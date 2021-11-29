Карты с "тысячей Зеленского" будут без комиссии, - Минцифры
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Виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными. Никаких комиссий за их обслуживание не будет.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Граждане в мобильном приложении "Дія" проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты. Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности – Ред.)", - объяснили в министерстве.
В Минцифре добавили, что предоставление налички не предусмотрено. Ведь программа призвана оказать поддержку тех сфер, которые существенно пострадали из-за карантинных ограничений.
"Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет", - отметили в Минцифре.
Также в министерстве уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, так как они будут проходить через "банки-партнеры, которые имеют надежные системы защиты платежей".
Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.
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Цього разу відзначився Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації, який рекомендував Верховній Раді включити в порядок денний шостої сесії та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних комунікаційних послуг» ( реєстр. N 6183 від 18.10.2021).
Якщо законопроект № 6138 отримає статус закону, він запрацює з 1 липня 2022 року.
(Основний закон, в який пропонуються зміни, ще не набрав чинності, він вступить в дію з 01.01.2022 року).
Основна ідея законопроекту - ідентифікація користувачів електронних комунікаційних послуг.Для цього законопроектом запроваджуються :
- автоматизована інформаційна система обліку міжнародних ідентифікаторів;
- обмеження доступу кінцевого (термінального) обладнання мобільного зв'язку;
- міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ);
- реєстр ідентифікаторів.
Фактично ж, ініціатори законопроекту говорять про три реєстри, відомі як «білі списки», «сірі списки» та «чорні списки».
«Білий список» складається з ідентифікаторів обладнання, дозволених до використання.
«Чорний список» містить ідентифікатори обладнання, яке повинно бути заборонено.
«Сірий список» містить ідентифікатори обладнання тимчасово дозволеного до застосування.
З 01 січня 2025 року всі ІМЕІ, які не відповідають структурі та принципу розподілу міжнародних ідентифікаторів або не є унікальними, набувають в реєстрі ідентифікаторів статусу заборонених до використання в електронній комунікаційній мережі.
https://sud.ua/ru/news/publication/221603-mobilni-telefoni-ukrayintsiv-postavlyat-na-oblik-abo-vidklyuchat-zakonoproekt-vid-slug-narodu