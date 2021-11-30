"COVID-тисячею" можна буде скористатися протягом 4 місяців, - Мінекономіки

Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

За ці кошти громадяни зможуть:



- придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,

- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,

- купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.

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