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Новости Политика Украины
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Киев (24529) суд (24691) прокурор (1088) Корниец (146) Шапакин (90)

Дело "бриллиантовых прокуроров": заседание отложили из-за отсутствия одного из обвиняемых

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

30 ноября в Оболонском суде Киева должно было состояться судебное заседание по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров", по обвинению экс-прокуроров Александра Корнийца, Владимира Шапакина и еще одного обвиняемого Валерия Гибаленко. Однако заседание перенесли из-за болезни Корнийца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Перед началом заседания адвокат Александра Корнийца сообщил суду о том, что его подзащитный заболел, а потому не смог прийти на заседание. Прокурор по делу отметила, что согласно действующему законодательству заседание не может состояться без присутствия обвиняемого, а потому не возражала относительно переноса заседания.

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело одного из "бриллиантовых прокуроров" будут слушать в третий раз сначала

Автор: Наталя Джума
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Він виїхав до Московії, тому цю справу геть закриють.
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30.11.2021 14:58 Ответить
И что, запрета на покидание страны нет у таких случаях)
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30.11.2021 15:47 Ответить
А шо так можно???!
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30.11.2021 15:01 Ответить
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30.11.2021 15:01 Ответить
Скоро закроют по истечению срока давности! Это как пример всем остальным - Можно смело грабить!
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30.11.2021 15:03 Ответить
Занят он, принимает бриллиантовую ванную. Прийти не может.
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30.11.2021 15:06 Ответить
Гівнюки чекають закінчення терміну давності...
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30.11.2021 15:07 Ответить
Та не може такого бути!
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30.11.2021 15:29 Ответить
Незручно за бардак в країні. Немає держави, - єсть торбохвати.....на всіх рівнях... 6 років єлозять очевидне! Ворон-ворону....
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30.11.2021 15:43 Ответить
Президенты меняются, бриллиантовые прокуроры остаются)
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30.11.2021 15:45 Ответить
Високооплачуване українське кривосуддя вже більше 5 років не хоче розбиратися з високопоставленими хабарниками. Може настала пора посадити прокурора і суддю за бездіяльність, а не платити їм захмарні зарплати.
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30.11.2021 15:46 Ответить
 
 