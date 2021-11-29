Карты с "тысячей Зеленского" будут без комиссии, - Минцифры

Виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными. Никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Граждане в мобильном приложении "Дія" проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты. Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности – Ред.)", - объяснили в министерстве.

В Минцифре добавили, что предоставление налички не предусмотрено. Ведь программа призвана оказать поддержку тех сфер, которые существенно пострадали из-за карантинных ограничений.

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"Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет", - отметили в Минцифре.

Также в министерстве уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, так как они будут проходить через "банки-партнеры, которые имеют надежные системы защиты платежей".

Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.

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