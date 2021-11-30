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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) Лукашенко (3501) санкции (10610) Шарль Мишель (212)

Пятый пакет санкций против режима Лукашенко почти согласован, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пятый пакет санкций против режима Лукашенко почти согласован, - Мишель

Новые санкции ЕС против режима Беларуси будут объявлены уже в ближайшее время, при этом страны-члены остаются едиными в поддержке гражданского общества страны и ее демократического будущего.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Недавно режим Беларуси предпринял шаги по превращению наиболее уязвимых для каждого общества людей – мигрантов, в инструмент давления. Сделал это в ужасных условиях. Мы дали жесткий ответ. Пятый пакет санкций уже почти согласован, и мы готовим дальнейшие действия", –заявил президент Европейского совета.

При этом он напомнил, что Беларусь вызывает особую обеспокоенность ЕС вследствие того, что так много людей подвергаются преследованиям, а гражданское общество страны находится под огромным давлением. ЕС остается твердым и объединенным в поддержке населения Беларуси и его воли к демократическим изменениям. ЕС предоставил существенную финансовую помощь гражданскому обществу, журналистам, независимым медиа, применил санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов, к распространению насилия и репрессиям.

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"Наше послание к людям в Беларуси четкое: мы вас не оставим. Наша широкая экономическая поддержка для демократической Беларуси – до 3 миллиардов евро, является нашим решительным обязательством по поддержке лучшего будущего и демократического выбора народа Беларуси", - добавил Мишель.
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Топ комментарии
+6
А з ****** цілуються у попки.Лицеміри.
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30.11.2021 17:49
+5
Насипай бульбосанкції.
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30.11.2021 17:48
+4
они так и нэ второпалы шо луканоид простой член кремлядской шпаны...
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30.11.2021 17:46
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они так и нэ второпалы шо луканоид простой член кремлядской шпаны...
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30.11.2021 17:46 Ответить
та всё они понимают - дураками прикидываются - боятся в немилость путену попасть...

Та и план у путена - руками гейРопейской срани загнать лукашенка как можно глубже под Моксву - выполняют указания путена.
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30.11.2021 20:05 Ответить
Чего стоит арест Семенченко по запросу Лукашенко. Они остались друзьями- даже убийц Шеремета ищут специально в ложных направлениях и Лукашенко далеко не подозреваемый.
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30.11.2021 19:45 Ответить
Насипай бульбосанкції.
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30.11.2021 17:48 Ответить
А з ****** цілуються у попки.Лицеміри.
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30.11.2021 17:49 Ответить
Надо бы к этим двум ---коротышке и длинному, для полного сюжету картины Васнецова *Три богатыря*, подписать с северной Кореи пузатого в пальто. У того пуздра есть свой почти бронепоезд, и он на нём любит ездить кататся. Как бы их собрать в том поезде кепками махать с окна! Вот бы мир посмеялся!
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30.11.2021 17:49 Ответить
Озабоченность, озабоченность и еще раз озабоченность, как говорил один завсегдатай немецких пивных в городе Ленин
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30.11.2021 17:54 Ответить
Ніхіра сєбє... А коли 35-й, бо нє бєрьот. Он Вові погоджували **************** - а вода як текла, так і тече. Пардоньте за філософію. Якшо комусь шось не ясно - Чепіга пояснить доходчиво)))
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30.11.2021 18:06 Ответить
Та бреше Мішель, що вони підтримують білорусів, бо білорусам начхати, -- їм і так добре з Лукою. А ось цими антигуманними санкціями Європа точно загоне Білорусь до раши.
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30.11.2021 19:03 Ответить
Оксано , не брешить , цє гріх !
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30.11.2021 19:21 Ответить
Vi poderzyvajete lukosenka,a vot on segodnia skazal sto krym eto rosija.Vy soglasni toze s nim?
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30.11.2021 20:16 Ответить
Ойц, так в чём проблема вааще? Пусть бульбоголовый приютит этих милых "турыстов"
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30.11.2021 23:00 Ответить
Уже загнала.И не только Европа,Украина тоже постаралась
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01.12.2021 07:42 Ответить
Лукашеске дадут 5 ярдов долларов компенсации...,Путлер на коленях просил НАТО...
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30.11.2021 20:06 Ответить
Лукашнску признал Крым РАБссиянским,каже Тарас Березовец...
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30.11.2021 20:14 Ответить
Забороніть йому......бульбу садити. Він послуха
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30.11.2021 20:15 Ответить
Не, ну это уж совсем жестоко!
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30.11.2021 21:08 Ответить
Что то я ни одного евро помощи не получил. Может Тихановская на себя все тратит?
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30.11.2021 20:21 Ответить
Не выходит. Литовский депутат разбирался и выяснил, что на содержание Тихановской у Литовской Республики уходит не более 400 000 евро в год, а Мишель говорит о куда более крупных суммах. Я подозреваю, что большая часть этой "помощи" брюссельском чиновникам и остаётся.
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30.11.2021 21:11 Ответить
 
 