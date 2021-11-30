Дело "бриллиантовых прокуроров": заседание отложили из-за отсутствия одного из обвиняемых

30 ноября в Оболонском суде Киева должно было состояться судебное заседание по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров", по обвинению экс-прокуроров Александра Корнийца, Владимира Шапакина и еще одного обвиняемого Валерия Гибаленко. Однако заседание перенесли из-за болезни Корнийца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Перед началом заседания адвокат Александра Корнийца сообщил суду о том, что его подзащитный заболел, а потому не смог прийти на заседание. Прокурор по делу отметила, что согласно действующему законодательству заседание не может состояться без присутствия обвиняемого, а потому не возражала относительно переноса заседания.

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.

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