вакцинацію за гроши для мдіабізнесу ?
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29.11.2021 16:13
+11
Роз'яснення мінбукви6
-1000 будуть давати виключно 73 дупоголовим.
- витратити її можна будь де, але виключно на лікування верхньої дупи.
що має бути підтверджене зеленим штампом на дурному лобі
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29.11.2021 16:32
+10
Бабушкам в Менском районе Черниговской области как получить эту тысячу? Хотят бабульки в оперу сходить всем бабкомом, а ни у кого в селе смартфона нету. Застосунок в кнопочный телефон не влазит. Беда!!!
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29.11.2021 16:19
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Говорили-балакали, сіли та й заплакали. Хто буде робити вакцинацію за гроши для мдіабізнесу ?
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29.11.2021 16:13 Ответить
коли вони їх введуть - цукор буде вже по 2 тисячі
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29.11.2021 16:48 Ответить
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29.11.2021 16:52 Ответить
у меня приложения дия не узнает, фотка давнишняя, мне не светит) Пусть эту тысячу в жопу засунут)
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29.11.2021 16:14 Ответить
Бабушкам в Менском районе Черниговской области как получить эту тысячу? Хотят бабульки в оперу сходить всем бабкомом, а ни у кого в селе смартфона нету. Застосунок в кнопочный телефон не влазит. Беда!!!
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29.11.2021 16:19 Ответить
Задача з зірочкою. У бабушок на все село був 1 смартфон (у голови сільради), а опери, кінотятру або глісторана отродясь не було. Вопрос: як їм потратить свою тищу?
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29.11.2021 16:50 Ответить
Так это не знали как дать этим категориям бизнеса, так решили через бабок. Если бабка никуда не понесёт эту тысячу, так и хорошо, деньги останутся кому то на украсть. А понесёт в кинотеатр - прекрасно.. деньги дошли до адресата. Но люди тут так ото.. с боку припёку
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29.11.2021 16:26 Ответить
Роз'яснення мінбукви6
-1000 будуть давати виключно 73 дупоголовим.
- витратити її можна будь де, але виключно на лікування верхньої дупи.
що має бути підтверджене зеленим штампом на дурному лобі
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29.11.2021 16:32 Ответить
Стісняюсь спрасіть-зЕллінскі зі своєї кишені заплатить по тисячі?дістав ваш тупорилий совок,називайте хоч хтось нарешті, речі такими,які вони насправді є,блазЕнь-президент,пУТИН-*****,лукашенко-підарас і далі по списку...
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29.11.2021 16:43 Ответить
Да хай та Дия зарегит мне,наконец ,вторую вакцинацию -откажусь от не нужной мне зетысячонки
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29.11.2021 16:49 Ответить
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29.11.2021 16:50 Ответить
Дід Микола

"Я нє халявщік, я - партньор!"
Льоня Голубков

"Я не лох, я - абинепорошенко!"
Виборець Зеленського
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29.11.2021 16:52 Ответить
Цельными тысшамы деньгу простолюдинам раздавать☝. Это очень серьезно, видать пан президент править собирается вечно!
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29.11.2021 16:53 Ответить
Скоро начнется веселье - пенсию можно будет потратить только на хлеб, но не больше 30 буханок в месяц, стипендию - только на тетради и карандаши, зарплату - на проезд на работу.
А депутате яременке - на заказ проституток.
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29.11.2021 16:59 Ответить
А як це узгоджується з податковим законодавством? Чи там є хоч щось про неоподатковану зетисячу?
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29.11.2021 17:10 Ответить
Яке законодаство вони по..... все що можна і Конституцію а ти кажеш про закондаство партія безпредельщіків скоро всі закони унітаз править буде балом тільки один.
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29.11.2021 17:21 Ответить
У меня нет застосунку Дія, и я вакцинировалась дважды, есть сертификат, получается, что такие как я в пролете? Ну да ладно, в конце концов, я вакцинировалась не за деньги, а для себя и своей семьи.
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29.11.2021 17:23 Ответить
А після Перевороту?
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29.11.2021 17:23 Ответить
А після- кожному по шматочку зєлєнскава))
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29.11.2021 17:53 Ответить
Да скільки можна називати ці гроші "тисяча зєлєнскава"? Він до цих грошей не має відношення, так як це гроші платників податків.
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29.11.2021 17:52 Ответить
«Якщо у вас немає параної, це не означає, що вони за вами не стежать». Схоже це відоме прислів'я поступово втілюється в життя стараннями українських парламентарів.
Цього разу відзначився Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації, який рекомендував Верховній Раді включити в порядок денний шостої сесії та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг» ( реєстр. N 6183 від 18.10.2021).
Якщо законопроект № 6138 отримає статус закону, він запрацює з 1 липня 2022 року.
(Основний закон, в який пропонуються зміни, ще не набрав чинності, він вступить в дію з 01.01.2022 року).
Основна ідея законопроекту - ідентифікація користувачів електронних комунікаційних послуг.Для цього законопроектом запроваджуються :
- автоматизована інформаційна система обліку міжнародних ідентифікаторів;
- обмеження доступу кінцевого (термінального) обладнання мобільного зв'язку;
- міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ);
- реєстр ідентифікаторів.

Фактично ж, ініціатори законопроекту говорять про три реєстри, відомі як «білі списки», «сірі списки» та «чорні списки».
«Білий список» складається з ідентифікаторів обладнання, дозволених до використання.
«Чорний список» містить ідентифікатори обладнання, яке повинно бути заборонено.
«Сірий список» містить ідентифікатори обладнання тимчасово дозволеного до застосування.

З 01 січня 2025 року всі ІМЕІ, які не відповідають структурі та принципу розподілу міжнародних ідентифікаторів або не є унікальними, набувають в реєстрі ідентифікаторів статусу заборонених до використання в електронній комунікаційній мережі.

https://sud.ua/ru/news/publication/221603-mobilni-telefoni-ukrayintsiv-postavlyat-na-oblik-abo-vidklyuchat-zakonoproekt-vid-slug-narodu
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29.11.2021 17:54 Ответить
Зразу хочуть два зайці вбити, комбінатори. Рибку з'істи і на х... сісти.
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29.11.2021 17:57 Ответить
а каков процент будет если положить іво на депозіт ?
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29.11.2021 17:58 Ответить
Нє рєкомєндую,ібо процент по вкладу будєт отріцатєльний.
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29.11.2021 20:01 Ответить
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29.11.2021 21:00 Ответить
а кэш бэк то хоть сколько?
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29.11.2021 18:19 Ответить
на одном кэшбэке можновладцы смогут жить до смерти припеваючи
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29.11.2021 18:21 Ответить
это же пипец как просто, делают карты через свой банк, за каждую транзакцию получают кэшбэк, который делят между собой, это минимум 5% от суммы, которую нам положат с бюджета на свои карты. Остап Бендер возродился
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29.11.2021 18:26 Ответить
Тисяча зеленського, кажете? Це він, типу, крадені мільйони з офшорів повернув, лондонську квартиру і італійську віллу продав, а виручене наріду роздає?
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29.11.2021 18:30 Ответить
А когда в селах построят фитнес-клубы, театры, спортзалы, библиотеки, кинотеатры, судя по назначению и казино что бы было где шикануть и спустить тысячу зеленского?
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29.11.2021 18:35 Ответить
 
 