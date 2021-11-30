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"COVID-тисячею" можна буде скористатися протягом 4 місяців, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

За ці кошти громадяни зможуть:

- придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
- купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.

Також читайте: "COVID-тисяча" не оподатковуватиметься та не впливатиме на субсидії, - Немчінов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Засуньте її собі в дупу, ЗЕлені ублюдки, разом з вашою злоДІЄЮ.
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30.11.2021 12:43
+11
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30.11.2021 12:45
+8
Дадуть ідіотам зачухану тисячу,а вирвуть 10.
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30.11.2021 12:43
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Дадуть ідіотам зачухану тисячу,а вирвуть 10.
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30.11.2021 12:43 Відповісти
вирвуть свободу...
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30.11.2021 13:24 Відповісти
Засуньте її собі в дупу, ЗЕлені ублюдки, разом з вашою злоДІЄЮ.
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30.11.2021 12:43 Відповісти
Ну вот, а я планировал летом для билетов на поезд использовать. Наверное, придется еще раз вакцинироваться, как раз после предыдущего укалывания год пройдет.
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30.11.2021 12:44 Відповісти
Ты не один такой , но помни, они не лохи....
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30.11.2021 12:45 Відповісти
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30.11.2021 12:45 Відповісти
Так через 4G надо, вот антивакцинаторам без будки-опа.
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30.11.2021 12:47 Відповісти
75+ спешите получить "вовыну тысячу" и потратить ее на фитнес или поездку в Оман - Мальдивы. А то можно и не успеть...
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30.11.2021 12:46 Відповісти
В Оман и на Мальдивы не получится - только внутри Украины.
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30.11.2021 14:02 Відповісти
Винницкие Мальдивы можно посетить.
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30.11.2021 15:41 Відповісти

Якого ще покращення вам не вистачає???

Це ж скільки грошей піде до кишені!?! Бабця в селі ту тищу не витратить - гроші повернуться, але зникнуть. А бабця потім дізнається, що у неї абонемент до фітнесклубу, що кілометрів за 300 від її села

Які ж вони жалюгідні!
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30.11.2021 12:46 Відповісти
Вже не хочеться цитувати нашого президента але скажу - ідіть в сраку з вашою тисячею!..Спочатку ставили умови що треба мати "дію",що витрачати лишень на фітнес клуби,басейни,а тепер ставите обмеження у часі...Тому повторюю - "ідіть в сраку" і дякуйте,що не посилають куди подальше...ніж срака...
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30.11.2021 12:48 Відповісти
Від душі написано.
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01.12.2021 00:23 Відповісти
ви так і скажіть "починаємо" "закупівлю голосів молоді до виборів"....

бо вже так і бачу старше покоління (пенсіонерів) яке по селах, райнцентрах ходить по фітнес клубах...

до речі, про фітнес клуби "порадувало"....хоча б телепні там погляньте на ціну абонемента
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30.11.2021 12:53 Відповісти
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30.11.2021 13:00 Відповісти
буа-га-га-га! ваша тыща сгорает через 4 месяца! очередная шютка от квартала.
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30.11.2021 12:55 Відповісти
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30.11.2021 12:56 Відповісти
шо они лепят ,у меня тыща за день уходит
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30.11.2021 12:57 Відповісти
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30.11.2021 12:58 Відповісти
Якщо дуже запрошують прикрасимо ялинку на Майдані,
підтримаємо фінансово залізницю, вип'ємо кави та побажаємо
доброго здоров'я присутнім!
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30.11.2021 13:00 Відповісти
Абонемент у спортзал чи фітнес-клуб? За віртуальну тисячу???

Цей спортзал там же знаходиться на Бесарабці де якийсь "недодепутат зелений тіщенко" купував яловичину по 50 гривень?
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30.11.2021 13:02 Відповісти
купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
немного подкачавшись съездить в Киев на концерт Вечернего квартала или в Кривой рог и посетить музей Зеленского ( постоять в подъезде родительского дома
так тысячи маловато . давайте еще
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30.11.2021 13:02 Відповісти
Жулики уже регистрируют фитнес-клубы. Принесет им пенсионер тысячу, те обналичивают и процент возвращают. Иначе полный возврат государству.
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30.11.2021 13:03 Відповісти
Подавитесь вы этой своей тысячей, твари зеленые ,мне от кремлевской плесени ничего не надо.
Руки марать об ваши подачки.
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30.11.2021 13:07 Відповісти
Поддержать бизнес, очень нужное и правильное решение. Тем-более такие уязвимые, как театры, кинотеатры и прочие. Ну и бабушки, к примеру, могут оплатить билетик для внучка, чтоб посетил их наконец, засранец)) Так тоже не запрещается. Что плохого то? Разнылись тут как всегда)) Мильён им нужно заплатить за то, что предоставили возможность бесплатно вакцинироваться
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30.11.2021 13:07 Відповісти
Не запрещается? Так можно и для подруги, которая не вакцинирована?
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30.11.2021 13:22 Відповісти
Можно и для подруги. Это ж, по сути, сертификат- оплатил и "дело с концом" (в случае, с подругой)
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30.11.2021 13:27 Відповісти
Ну это Вы так считаете. Или Вы - чиновник, уполномоченный на принятие решений по "1000"?
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30.11.2021 13:36 Відповісти
сертификат потому что. Это ж виртуальные деньги. Оплатил билет на такое-то имя от своего имени(своего сертификата) и вся история.
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30.11.2021 13:43 Відповісти
Ну что Вы чудите: "Оплатил билет на такое-то имя от своего имени". Использовать могут под свою "Дию". Вы можете подать свое предложение Новиковой, может и послушают.
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30.11.2021 13:58 Відповісти
Кричу уж почти целый год, но никто не слушает. Это не вирус , это четко спланированная акция по тотальному уничтожению населения на планете.. Дальше на очереди - нановакцина. Интересно, а на каком этапе Человек поймет что пора кончать с экспериментаторами! И у меня остался только один вопрос на который у меня нет ответа - А что такое пообещали правительствам всех стран Мира заказчики сего действа что они с таким рвением и энтузиазмом взялись за уничтожения собственных народов загоняя одних в могилу а других в рабство!?
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30.11.2021 13:08 Відповісти
точка невозврата пройдена дальше хуже...спите дальше...
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30.11.2021 13:26 Відповісти
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30.11.2021 14:11 Відповісти
Я думаю, расставили своих ублюдков на ключевые должности. Это готовилось много лет.
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30.11.2021 14:40 Відповісти
да, вы правы .. в Мире к власти повсеместно пришли леваки дебило-интернационала...нам писта
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30.11.2021 16:15 Відповісти
"Я принес посылку, но Вам не отдам..." (с)

Тут дают, тут же забирают

Пиар в стиле клоунов))))
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30.11.2021 13:13 Відповісти
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30.11.2021 13:15 Відповісти
Штирлиц,вы получили от Юлии Тимошенко 1000 гривен отсоветских сдохших банков в 1991 году?

Герр Мюллер,не получил,заставили писать заявление, а ягражданин РАБссии..
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30.11.2021 13:19 Відповісти
Та хай він вдавиться тією 1000. Це мені треба купляти новий смартфон, встановлювати їхню довбану "Дію", для того, щоб поїхати на електричці до фітнес-клубу. До речі, та тисяча з бюджету, тобто і моя також, а вони розкерувалися: туди тисячу, назад тисячу.
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30.11.2021 13:20 Відповісти
Прикольно заставляют на ДIю присесть )))
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30.11.2021 13:29 Відповісти
Вакцинировать будут ректально.
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30.11.2021 13:34 Відповісти
Нехай та тисяча буде слугам на вінки .
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30.11.2021 13:57 Відповісти
Всем дадим тысячу гривен.
Но не дадим, а дадим карту.
Но карту тоже не дадим, а нарисуем в приложении.
Но потратить можно не на все, а только на билеты на концерт.
Но не всегда, а только 4 месяца.
Ладно, вообще мы пошутили
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30.11.2021 16:23 Відповісти
 
 