УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15638 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
11 589 43
ВР (11722) Зеленський (17387) опозиція (282) Путін (21421) Арахамія (1000)

Якщо опозиція принесе плакати на виступ Зеленського - ми реагуватимемо, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо опозиція принесе плакати на виступ Зеленського - ми реагуватимемо, - Арахамія

Монобільшість не проводитиме бесіди із депутатами опозиційних фракцій щодо того, щоб вони завтра не приносили плакати до ВР на виступ президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"Але ми реагуватимемо. Минулого разу я особисто хотів принести плакат на підтримку, але мені заборонили. Сказали, що це проти регламенту. А потім усі дістали з гальорки плакати. Мені здається це нечесно. Якщо плакати можна - то давайте щоб усім, якщо не можна - то теж не можна усім", - зауважив він.

Арахамія зізнався, що якщо опозиціонери все ж принесуть плакати, він також це зробить.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо того, який плакат він все ж принесе, голова фракції "СН" заявив: "я буду за журналістів".

Коментуючи інформацію про те, що нардепа Гео Лероса, який показав президенту в сесійній залі непристойний жест, ДБР викликало на допит на той час, коли Зеленський буде в залі, Арахамія сказав: "я взагалі не слідкую за ДБР і за паном Леросом після того, як він на відео отримував 2 конверти".

Читайте також: Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, - "слуга народу" Арахамія

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
А какой плакат хотело это чудо принести??? Вова красавчег????
показати весь коментар
30.11.2021 15:47
+24
С его лицом бы кукурузой на пляже торговать...
показати весь коментар
30.11.2021 15:50
+23
показати весь коментар
30.11.2021 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бій плакатами назріває...
показати весь коментар
30.11.2021 15:47 Відповісти
А какой плакат хотело это чудо принести??? Вова красавчег????
показати весь коментар
30.11.2021 15:47 Відповісти
плакат від шахтарів: "ПРІНІМАЙ РОДІНА КОКС!!!".
показати весь коментар
30.11.2021 16:23 Відповісти
Д А Е Ш Ь ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ !!! Или КОНКУРС : " чей САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАЛЕЦ " !!!
показати весь коментар
30.11.2021 17:03 Відповісти
Уносить свои гитары слугам из ВР придётся все равно.
показати весь коментар
30.11.2021 15:47 Відповісти
Та нафига держать плакаты и морить руки !?
Можно просто поднять обе руки с средним пальцем !
показати весь коментар
30.11.2021 15:48 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 15:49 Відповісти
акі пчєла(с)
показати весь коментар
30.11.2021 16:06 Відповісти
Как раб на галерах.
показати весь коментар
30.11.2021 16:09 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 16:10 Відповісти
ГРЕБЕ
показати весь коментар
30.11.2021 16:14 Відповісти
С его лицом бы кукурузой на пляже торговать...
показати весь коментар
30.11.2021 15:50 Відповісти
его профиль - зелень и *********
показати весь коментар
30.11.2021 15:59 Відповісти
Он лицо фирмы
показати весь коментар
30.11.2021 16:43 Відповісти
Забули дописати: Годен до 2024
показати весь коментар
30.11.2021 16:55 Відповісти
Он изначально бракованный
показати весь коментар
30.11.2021 16:58 Відповісти
"я взагалі не слідкую за ДБР і за паном Леросом після того, як він на відео отримував 2 конверти"

А після того як брат Єрмака на відео посадами торгував - Арахнофобія не слідкує за Єрмаками?
показати весь коментар
30.11.2021 15:52 Відповісти
Окуевшее зеленое болото считает себя вечными и не уязвимыми?
показати весь коментар
30.11.2021 15:56 Відповісти
Ця картина дуже нагадує "команду ЗЕ" за державним кермом...

показати весь коментар
30.11.2021 17:33 Відповісти
шлюхи, когда случайно становятся элитными, оказываются совсем нАрваными, без тормозов и вообще теряют берега.. но быстро приходят в норму, подряхлев, потеряв папиков.. и даже не обижаются, когда их пздт "за дело"..
у сперматозоида Арагниды из телемассовки "квартала красных фонарей" ещё столько открытий впереди.... бо понавыбыралы..(
показати весь коментар
30.11.2021 16:02 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 16:07 Відповісти
Плакати не приносить. Пару відер зеленого говна - можна.
показати весь коментар
30.11.2021 16:10 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 16:12 Відповісти
Дивна ситуація: згідно з чинним законодавством депутат має право висловть свою думку стосовно справ у державі та дать свою власну оцінку діяльності діючої влади Як саме він це висловлює усно чи у вигляді плакатів - законодавством не передбачено То про що "мекає" Арахамія?
показати весь коментар
30.11.2021 16:12 Відповісти
а шарики приносить можно ?
показати весь коментар
30.11.2021 16:13 Відповісти
так,безлімітно
показати весь коментар
30.11.2021 16:25 Відповісти
Хунта цирка Шапито СкреПОНОСом грозит...
показати весь коментар
30.11.2021 16:14 Відповісти
тит высер кавказкий, этот Арахамия!! ****** на свой нищий КАвказ и там звезди и навязывай свои дурацкие , условия и законы!! Один сильно умный кавказкий придурок , саакашвили уже дозвизделся, теперь очередь за тобой!
показати весь коментар
30.11.2021 16:23 Відповісти
шаурма хламідія триматиме плакат "ВАВА, ІМ ЗАПЛАТІЛІ!!!".
показати весь коментар
30.11.2021 16:26 Відповісти
Ветер ураганный разыгрался в Раде вдруг, у Зеленых есть все шансы - улететь в Ростов ...
показати весь коментар
30.11.2021 16:38 Відповісти
***
ветер ураганный разыгрался
у зеленых есть шансы
улететь на ростов
показати весь коментар
30.11.2021 16:42 Відповісти
Вы опрос от кмикс по партиям видели?хломидии пора вешаться)
показати весь коментар
30.11.2021 16:40 Відповісти
Цікаво, що АРАХНА, це павук на грецькій мові.
показати весь коментар
30.11.2021 17:07 Відповісти
Так йому очей доліпити і вилітий павук, такий саме чорний і пухнастий
показати весь коментар
30.11.2021 17:16 Відповісти
30.11.2021 15:52
показати весь коментар
30.11.2021 17:34 Відповісти
чё, ранимый ваш наркоман боится плакатов что ли?
показати весь коментар
30.11.2021 17:41 Відповісти
І навіщо ще будоражити депутатів, достатньо журналістів і прес-конференції, нового нічого не буде, тільки чергові "зашквари". Краще відосик виступу депутатам "прокрутити".
показати весь коментар
30.11.2021 17:45 Відповісти
А когда опубликуют видео, на котором ты получаешь конверты, ты и за собой следить перестанешь, Арахнофобия?
показати весь коментар
30.11.2021 18:15 Відповісти
зелёная демократия? Если не с нами, тогда вы врагами для нас будете?
показати весь коментар
30.11.2021 18:35 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 21:07 Відповісти
Это наш народ избрал таких позорищ, как Зе и Арахамия-наслаждайтесь! и весь мир над нами смеётся
показати весь коментар
30.11.2021 22:00 Відповісти
 
 