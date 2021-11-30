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"COVID-тисячею" можна буде скористатися протягом 4 місяців, - Мінекономіки
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
За ці кошти громадяни зможуть:
- придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
- купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.
Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.
"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.
Топ коментарі
+23 Олександр Деркач a4302971
показати весь коментар30.11.2021 12:43
+11 Вольный Каменьщик
показати весь коментар30.11.2021 12:45
+8 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар30.11.2021 12:43
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Будь ласка, зачекайте...
Якого ще покращення вам не вистачає???
Це ж скільки грошей піде до кишені!?! Бабця в селі ту тищу не витратить - гроші повернуться, але зникнуть. А бабця потім дізнається, що у неї абонемент до фітнесклубу, що кілометрів за 300 від її села
Які ж вони жалюгідні!
бо вже так і бачу старше покоління (пенсіонерів) яке по селах, райнцентрах ходить по фітнес клубах...
до речі, про фітнес клуби "порадувало"....хоча б телепні там погляньте на ціну абонемента
підтримаємо фінансово залізницю, вип'ємо кави та побажаємо
доброго здоров'я присутнім!
Цей спортзал там же знаходиться на Бесарабці де якийсь "недодепутат зелений тіщенко" купував яловичину по 50 гривень?
посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
немного подкачавшись съездить в Киев на концерт Вечернего квартала или в Кривой рог и посетить музей Зеленского ( постоять в подъезде родительского дома
так тысячи маловато . давайте еще
Руки марать об ваши подачки.
Тут дают, тут же забирают
Пиар в стиле клоунов))))
Герр Мюллер,не получил,заставили писать заявление, а ягражданин РАБссии..
Но не дадим, а дадим карту.
Но карту тоже не дадим, а нарисуем в приложении.
Но потратить можно не на все, а только на билеты на концерт.
Но не всегда, а только 4 месяца.
Ладно, вообще мы пошутили