РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4854 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
11 589 43
ВР (28721) Зеленский (16498) оппозиция (5325) Путин (29846) Арахамия (956)

Если оппозиция принесет плакаты на выступление Зеленского - мы будем реагировать, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если оппозиция принесет плакаты на выступление Зеленского - мы будем реагировать, - Арахамия

Монобольшинство не будет проводить беседы с депутатами оппозиционных фракций по поводу того, чтобы они завтра не приносили плакать в ВР на выступление президента Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.

"Но мы будем реагировать. В прошлый раз я лично хотел принести плакат в поддержку, но мне запретили. Сказали, что это против регламента. А потом все достали из галерки плакаты. Мне кажется, это нечестно. Если плакать можно – то давайте чтобы всем, если нельзя - тоже нельзя всем", - заметил он.

Арахамия признался, что если оппозиционеры все же принесут плакаты, он тоже это сделает.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой плакат он все же принесет, глава фракции "СН" заявил: "Я буду за журналистов".

Комментируя информацию о том, что нардепа Гео Лероса, показавшего президенту в сессионном зале непристойный жест, ГБР вызвало на допрос в то время, когда Зеленский будет в зале, Арахамия сказал: "я вообще не слежу за ГБР и за господином Леросом после того, как он на видео получал 2 конверта".

Также читайте: Завтра все подъезды и входы в Раду будут заблокированы митингующими, - "слуга народа" Арахамия

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
А какой плакат хотело это чудо принести??? Вова красавчег????
показать весь комментарий
30.11.2021 15:47
+24
С его лицом бы кукурузой на пляже торговать...
показать весь комментарий
30.11.2021 15:50
+23
показать весь комментарий
30.11.2021 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бій плакатами назріває...
показать весь комментарий
30.11.2021 15:47 Ответить
А какой плакат хотело это чудо принести??? Вова красавчег????
показать весь комментарий
30.11.2021 15:47 Ответить
плакат від шахтарів: "ПРІНІМАЙ РОДІНА КОКС!!!".
показать весь комментарий
30.11.2021 16:23 Ответить
Д А Е Ш Ь ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ !!! Или КОНКУРС : " чей САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАЛЕЦ " !!!
показать весь комментарий
30.11.2021 17:03 Ответить
Уносить свои гитары слугам из ВР придётся все равно.
показать весь комментарий
30.11.2021 15:47 Ответить
Та нафига держать плакаты и морить руки !?
Можно просто поднять обе руки с средним пальцем !
показать весь комментарий
30.11.2021 15:48 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 15:49 Ответить
акі пчєла(с)
показать весь комментарий
30.11.2021 16:06 Ответить
Как раб на галерах.
показать весь комментарий
30.11.2021 16:09 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 16:10 Ответить
ГРЕБЕ
показать весь комментарий
30.11.2021 16:14 Ответить
С его лицом бы кукурузой на пляже торговать...
показать весь комментарий
30.11.2021 15:50 Ответить
его профиль - зелень и *********
показать весь комментарий
30.11.2021 15:59 Ответить
Он лицо фирмы
показать весь комментарий
30.11.2021 16:43 Ответить
Забули дописати: Годен до 2024
показать весь комментарий
30.11.2021 16:55 Ответить
Он изначально бракованный
показать весь комментарий
30.11.2021 16:58 Ответить
"я взагалі не слідкую за ДБР і за паном Леросом після того, як він на відео отримував 2 конверти"

А після того як брат Єрмака на відео посадами торгував - Арахнофобія не слідкує за Єрмаками?
показать весь комментарий
30.11.2021 15:52 Ответить
Окуевшее зеленое болото считает себя вечными и не уязвимыми?
показать весь комментарий
30.11.2021 15:56 Ответить
Ця картина дуже нагадує "команду ЗЕ" за державним кермом...

показать весь комментарий
30.11.2021 17:33 Ответить
шлюхи, когда случайно становятся элитными, оказываются совсем нАрваными, без тормозов и вообще теряют берега.. но быстро приходят в норму, подряхлев, потеряв папиков.. и даже не обижаются, когда их пздт "за дело"..
у сперматозоида Арагниды из телемассовки "квартала красных фонарей" ещё столько открытий впереди.... бо понавыбыралы..(
показать весь комментарий
30.11.2021 16:02 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 16:07 Ответить
Плакати не приносить. Пару відер зеленого говна - можна.
показать весь комментарий
30.11.2021 16:10 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 16:12 Ответить
Дивна ситуація: згідно з чинним законодавством депутат має право висловть свою думку стосовно справ у державі та дать свою власну оцінку діяльності діючої влади Як саме він це висловлює усно чи у вигляді плакатів - законодавством не передбачено То про що "мекає" Арахамія?
показать весь комментарий
30.11.2021 16:12 Ответить
а шарики приносить можно ?
показать весь комментарий
30.11.2021 16:13 Ответить
так,безлімітно
показать весь комментарий
30.11.2021 16:25 Ответить
Хунта цирка Шапито СкреПОНОСом грозит...
показать весь комментарий
30.11.2021 16:14 Ответить
тит высер кавказкий, этот Арахамия!! ****** на свой нищий КАвказ и там звезди и навязывай свои дурацкие , условия и законы!! Один сильно умный кавказкий придурок , саакашвили уже дозвизделся, теперь очередь за тобой!
показать весь комментарий
30.11.2021 16:23 Ответить
шаурма хламідія триматиме плакат "ВАВА, ІМ ЗАПЛАТІЛІ!!!".
показать весь комментарий
30.11.2021 16:26 Ответить
Ветер ураганный разыгрался в Раде вдруг, у Зеленых есть все шансы - улететь в Ростов ...
показать весь комментарий
30.11.2021 16:38 Ответить
***
ветер ураганный разыгрался
у зеленых есть шансы
улететь на ростов
показать весь комментарий
30.11.2021 16:42 Ответить
Вы опрос от кмикс по партиям видели?хломидии пора вешаться)
показать весь комментарий
30.11.2021 16:40 Ответить
Цікаво, що АРАХНА, це павук на грецькій мові.
показать весь комментарий
30.11.2021 17:07 Ответить
Так йому очей доліпити і вилітий павук, такий саме чорний і пухнастий
показать весь комментарий
30.11.2021 17:16 Ответить
30.11.2021 15:52
показать весь комментарий
30.11.2021 17:34 Ответить
чё, ранимый ваш наркоман боится плакатов что ли?
показать весь комментарий
30.11.2021 17:41 Ответить
І навіщо ще будоражити депутатів, достатньо журналістів і прес-конференції, нового нічого не буде, тільки чергові "зашквари". Краще відосик виступу депутатам "прокрутити".
показать весь комментарий
30.11.2021 17:45 Ответить
А когда опубликуют видео, на котором ты получаешь конверты, ты и за собой следить перестанешь, Арахнофобия?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:15 Ответить
зелёная демократия? Если не с нами, тогда вы врагами для нас будете?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:35 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 21:07 Ответить
Это наш народ избрал таких позорищ, как Зе и Арахамия-наслаждайтесь! и весь мир над нами смеётся
показать весь комментарий
30.11.2021 22:00 Ответить
 
 