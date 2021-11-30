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Новини Політика України
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Київ (13826) суд (8030) прокурор (548) Корнієць (63) Шапакін (42)

Справа "діамантових прокурорів": засідання відклали через відсутність одного з обвинувачених

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа

30 листопада в Оболонському суді Києва мало відбутися судове засідання у так званій справі "діамантових прокурорів", за обвинуваченням експрокурорів Олександра Корнійця, Володимира Шапакіна та ще одного обвинувачено Валерія Гібаленка. Проте засідання перенесли через хворобу Корнійця.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Перед початком засідання адвокат Олександра Корнійця повідомив суд про те, що його підзахисний захворів, а тому не зміг прийти на засідання. Прокурорка у справі зауважила, що згідно з чинним законодавством засідання не може відбутися без присутності обвинуваченого, а тому не заперечувала щодо перенесення засідання.

Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.

Також читайте: Справа "діамантових прокурорів": обвинувачення заявляє про судовий саботаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Він виїхав до Московії, тому цю справу геть закриють.
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30.11.2021 14:58 Відповісти
И что, запрета на покидание страны нет у таких случаях)
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30.11.2021 15:47 Відповісти
А шо так можно???!
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30.11.2021 15:01 Відповісти
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30.11.2021 15:01 Відповісти
Скоро закроют по истечению срока давности! Это как пример всем остальным - Можно смело грабить!
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30.11.2021 15:03 Відповісти
Занят он, принимает бриллиантовую ванную. Прийти не может.
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30.11.2021 15:06 Відповісти
Гівнюки чекають закінчення терміну давності...
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30.11.2021 15:07 Відповісти
Та не може такого бути!
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30.11.2021 15:29 Відповісти
Незручно за бардак в країні. Немає держави, - єсть торбохвати.....на всіх рівнях... 6 років єлозять очевидне! Ворон-ворону....
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30.11.2021 15:43 Відповісти
Президенты меняются, бриллиантовые прокуроры остаются)
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30.11.2021 15:45 Відповісти
Високооплачуване українське кривосуддя вже більше 5 років не хоче розбиратися з високопоставленими хабарниками. Може настала пора посадити прокурора і суддю за бездіяльність, а не платити їм захмарні зарплати.
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30.11.2021 15:46 Відповісти
 
 