Справа "діамантових прокурорів": засідання відклали через відсутність одного з обвинувачених

30 листопада в Оболонському суді Києва мало відбутися судове засідання у так званій справі "діамантових прокурорів", за обвинуваченням експрокурорів Олександра Корнійця, Володимира Шапакіна та ще одного обвинувачено Валерія Гібаленка. Проте засідання перенесли через хворобу Корнійця.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Перед початком засідання адвокат Олександра Корнійця повідомив суд про те, що його підзахисний захворів, а тому не зміг прийти на засідання. Прокурорка у справі зауважила, що згідно з чинним законодавством засідання не може відбутися без присутності обвинуваченого, а тому не заперечувала щодо перенесення засідання.

Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.



Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.

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