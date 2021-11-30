Пятый пакет санкций против режима Лукашенко почти согласован, - Мишель

Новые санкции ЕС против режима Беларуси будут объявлены уже в ближайшее время, при этом страны-члены остаются едиными в поддержке гражданского общества страны и ее демократического будущего.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Недавно режим Беларуси предпринял шаги по превращению наиболее уязвимых для каждого общества людей – мигрантов, в инструмент давления. Сделал это в ужасных условиях. Мы дали жесткий ответ. Пятый пакет санкций уже почти согласован, и мы готовим дальнейшие действия", –заявил президент Европейского совета.

При этом он напомнил, что Беларусь вызывает особую обеспокоенность ЕС вследствие того, что так много людей подвергаются преследованиям, а гражданское общество страны находится под огромным давлением. ЕС остается твердым и объединенным в поддержке населения Беларуси и его воли к демократическим изменениям. ЕС предоставил существенную финансовую помощь гражданскому обществу, журналистам, независимым медиа, применил санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов, к распространению насилия и репрессиям.

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"Наше послание к людям в Беларуси четкое: мы вас не оставим. Наша широкая экономическая поддержка для демократической Беларуси – до 3 миллиардов евро, является нашим решительным обязательством по поддержке лучшего будущего и демократического выбора народа Беларуси", - добавил Мишель.