Якщо опозиція принесе плакати на виступ Зеленського - ми реагуватимемо, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Монобільшість не проводитиме бесіди із депутатами опозиційних фракцій щодо того, щоб вони завтра не приносили плакати до ВР на виступ президента Володимира Зеленського.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.
"Але ми реагуватимемо. Минулого разу я особисто хотів принести плакат на підтримку, але мені заборонили. Сказали, що це проти регламенту. А потім усі дістали з гальорки плакати. Мені здається це нечесно. Якщо плакати можна - то давайте щоб усім, якщо не можна - то теж не можна усім", - зауважив він.
Арахамія зізнався, що якщо опозиціонери все ж принесуть плакати, він також це зробить.
Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо того, який плакат він все ж принесе, голова фракції "СН" заявив: "я буду за журналістів".
Коментуючи інформацію про те, що нардепа Гео Лероса, який показав президенту в сесійній залі непристойний жест, ДБР викликало на допит на той час, коли Зеленський буде в залі, Арахамія сказав: "я взагалі не слідкую за ДБР і за паном Леросом після того, як він на відео отримував 2 конверти".
Будь ласка, зачекайте...
Можно просто поднять обе руки с средним пальцем !
А після того як брат Єрмака на відео посадами торгував - Арахнофобія не слідкує за Єрмаками?
у сперматозоида Арагниды из телемассовки "квартала красных фонарей" ещё столько открытий впереди.... бо понавыбыралы..(
ветер ураганный разыгрался
у зеленых есть шансы
улететь на ростов